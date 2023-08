Belgique – Italie 6-0

Belgique : Sotgiu ; Breyne, Brasseur, Vanden Borre, Puvrez ; Gerniers, Struijk, Vandermeiren ; Versavel, Englebert, Rasir ; puis Nelen, Blockman, Marien, Raye, Belis, White.

Italie : Caruso ; Bormida, Munitis, Mirabella, Bruni, Carta, Puglisi, Pastor, Oviedo, Pessina, Machin ; puis Oviedo, Carosso, Laurito, Di Bella, Rinaldi

Arbitres : M. D. Barstow (Ang) et Mme L. Baljon (P-B)

Cartes vertes 14e Oviedo, 19e Gerniers, 28e Englebert

Les buts : 11e Struijk sur suite de pc (1-0), 24e Raye (2-0), 49e Englebert sur stroke (3-0), 53e Puvrez (4-0), 57e Englebert sur pc (5-0), 58e Vanden Borre sur pc (6-0)

Penalty corner Belgique 4/11 et Italie 0/0

Opposée au Petit Poucet du groupe lors de son premier match du championnat d’Europe à Mönchengladbach, la Belgique devait non seulement gagner, mais empiler un maximum de buts car le goal-average pourrait être décisif pour déterminer les deux qualifiés. La patience était la clef de la réussite belge.

Le premier quart était fort calme avec trois pc provoqués par Lotte Englebert. Englebert provoquait déjà un premier pc à la deuxième minute qui amenait un deuxième. Le but de Vanden Borre était annulé par la video. La domination était belge, mais les occasions tardaient. A la 11e minute, Englebert provoquait le 3e pc belge. Le sleep de Vanden Borre était repoussé, mais sur le rebond Rasir la touchait, puis Struijk marquait ce premier but. Cette fois, il était validé.

Lors du deuxième quart, il fallait attendre une belle interception de White à la 24e minute pour qu’Abi Raye arme une grosse frappe dans la lucarne (2-0). Sur un effort de White et de Rasir, le 4e pc était sifflé à la 25e minute. Nelen enchaînait avec un tir cadré. Englebert prenait une verte en fin de période. On voyait que le press belge était efficace et permettait de récupérer beaucoup de balles, mais dans le cercle, le danger n’était pas encore assez présent.

A la 33e minute, l’Italie obtenait une première occasion, mais le tir était contré. A la 34e minute, le 5e pc belge était provoqué par Rasir. Sur la phase, Rasir était proche de dévier l’envoi de Versavel. Ce troisième quart était fort timide. La montée en puissance physique tardait. La domination était trop stérile. Sur le buzz, White déviait un centre de Raye à côté du but. Ce troisième quart était insuffisant niveau belge.

A la 48e minute, le sixième pc de Vanden Borre était repoussé par la gardienne, mais la line stop poussait Rasir. Vanden Borre jouait le septième pc sur la donneuse Englebert qui obtenait le stroke. Englebert le marquait. Marien était proche du quatrième. Elle ne parvenait pas à reprendre assez la balle alors que la gardienne était battue. Les Belges étaient clairement plus dangereuses dans cette fin de match. A la 53e minute, Puvrez reprenait une balle au deuxième poteau (4-0). Dans la foulée, Vandermeiren remontait le terrain, trouvait Engleterre qui cherchait la déviation au 2e poteau de Raye. Sur le 10e pc, Vanden Borre cherchait et trouvait la donneuse Englebert qui marquait le cinquième but. Vanden Borre aussi se faisait plaisir en inscrivant sur un direct le 11e pc. Elles montraient plus en 10 minutes que sur les 50 premières. Cette fin de match les laissera sur un goût très positif en vue de leur défi de dimanche.

Dimanche, les Red Panthers remontent sur le terrain pour affronter la meilleure équipe du monde, les Pays-Bas.