Tom Boon sacré devant Antoine Kina: "Le titre a plus de valeur qu'un Stick d'or"

"Le Léopold a réalisé deux très grands tours si on regarde les statistiques, raconte Tom Boon. L'équipe a été constante et solide durant les 22 matchs."

Mais le championnat ne s’achève qu’à l’issue du play-off. Lors de la demi-finale retour face au Watducks, Tom Boon n’a inscrit aucun des 13 pc du Léo, ce qui a précipité l’élimination précoce des Ucclois.

"Nous avons eu un petit creux durant le play-off à cause notamment des blessés, poursuit l'attaquant. Nous ne cherchons pas d'excuses. Notre élimination a fait très mal."

Enfant du stick, Tom Boon vit toujours avec cette ligne blanche étonnante dans son palmarès. Joueur tour à tour du White Star, d’Uccle Sport, du Racing (2009-2013), de Bloemendaal (Pays-Bas de 2013 à 2015), à nouveau du Racing (2015-2019) puis le Léopold (2019-…), le frère de Jill Boon n’a jamais connu un titre de champion en outdoor avec le maillot d’un de ses clubs.

"Le titre a plus de valeurs qu’un Stick d’or. Je serais déçu de finir ma carrière sans remporter un championnat de Belgique. J’ai vécu des saisons incroyables, mais jamais le titre. Au Léo, nous nous battrons pour le ramener l’an prochain. Nous sommes une belle bande d’amis."

En 2014, il avait disputé la finale du championnat des Pays-Bas avec Bloem’, mais l’Oranje-Zwart de Vanasch, de Van Strydonck et de Briels avait eu le dernier mot. Lors de son premier passage au Racing, le Dragons et le Watducks régnaient sans partage. Ensuite, lors de son deuxième passage, la génération dorée des Rats arrivait en bout de parcours. Là, le Dragons de van Aubel et Denayer évoluait seul sur sa planète.

Quand le Léopold de Robin Geens a renoué avec le titre en 2019, Tom Boon a rejoint la grosse cylindrée. Le Racing, son désormais ex-club, s’emparait du titre en 2022. Le championnat de Belgique et Tom Boon, c’est avant tout l’histoire d’un mauvais timing.

Pourtant, Boon ne peut espérer une meilleure équipe avec une épine dorsale digne des plus grands crus. En 2020, le Covid a mis un terme au championnat. Le Léo dominait largement. En 2021, il a manqué au Léo un shoot-out en demi-finale face au Watducks. En 2022, l’affaire Monja a tué les rêves sportifs d’un Léo qui était tout-puissant. Au lieu de jouer le titre, le Léo, qui a perdu les points des matchs joués avec l’Argentin, a dû se taper un barrage pour le maintien. En 2023, la panne sur pc de Boon a coûté cher au Léo.

Boon a prolongé jusqu’en 2027 à l’avenue Dupuich. En rêvant de remporter le titre avec son 3e Stick d’or.Thibaut Vinel