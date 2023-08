Les Red Panthers ne cessent de monter en puissance depuis l’Euro de Mönchengladbach en 2011. Il y a 12 ans, elles étaient déjà heureuses d’être en Allemagne. Elles venaient de mettre fin à une absence de 12 ans en Euro A. Elles ont fort vécu dans l’ombre des performances des Red Lions ce qui ne les empêche pas de tirer de plus en plus la couverture à elles.

En 2011, elles ont relevé avec brio le défi du maintien. Si elles n’ont jamais eu l’espoir de viser une demi-finale, elles n’ont jamais eu non plus peur de tomber en Série B grâce à des succès contre l’Irlande, l’Italie et l’Azerbaïdjan.

En 2013, devant leurs supporters, elles ont poussé le bouchon plus loin en se glissant en demi-finale grâce à une victoire contre l’Irlande. L’Allemagne puis les Pays-Bas les ont envoyées à la quatrième place. Mais, cet Euro avait réduit l’écart avec le top 4 européen.

En 2015, leur Euro avait été assez anonyme. Leur bête noire espagnole les a privées d’une demi-finale, mais elles étaient trop fortes pour la poule du maintien. La cinquième place confirmait leur rang du moment.

En 2017, elles ont surpris le continent entier en arrachant la victoire contre l’Espagne en phase de poule. En demi-finale, un but de Boon et une défense de fer ont surpris les Allemandes de Reckinger. En finale, les Pays-Bas les ont croquées sans surprise. Elles avaient le sourire. Là aussi, elles ont montré des signes positifs.

En 2019, leur Euro a été catastrophique. Elles n’ont rien montré lors du seul match de poule décisif… contre l’Espagne. Elles perdent 1-0 sans jamais se révolter sur le terrain. La claque est solide. Leur sixième place est indigne.

En 2021, elles sont déterminées à effacer leur étiquette d’équipe inconstante. Alors qu’elles affrontent des grandes nations qui disputeront les JO, elles savent que leur été se limite à cet Euro. Elles passent en demi-finale en forçant un nul contre l’Allemagne (1-1) et contre l’Angleterre (1-1). En demi-finale, elles sont battues par les Pays-Bas (3-1). Elles s’emparent de la médaille de bronze en battant… l’Espagne.

Cette douzième campagne européenne est placée sous le signe du podium. Les Panthers ont les moyens de disputer la finale, mais il leur faudra battre l’Espagne et l’Allemagne ou l’Angleterre. Avec une médaille d’argent et une de bronze, il leur manque l’or. Mais, il faudrait un off day complet des Pays-Bas en demi-finale… ce qui n’est arrivé qu’en 1991 et en 2013.