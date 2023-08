Euro Hockey 2023 : quelle plus-value apporteront les trois nouveaux Red Lions, Van Dessel, Onana et Ghislain ?

Quelle plus-value les jeunes Arno Van Dessel (20 ans), Nelson Onana (23 ans) et William Ghislain (24 ans) peuvent-ils apporter au projet sportif des Red Lions ? Pour répondre à la question, nous sommes partis à la rencontre de leurs coachs et dirigeants de club.

Arno Van Dessel, le génie créatif

Belgium's Arno Van Dessel pictured in action during a hockey match between the Belgian Red Lions and Spain in the group stage (game 7 out of 16) of the Men's FIH Pro League competition, Friday 20 May 2022 in Wilrijk, Antwerp. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Club : Herakles

Date de naissance : 3 juillet 2003

Position : Milieu

Caps : 18

Arno Van Dessel est de loin le plus jeune. Pourtant, sa sélection ne souffrait aucun doute. Il y a un an, il avait déjà ébloui en Pro League. Cette année, il a confirmé qu’il avait l’étoffe d’un leader dans le milieu. Michel Schuermans, le plus fidèle serviteur de l’Herakles, l’a vu grandir à Lierre.

”Arno apportera d’abord sa fraîcheur, commence Michel Schuermans. Il a une capacité naturelle à jouer vers l’avant. Il est si populaire car il a une excellente vision du jeu ce qui lui permet de distiller des passes verticales. Il comprend tout très vite. En plus, il est intelligent et sûr de lui. Personne ne l’impressionne. Il ose tout. Ce gars est toujours à l’aise. Parfois, il peut être arrogant. Il ne faut pas oublier qu’il a arrêté durant un an de jouer au hockey à cause d’une blessure au dos. Il a cru qu’il était perdu pour le hockey. À seize ans, il est revenu avec un niveau d’équipe première.”

Nelson Onana, l’infatigable chasseur de balles

Belgium's Nelson Onana celebrates during a hockey game between Belgian national team Red Lions and Netherlands, match 12/12 in the group stage of the 2023 Men's FIH Pro League, Tuesday 04 July 2023 in Antwerp. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Club ; : Braxgata

Date de naissance : 1er mars 2000

Position : Attaquant

Caps : 15

Nelson Onana, qui a grandi au Pingouin, a fait le choix du Braxgata pour donner une autre dimension à sa carrière. Il a relevé le challenge si brillamment qu’il a reçu sa chance avec les Red Lions. Grâce à son travail de sape sur le terrain, il a convaincu Michel Van den Heuvel. Sa sélection semblait aussi évidente.

”Son explosivité saute aux yeux de tout le monde. Il abat un énorme travail défensif qui témoigne de son esprit d’équipe, explique son entraîneur au Braxgata, Philippe Goldberg qui a été joueur et T3 des Red Lions. Nelson est quelqu’un d’hyper physique à la balle et sans la balle. Il met une pression constante. Il récupère beaucoup de balles. Il chasse beaucoup. Un attaquant touche entre cinq et neuf balles offensives sur une rencontre. Le reste du temps, il court derrière la balle. Lui, il accepte le job défensif car les attaquants sont les premiers défenseurs. Son énergie fera du bien à l’équipe. En plus, il est capable de dribbler.”

William Ghislain, le ketje qui y a toujours cru

Belgium's William Ghislain celebrates after scoring during a game between Belgium's Red Lions and India, the third match (out of 12) in the group stage of the 2023 Men's FIH Pro League, Friday 02 June 2023 in London, United Kingdom. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Club : Watducks

Date de naissance : 28 juillet 1999

Position : Attaquant

Caps : 24

William Ghislain, dit Ketje, s’est battu comme un lion durant le mois de juin pour semer le doute dans la tête du sélectionneur. Il a dépassé le trio Boon, Cosyns et Dockier ce qui en dit long sur ses capacités. Sa présence à Mönchengladbach confirme que le Watducks possède un excellent centre de formation.

”Il vivra son premier tournoi, commence l’expérimenté entraîneur du Watducks et ancien joueur de l’équipe nationale Jean Willems. Il amènera sa fougue. Il sera important qu’il prenne confiance et qu’il ne réfléchisse pas trop. Il joue à l’intuition ; ce qui le rend très créatif et imprévisible. Ce brin de folie le caractérise. Il ne faut pas lui demander de jouer comme Florent van Aubel. Son objectif doit d’apporter plus dans quelques années. Ce tournoi servira de détonateur. Il verra les domaines où il doit encore progresser. Il vise les Jeux de Paris qui ont lieu presque demain. Will carbure à la confiance. Si le staff le met dans les meilleures conditions, il peut impressionner. Il est dangereux dans les petits espaces. Il possède la vitesse. Il est autant capable d’amener une action de loin que de dribbler dans le cercle. Comme il est petit, il fait des petits dribbles qui sont toujours dangereux dans le cercle. Il devra veiller à soigner son placement défensif.”