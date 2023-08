Euro Hockey 2023: "L’Allemagne en demi, on ne pouvait espérer mieux"

À lire aussi

”Le plan a été respecté”, lance Lotte Englebert, élue fort logiquement joueuse du match grâce à ses deux buts et ses nombreuses accélérations. “Nous avions prévu de disputer les demi-finales de l’Euro contre l’Allemagne. On ne pouvait espérer une plus belle expérience. Les tribunes seront pleines. L’ambiance sera incroyable. Au niveau du jeu, le style allemand nous convient assez bien. Je maintiens que ce sera du 50-50."

Hélène Brasseur n’est pas non plus impressionnée par ce futur duel face aux joueuses locales. “Notre équipe n’est pas du genre à paniquer. Nous utilisons de mieux en mieux nos forces. C’est un honneur d’affronter les Allemandes dans ce magnifique stade. J’ai hâte de vivre ce grand moment.”

Pour en arriver-là, les Red Panthers ont dominé de la tête et des épaules des Espagnoles en perte de vitesse. Durant les quatre premières minutes, les Belges ont marqué, ont aussi touché le poteau et créé une autre belle occasion. “Nous savions que ce match serait compliqué à cause de l’enjeu, reprend Charlotte Englebert. Par le passé, nous avons souffert face à l’Espagne. Mais, aujourd’hui, nous les avons dominées. Nous avons poussé jusqu’à la dernière minute.”

Le premier but sur pc de l’inévitable Vanden Borre a précédé une première mi-temps assez calme. Englebert dynamitait ensuite le match en envoyant une mine à la suite d’une accélération dont elle a le secret. Dans le dernier quart, une déviation de Rasir et un nouveau tir d’Englebert démontraient que l’attaque était aussi capable de signer des goals collectifs.

”Notre défense ne pouvait pas réaliser de meilleurs matchs lors de ces trois premières rencontres de l’Euro, précisait l’attaquante Englebert. Elles jouent de manière quasi parfaite. Quant à l’attaque, nous mettons trois buts collectifs.” Et à ses côtés Elena Sotgiu de rajouter : “Elles ont mis cinq buts dans un match à grand enjeu. Je suis fière de cette équipe. J’ai vu de belles connexions à l’avant.”

Face à un adversaire technique qui laisse des boulevards, les deux flèches belges, Michelle Struijk et Lotte Englebert, ont fait très mal. “Nous nous amusons beaucoup lors de tels matchs car nous recevons des espaces pour accélérer”, insiste Englebert.

Le plan de jeu de toutes les lignes semble assez clair sauf celui concernant les gardiennes. Le staff évite de définir une hiérarchie entre Elena Sotgiu et Aisling D’Hooghe. Contre l’Espagne, Sotgiu a pris le relais de D’Hooghe qui avait disputé une bonne rencontre contre les Pays-Bas. “Honnêtement, je ne sais pas si je vais jouer la demi-finale”, confiait Elena Sotgiu, auteure d’une prestation parfaite face à l’Espagne. “Je suis heureuse de ce clean sheet car j’ai pu toucher des balles contrairement à la rencontre face à l’Italie.”

Les 18 protégées de Raoul Ehren ont démontré de manière éclatante qu’elles avaient les moyens de leurs hautes ambitions. Jeudi soir, elles feront face à des 18 Allemandes poussées par 9000 spectateurs. “Il n’y a pas plus beau, dit encore Lotte Englebert. Nous jouerons notre place en finale dans le pays de notre adversaire. Je suis certaine que ce sera un beau match à jouer et à voir. Je maintiens que nous avons toujours 50 % de chance de nous qualifier pour la finale de samedi.”

D’ici leur demi-finale, elles jouiront d’abord de 48 heures de repos. “Nous sortons en bonne forme de ces trois matchs de poule. Notre recovery nous prend 24 heures. Nous disposons de 24 heures de plus. C’est parfait.”

Mine de rien, les Red Panthers ne sont plus qu’à 120 minutes d’une qualification pour les JO. “Nous n’y pensons pas. Voyons d’abord cette demi-finale”, conclut la discrète et très efficace Hélène Brasseur.

3e Vanden Borre sur pc (0-1), 33e Englebert (0-2), 47e Rasir (0-3), 57e Englebert (0-4), 59e Vanden Borre sur pc (0-5)