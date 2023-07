Fin du suspense: les 18 Red Lions seront connus lundi à 13h30

Le sélectionneur des Red Lions a convié la presse lundi à 13h30 au centre d’excellence de Wilrijk. Il dévoilera le nom des 18 (+2 réservistes) Red Lions qui défendront le maillot belge lors du championnat d’Europe (19-27 août à Moenchangladbach). Cette annonce est très attendue à plus d’un titre. La sélection pour l’Euro ressemblera très fort à celle pour les Jeux olympiques de Paris dans un an. Pour Paris, il faudra encore enlever deux noms de plus. Elle devrait comporter de nouvelles têtes. Il est hautement probable de retrouver les jeunes Onana et Van Dessel dans le noyau. Au goal et dans le milieu, il n’y aura pas de surprises, mais, en défense et surtout en attaque, il se peut que certains poids lourds tombent. Michel Van den Heuvel osera-t-il mettre sur la touche des champions olympiques et du monde afin de piquer à vif certains d'entre eux à un an des Jeux ? Telle est la question. Ces derniers mois, les Red Lions ont pris le pli de jouer de plus en plus sur l’expérience, mais la base de toute leur extraordinaire ascension repose sur des qualités physiques exceptionnelles. D’où l’intérêt de l’annonce de lundi. A un an des Jeux, c’est la dernière chance pour les jeunes de se faire une place...