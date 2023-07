Notre sélection des Red Panthers pour l'Euro: Sotgiu n°1, avec Blockmans, Belis et White, sans t’Serstevens

Selon la liste très élargie remise par l’ARBH à la Pro League, 36 Red Panthers étaient susceptibles de porter le maillot national. Très vite, on peut en enlever onze pour des raisons diverses : Weyns, Limauge, Ikegwuonu, De Ryck, Palfliet, Van Dieren, Roels, A. Willems, O. Duquesne, De Mot et Mommens.

C’est là que le travail du sélectionneur démarre car il reste sept joueuses régulières à écarter. Le mois de Pro League a été très riche en enseignements car le staff n’était pas dans une optique de tests à outrance. Les choix d’Ehren dépendront du nombre de défenseuses, de milieux et d’attaquantes qu’il veut à sa disposition. Nous sommes partis du constat qu’il emmènera avec lui cinq filles en défense, cinq milieux et donc six attaquantes et bien sûr deux gardiennes.

Les gardiennes

La patiente Sotgiu numéro un enfin

Deux gardiennes figurent dans les 18 sélectionnées. Pour l’heure, il aligne régulièrement Elena Sotgiu, Elodie Picard et Aisling D’Hooghe. Le nom de la numéro un ne fait pas l’ombre d’un doute : Elena Sotgiu. Elle a pris l’ascendant très clairement. La gardienne du Braxgata est de loin la plus complète. A 28 ans, elle a fait preuve d’une grande patience en acceptant la domination de D’Hooghe puis le système de rotation par quart-temps. Là, elle a les mains libres. Elle jouera tous les matchs, sauf d’éventuels shoot out. Là, c’est Elodie Picard qui présente le meilleur profil. En plus, elle s’entend parfaitement avec Sotgiu et ne posera aucun problème d’ego. Aisling D’Hooghe, qui a pris des congés ces dernières années pour se concentrer sur d’autres pans de sa vie, ne manque pas de qualités. Elle est capable de gérer les matchs sous haute pression. Elle possède une immense expérience. Bref, derrière Sotgiu, c’est du 50-50 entre Picard et D’Hooghe. Si on doit se mouiller, on met une piécette sur Piccard.

Défense

Avec Blockmans et sans Hillewaert

La défense est de loin le secteur le plus compliqué. Raoul Ehren devrait sélectionner cinq filles. Stéphanie Vanden Borre, Hélène Brasseur et Emma Puvrez sont garanties à 100 %. Partons du principe que Judith Vandermeiren qui est joueuse contact est reprise au milieu, il reste donc deux places pour quatre filles : Breyne, Blockmans, Hillewaert et Duquesne. Lucie Breyne, pas toujours régulière, possède un bon flick et est capable de sortir de défense avec la balle. Son jeu est risqué. Elle sera la quatrième. Vanessa Blockmans offre la puissance et une option sur pc, mais elle reste fragile physiquement. Elle devrait être la cinquième. Il se passera donc de Lien Hillewaert. Son jeu est propre, mais il ne répond plus aux standards actuels des Reds. Raoul Ehren a besoin de filles rapides, avec une longue passe. Hillewaert présente un jeu trop lent. Tiphaine Duquesne restera aussi en Belgique.

Milieu

Et si Belis profitait de l’absence de Leclef ?

Ces dernières années, la ligne du milieu a toujours brillé par sa régularité au plus haut niveau. Barbara Nelen, Alix Gerniers, Michelle Struijk et Judith Vandermeiren sont fiables à 100 %. Pauline Leclef, qui traîne une douleur au dos, est écartée depuis des mois. Elle ne s’entraîne toujours pas avec le groupe. Son absence libère une place. Faut-il s’attendre à voir Justine Rasir descendre dans le jeu ? La jeune Camille Belis recevra-t-elle sa chance ? On mise sur une présence de Belis.

Attaque

Les jeunes ont pris le pouvoir

Raoul Ehren peut reprendre six attaquantes. Parmi les valeurs sûres, on retrouve en première position Lotte Englebert. Elle sera la patronne de l’animation offensive. A ses côtés, elle comptera sur la jeune White qui a crevé l’écran durant la Pro League et Justine Rasir. Delphine Mariën, aussi, a profité du mois de juin, pour prendre du galon. Il reste deux places. Ambre Ballenghien cravache pour soigner son épaule à temps. Les dernières nouvelles sont optimistes. La sixième place reviendra probablement à l’expérimentée Louise Versavel qui offre une option sur pc. Son jeu est fort stéréotypé et connu. Par conséquent, il ne reprendra pas Raye (blessée en finale du championnat de Belgique), Bonami encore un peu jeune et t’Serstevens pas assez tranchante.

Deux réserves

Hillewaert et Bonami

Au milieu, il n’a plus de filles dans son réservoir. Dès lors, il prendra une défenseuse et une attaquante : Hillewaert et Bonami.