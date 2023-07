Hockey Pro League: les Red Lions battent l'Espagne 5-1et joueront mardi pour le titre face aux Pays-Bas

Sans Arthur Van Doren, côté belge, laissé au repos, la rencontre est restée très équilibrée lors de la 1re mi-temps. Hormis un penalty-corner (PC) obtenu par la Belgique, les statistiques ont à peine été plus favorables aux champions olympiques. La seconde période ne pouvait mieux débuter pour les hommes de Michel van den Heuvel, avec une ouverture lumineuse du capitaine Felix Denayer pour Sébastien Dockier, qui ouvrait le score d'un tir de revers (32e). A la suite d'un tir d'Arno Van Desel, Nicolas De Kerpel, sur le rebond renvoyé par le gardien ibère Adrian Rafi, offrait le 2-0 (37e). Sur le 2e PC belge, Alexander Hendrickx accentuait encore l'écart (41e), avant que Victor Wegnez n'y aille de son but habituel contre l'Espagne (42e). Dans le dernier quart, Hendrickx, sur PC, inscrivait son 11e but du tournoi (49e), avant que Gerard Clapes ne sauve l'honneur (56e; 5-1).

Les Pays-Bas, leader avec 32 points en 15 rencontres, ne peuvent plus être rattrapés que par la Belgique, provisoirement 4e avec 30 unités. La Grande-Bretagne est 2e (32 pts), devant l'Inde 3e (30 pts), mais tous deux ont terminé leur tournoi.