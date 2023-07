”La défaite reste logique, mais elle est décevante, confie Elena Sotgiu qui a longtemps gardé le zéro. Je suis fière car j’ai sorti quelques balles dont ce face-à-face avec Matla. En général, ma défense ne me laisse que peu de balles. Nous devons puiser dans cette défaite une belle énergie. Ce n’est pas aujourd’hui que nous devions les battre. Nous avons vu que le fossé se réduit avec les n°1 mondiales. Nous devrons les battre à l’Euro. À la fin du match, elles ont vu notre agressivité. L’équipe a grandi au fil des quarts. Nous avons eu la bonne attitude et énergie. La différence ? Nous devons marquer plus facilement. Nous avons créé assez d’occasions. Nous avons assez d’entrées de cercle. Nous ne monterons pas sur le podium, mais perdre contre les Pays-Bas n’est pas une honte.”

Belgique – Pays-Bas 1-2

Belgique : Sotgiu ; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Blockmans ; Vandermeiren, Struijk, D. Marien ; Belis, ‘T Serstevens, Englebert ; puis Rasir, White, Versavel, Gerniers, Nelen, Hillewaert.

Pays-Bas : Veenendaal ; Fokke, de Waard, van Laarhoven, Albers, Verschoor, Koolen, Matla, Sanders, Nunnink, Zandee ; puis Fernig, Moes, Jansen, Plonissen, Dicke, van Geffen

Arbitres : Mme A. Keogh et M. M. Otten

Cartes vertes : 38e White, 48e de Waard, 51e Vandermeiren

Les buts : 41e Marien (1-0), 45e Jansen sur pc (1-1), 52e Jansen sur pc (1-2)

Penalty corner Belgique 0/4 et Pays-Bas 2/9