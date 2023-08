Tout ce que vous devez savoir avant le début de l'Euro de Hockey: où voir les matchs des Belges, leur programme complet, où acheter les tickets, ...

La Belgique sera représentée tant chez les messieurs que chez les dames. Voici tout ce qu'il faut savoir avant vendredi.

Quelles sont les nations qui participent aux championnats d’Europe de hockey ?

Dames

Poule A.- Pays-Bas, Belgique, Espagne, Italie

Poule B.- Angleterre, Allemagne, Irlande, Ecosse

Messieurs

Poule A.- Belgique, Angleterre, Espagne, Autriche

Poule B.- Pays-Bas, Allemagne, France, Pays de Galles

Quand les Red Lions et Red Panthers jouent-ils ?

Voici le programme complet des matchs des Belges

Red Lions

Angleterre – Belgique Dimanche 12h30

Belgique – Espagne Lundi 20h30

Belgique – Autriche Mercredi 10h

Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu vendredi soit à 18h30, soit à 21h. La finale se déroule dimanche à 15h.

Red Panthers

Belgique – Italie Samedi 11h

Belgique – Pays-Bas Dimanche 15h

Espagne – Belgique Mardi 17h

Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu jeudi soit à 17h ou à 20h. La finale se déroule samedi à 14h45.

Quel est le programme complet ?

cliquez ici

Comment voir les matchs des Belges ?

Bonne nouvelle pour les amateurs belges de hockey. RTL, sur RTL Club et RTL Play diffusera les matchs de poule des Red Lions et des Red Lions ainsi que les éventuelles demi-finales et finales si les Belges se qualifient.

Où a lieu le tournoi ?

Le championnat d’Europe accueille huit équipes messieurs et huit équipes dames, réparties en deux poules de quatre. Monchengladbach se situe en Allemagne, à 180 kilomètres seulement de Bruxelles. L’occasion est belle de venir encourager les Panthers et les Lions. En plus, l’immense tribune est magnifique.

Combien coûte un ticket d’entrée ?

Il existe des sessions déjà sold out. Par exemple, les tribunes sont déjà remplies pour la finale messieurs ainsi que pour le samedi 19 et le lundi 21 août. Il reste des tickets pour les autres jours pour un prix variant de 10,3 euros à 68,60 euros (finale dames). Attention toutefois, pour les supporters belges, il faut encore voir s’il reste de la place dans le box ‘belge’. Pour voir les disponibilités, cliquez sur ce lien https://eurohockey2023.com/tickets

Y-a-t-il des arbitres belges ?

Oui. La liste des officiels comprend trois Belges : Laurine Delforge, Céline Martin-Schmets et Michaël Dutrieux.