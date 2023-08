Euro Hockey 2023: “Jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous semblables avec le maillot”

Felix Denayer, en bon capitaine, a remis de l’ordre autour d’une équipe qui a opéré sa mue.

Comment abordez-vous cet Euro ?

”Nous recevons une nouvelle opportunité de montrer nos valeurs. Je me souviens de fans irlandais qui enflammaient un stade alors que l’Espagne menait 4-0. Ils étaient fiers. Même si nous visons de grands résultats, nous voulons aussi montrer nos valeurs humaines sur ce terrain.”

C’est-à-dire ?

”Nous voulons rayonner autour de nous en montrant l’image d’un noyau solide et positif. Par le passé, nous avons créé le ‘circle of trust’, un moment où nous pouvons parler librement en interne. Nous sommes capables de nous parler franchement. Nous voulons contaminer les personnes qui gravitent autour de cette équipe comme les journalistes, les fans, les spectateurs,… Nous voulons les rendre fiers.”

L’équipe change, mais les valeurs changent-elles au sein du groupe ?

”Les valeurs doivent refléter le groupe. Les jeunes apportent leur personnalité et leur vision. Nous ne pouvons pas imposer tout ce qui se faisait par le passé. Nous nous adaptons. Nous arrivons ensemble à définir les objectifs.”

À Mönchengladbach, l’objectif se résume en trois lettres : l’or…

”Le titre bien sûr. Le résultat est important, mais nous devons aussi utiliser cet Euro pour construire l’avenir. Je le vois comme une plate-forme pour les JO. Rafler l’or ici servirait de référence. Gagner notre qualification pour les Jeux dès le mois d’août nous permettrait d’être en contrôle pour les 365 prochains jours.”

Avec le recul, quels enseignements tirez-vous de votre finale à la Coupe du monde en janvier ?

”Pour la première fois depuis 2015, nous n’avons pas atteint notre objectif. Si nous mettons en perspective le contexte, nous pouvons être fiers. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons fait. Nous avions tout gagné de 2017 à 2021. Nous avons dû mettre en place une nouvelle dynamique avec une nouvelle énergie et d’autres challenges. Je vois dans le noyau des jeunes qui font un excellent boulot. Nous sommes si différents, mais nous sommes semblables dès que nous mettons le maillot des Lions.”

Que se passerait-il si l’équipe de l’Euro 2023 affrontait celle des Jeux de Tokyo ?

(Rires). Jouer un tel match serait amusant. Nous avons la même culture même si on a adapté certains paramètres. Quand ton collectif évolue, tu essaies de l’adapter pour tirer les forces le plus loin possible. Ensuite, tu repousses toujours l’objectif un peu plus.”

Quand ce noyau belge a-t-il livré son meilleur tournoi ?

”Lors des Jeux de Tokyo, nous avons atteint notre meilleur niveau de jeu.”

Revenons à Mönchengladbach en 2023. Comment voyez-vous ce match face à l’Angleterre ?

”Nous avons tellement été drillés que nous savons comment aborder chaque match de l’Euro. Je ne regarde pas trop loin. Bien commencer reste toujours un signal positif. Les Anglais ont très faim car ils n’ont pas récolté beaucoup de titres ces temps-ci. Pourtant, ils sont dans un processus ascendant. Avant, ils étaient notre bête noire. Je les vois comme l’un des quatre favoris. Je mets 25 % à chacune des quatre nations : Pays-Bas, Allemagne, Belgique et Angleterre. La forme du jour, un détail, la réussite, autant d’éléments qui feront la différence le jour J. En sport, tout ne s’explique pas. Je n’oublie pas l’Espagne et aussi la France qui prépare ses Jeux.”

Pour terminer, ne pensez-vous pas que Michel Van den Heuvel a pris un risque sur le pc offensif en se passant de Tom Boon et de Tanguy Cosyns ?

”Notre pc offensif est et restera performant. Si nous avons laissé deux gars d’un tel niveau à la maison, cela veut dire que les 18 Reds sélectionnés sont vraiment très forts.”