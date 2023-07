La sélection de l’Euro : Boon sacrifié, trois nouveaux et un revenant !

Trois nouvelles têtes : Onana, Ghislain et Van Dessel

Il a intégré quelques nouveaux jeunes. Durant le mois de juin en Pro League, il avait déjà donné beaucoup de temps de jeu à Arno Van Dessel, à Nelson Onana et à William Ghislain. Les trois jeunes Reds figurent tous dans la sélection européenne.

Le grand retour de Manu Stockbroekx

Michel Van den Heuvel a également ramené dans le noyau l’expérimenté Manu Stockbroekx. Le défenseur avait disputé la grande Coupe du monde de 2018, mais il avait dû quitter l’aventure avant la fin à cause d’une blessure. Il n’a plus disputé un grand tournoi depuis quatre ans.

Un sacrifié de taille : Boon

Ces arrivées et retours ont donc poussé vers la sortie quelques grands noms à commencer par celui de Tom Boon.

Une sélection intéressante

Au niveau des gardiens, aucun surprise n’est à signaler. Vincent Vanasch sera le n°1. Loic Van Doren se tient prêt.

Au niveau de la défense, il a donc choisi ses 5 Olympiens (Van Doren, De Sloover, Hendrickx, Boccard et Luypaert). Il a ajouté un sixième Manu Stockbroekx qu’il connaissait déjà de sa période de Bloemendaal. Max Van Oost doit se contenter d’un poste de réserviste ce qui est dur à digérer pour le dépanneur du Mondial.

Au milieu, aucune surprise n’est apparue. Il a reconduit ses valeurs sûres : Denayer, Dohmen, Kina et Wegnez. Vu le départ de Gougnard, il a opté pour un jeune qui a déjà le niveau : Arno Van Dessel. La décision était attendue.

En attaque, on s’attendait à un carnage. Il a eu lieu. Ils étaient neuf. Il en fallait seulement cinq. Comme prévu, Van Aubel et De Kerpel étaient assurés de leur place. Le jeune Onana était plus qu’attendu. Il figure bien dans la sélection. Il y a même une deuxième belle surprise avec l’arrivée du jeune William Ghislain qui a trimé comme un Lion ces derniers mois pour arracher ce ticket. La dernière place est revenue à Cédric Charlier qui reste capable de du meilleur.

Par conséquent, le coup est rude pour les sleepers Tom Boon et Tanguy Cosyns ainsi que pour le fidèle et précieux Sébastien Dockier sans oublier le jeune Thibeau Stockbroekx.

La sélection des 18 Red Lions

Gardiens : Vincent Vanasch et Loic Van Doren

Défenses : Alexander Hendrickx, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard, Loick Luypaert, Manu Stockbroekx

Milieux : John-John Dohmen, Felix Denayer, Victor Wegnez, Antoine Kina, Arno Van Dessel

Attaquants : Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Nelson Onana, William Ghislain, Florent van Aubel

Réservistes : Max Van Oost et Thibeau Stockbroekx

Ne sont pas repris

Gardien : Simon Vandenbroucke

Défense : Nicolas Poncelet

Milieu : Tobias Biekens (voire Simon Gougnard et Augustin Meurmans mais ils ont pris une pause. Gougnard a zappé les trois mois d’été. Meurmans s’est retiré après les Jeux de Tokyo)

Attaque : Tom Boon, Tanguy Cosyns, Sebastien Dockier