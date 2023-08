Vanasch à propos de la sélection pour l’Euro de hockey : “Avec ces nouveaux, nous pouvons à nouveau surprendre nos adversaires”

En rappelant le revenant Manu Stockbroekx et en donnant leur chance aux jeunes Van Dessel, Onana et Ghislain, le T1 a bousculé les hiérarchies sans déstabiliser complètement son effectif. Un véritable coup de génie qui est une belle promesse d’espoir en l’avenir.

”Notre génération pousse de plus en plus loin, ce qui rend les sélections de plus en plus dures, résume Vincent Vanasch, 35 ans. On a laissé à la maison des gars qui possèdent une expérience colossale. D’un côté, laisser un frère à la maison n’est jamais facile. Cette absence pourra servir de déclic aussi. D’un autre côté, je me réjouis de voir que les jeunes prennent de plus en plus leur place. Notre génération ne sera pas éternelle. De moins en moins de Red Lions sont assurés de leur place.

À ce jour, le noyau des Red Lions comporte 25 athlètes de très haut niveau. À l’Euro, le staff ne pouvait embarquer que 18 Red (+2 réservistes).

Si Michel van den Heuvel a osé faire le pari de la jeunesse à un an des Jeux, il a pris la décision de ne prendre que cinq attaquants alors qu’ils étaient neuf sur la ligne de départ. “Ce choix ne me surprend pas, car les attaquants avaient demandé de n’être que cinq afin d’avoir un maximum de temps de jeu. Ils seront mieux connectés dans le match.”

Par conséquent, il a eu le luxe de choisir un sixième défenseur. Outre les cinq Olympiens, il a préféré Manu Stockbroekx qui n’a plus disputé un grand tournoi depuis quatre ans au jeune dépanneur de la Coupe du monde Max Van Oost, diminué par une blessure au pied. Van Oost se consolera avec ce statut de réserviste. “J’aime l’idée d’avoir six défenseurs, reprend le meilleur gardien du monde. En défense, nous avons toujours besoin de sang frais. Boccard, Van Doren et Stockbroekx sont des défenseurs qui n’ont pas peur de multiplier les montées et donc les sprints.”

Dans le milieu, les cinq noms étaient attendus. Vu la pause carrière de Gougnard, il restait les quatre de Tokyo qui ont été complétés par le jeune et brillant Van Dessel. Il a déjà le niveau.

Comme prévu, le carnage s’est situé en attaque avec l’absence de Tom Boon qui est une réelle surprise. “C’était terriblement difficile, avoue le sélectionneur néerlandais. Tom possède une très grande carrière. Il a marqué des buts incroyables. Il a un flair. Mais il a été écarté du groupe à cause de son profil. Tom est très déçu. Il a besoin de temps. Il va aussi utiliser ça vers Paris.”

Et Vanasch de rajouter : “Je suis aussi surpris, mais le staff sait ce qu’il fait. Nous avons tous 100 % confiance dans notre coach. J’ai envoyé un petit message à Sna, mais j’imagine qu’il ne veut plus entendre parler de hockey pour le moment. L’attaque, c’est notre ligne la plus concurrentielle. Ils sont jugés sur le nombre de buts inscrits alors qu’ils apportent bien plus que ça.”

Vanasch voit dans cette nouvelle liste de belles opportunités. Depuis 2016, les Red Lions dominent le monde et s’invitent en finale de tous les Monuments. “Jusqu’à Tokyo, nous avons dominé le hockey mondial. Nous avons été suranalysés. Notre jeu est connu. Tout est étudié. Avec ces trois nouveaux joueurs, nous rendons à nouveau notre jeu moins prévisible. Souvenez-vous de la Coupe du monde en 2018. Les arrivées de Kina et Wegnez qui remplaçaient Dohmen et Stockbroekx ont changé tout notre jeu. Ils ont proposé des percées plus verticales, ce qui a perturbé nos adversaires.”

Avec ces 18 Red Lions, Michel van den Heuvel se rendra en Allemagne pour décrocher le titre de champion d’Europe ce qui offre un ticket qualificatif pour les Jeux olympiques. “Nous aurons cinq matchs en huit jours. Pour décrocher ce titre, nous devrons être capables de battre quatre des meilleures équipes du monde”, conclut van den Heuvel.

La sélection des 18 Red Lions

Gardien : Vincent Vanasch et Loic Van Doren

Défense : Alexander Hendrickx, Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard, Loick Luypaert, Manu Stockbroekx

Milieu : John-John Dohmen, Felix Denayer, Victor Wegnez, Antoine Kina, Arno Van Dessel

Attaque : Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Nelson Onana, William Ghislain, Florent van Aubel

Réservistes : Thibeau Stockbroekx et Maxime Van Oost

Ne sont pas repris

Gardien : Simon Vandenbroucke

Défense : Nicolas Poncelet

Milieu : Tobias Biekens

Attaque : Tom Boon, Tanguy Cosyns, Sebastien Dockier