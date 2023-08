Belfius Padel Summer Gala : huit mille fans entreront en cage à Knokke

En cours de journée, la numéro un mondiale Paula Josemaria, qui jouera avec Sofia Arraujo (n°5) viendra en compagnie de son fiancé qui n’est autre que le joueur Agustin Gutierrez, un top 20. L’Argentin jouera au côté d’Alejandro Arroyo qui possède le plus gros smash du circuit. Quant à Lamperti, il sera associé à Yanguas (n°9) qui a été champion du monde chez les juniors avec Arturo Coello.

Chez les dames, la plus people des joueuses sur Instagram, Victoria Iglesias sera aussi de la partie au côté de la n°1 française, Alix Collombon.

Du côté des Belges aussi, on a sorti du costaud avec deux duos masculins Coene et Braet (champions de Belgique) et Coene et de Weerdt et chez les dames Boeykens-Bernard et Meys-Cuypers.

”Nous sommes ravis d’avoir pu attirer autant de grands joueurs”, se réjouit Vincent Laureyssens. “Ils sont de plus en plus sollicités. Ils restent fidèles à la Belgique. Les spectateurs belges ont de la chance de pouvoir les voir jouer et même les voir faire la fête, faire du vélo à Knokke ou visiter Bruges.”

La formule a été réduite sur deux jours en raison du nouveau calendrier scolaire. Elle plaît vu que la zone VIP affiche complet pour les deux jours alors que la barre des 90 % de sièges occupés a été franchie pour les deux jours. “Nous attendons 8000 personnes sur les deux jours. Nous avons changé le troisième jour par la nocturne de vendredi.”

Last but not least, tout le monde est le bienvenu gratuitement dans le village padel avec différentes marques dont la célèbre Bullpadel. Seul l’accès au court central est payant.