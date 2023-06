Après 38 secondes, Alix Gerniers provoquait le premier pc en allant chercher un kick dans le cercle. Vanden Borre l’envoyait côté stick de la gardienne. Quel départ en trombe !

Brasseur devait mettre le stick pour stopper un contre très dangereux à la 8e. Les Reds forçaient un 2e pc à la 10e. Versavel était là pour le sleep, mais Nelen manquait son stopping. Grâce à une grosse accélération d’Englebert, Breyne récupérait une balle dans le cercle à la 15e minute. Elle forçait le 3e pc.

Le deuxième quart reprenait encore plus vite. Après 32 secondes, White surprenait la gardienne néo-zélandaise en déviant un centre côté stick. Les Blacks Sticks réagissaient enfin en obtenant un premier pc dans la foulée. Sotgiu était à la parade. Les protégées de Raoul Ehren reprenaient leur pressing haut et efficace. Les milieux fermaient bien les angles et récupéraient beaucoup de balles. Il manquait cette précision dans le cercle pour transformer les pénétrations de cercle en réelles occasions. A la 25e minute, Gerniers s’engouffrait dans le cercle et tentait un tir croisé. Il manquait le cadre. Sur ls rares contres, Vanden Borre et Brasseur faisaient le ménage. A la 27e White manquait de peu la déviation sur un centre de Nelen. Puis, Versavel ne touchait pas un autre centre dangereux. A 27 secondes de la fin de la première mi-temps, Rasir perdait son duel face à Roberts. Durant les 30 premières minutes, la rencontre était à sens unique. Les Belges méritaient cette avance de deux buts.

Le troisième quart démarrait par un 5e pc après 50 secondes. Mais, Roberts touchait du bout du sabot l’envoi de Vanden Borre. Englebert trouvait White à la 34e mais l’essai de la joueuse du Watducks filait à côté. Le sixième pc belge finissait sur le poteau. A la 39e, les Néo-Zélandaises obtenaient leur 2e pc. La physionomie de la rencontre ne changeait pas. Les Belges dominaient nettement. Elles récupéraient beaucoup de balles, entraient souvent dans le cercle et manquaient de précision dans la dernière touche de balle. Sur les rares contres, la défense belge a contrôlé. Sotgiu a eu un gros arrêt sur le premier pc néo-zélandais avant de suivre le match à distance.

Le dernier quart démarrait comme les trois premiers : par une grosse occasion dans la première minute. Après 38 secondes, les Reds provoquaient leur 7e pc. Vanden Borre était contré, mais Versavel avait l’occasion de cadrer une belle frappe. Elle ne cadrait pas. Les Belges restaient omniprésentes dans la moitié adverse. A la 49e minute, Sotgiu sortait un beau tir de Tynan. Puis, la Nouvelle-Zélande provoquait son 3e pc sans donner l’impression de revenir dans le coup. Le pc était dangereux pour le contre qui s’achevait par une déviation ratée de White sur un centre d’Englebert. Pour un coup de stick de Brasseur, la Nouvelle-Zélande héritait de son 4e pc qui ne donnait rien. Sauf un recours à la video qui était favorable à un 6e pc néo-zélandais. Sotgiu intervenait. A 5 minutes 15, la gardienne Roberts était sortie. Alors qu’on se dirigeait vers une fin de match calme, la Néo-Zélandaise White réduisait le retard à la 57e minute. La fin de match était soudainement plus tendue. La gardienne Roberts revenait au but.

Les Panthers devront encore apprendre à tuer le suspense.

FIH Pro League, dames: Belgique – Nouvelle-Zélande 2-1

Belgique : Sotgiu ; Puvrez, Brasseur, Vanden Borre, Breyne ; Nelen, Gerniers, Englebert ; D. Marien, Belis, ‘t Serstevens ; puis Rasir, Hillewaert, Vandermeiren, White, Blockmans, Versavel.

Nouvelle-Zélande : Roberts ; Shannon, Merry, Davies, Thompson, Hull, K. Doar, Cotter, M. Doar, Tynan, White ; puis Davey, Ralph, Lench, Pho, Findlay, Crowley

Arbitres : M. Meister (All) et X. Liu (Chn)

Cartes vertes : 26e Findlay

Les buts : 1re Vanden Borre sur pc (1-0), 16e White (2-0), 57e White (2-1)

Penalty corner Belgique 1/7 et Nouvelle-Zélande 0/6