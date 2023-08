Les Red Lions ont fait le job sans plus face à l’Autriche. Personne ne s’attendait à un grand match avec du beau spectacle. Tous avaient déjà le regard rivé sur les demi-finales. Il n’y a pas réellement de leçons à tirer de cette rencontre.”

2. “Une domination retrouvée”

J’ai beaucoup aimé leur niveau de jeu durant les rencontres contre l’Angleterre et l’Espagne. Nous avons retrouvé une équipe belge qui domine ses matchs. Tout n’est pas parfait comme à Tokyo, mais c’est très bon. Le pc tourne bien. La parenthèse 'Coupe du monde' est refermée.”

3. “La défense néerlandaise est prenable”

Face aux Pays-Bas en demi-finale, nous avons nos chances. Les Néerlandais ont pris un coup sur la tête et au moral en perdant 3-0 contre les Allemands. Ils sont peut-être moins sereins. Le doute s’installe vite. Ils restent forts offensivement, mais notre défense a les armes pour les bloquer. La défense des Pays-Bas est prenable. Quant au pc, ils n’ont pas celui d’Hendrickx ou de Peillat. Mentalement, les Belges savent qu’ils ont bien tourné face à eux ces dernières années lors des grands tournois. Nous savons que nous pouvons le faire. Nos chances de victoire ? Je mets 52-48.

4. Van Doren aussi à la fête

"Voir Van Doren au goal contre l’Autriche est un bon signal car il participe aussi à la fête. Il a pris du temps de jeu ce qui a dû lui faire plaisir.”

5. “Les jeunes peuvent être la clef”

Je suis sous le charme de l’énergie laissée sur le terrain par Ghislain et Onana. Ils multiplient les kilomètres. Leur fougue rejaillit à toutes les lignes. J’adore l’apport d’un Van Dessel aussi avec son accélération sur 4 ou 5 mètres, ses changements de direction et de rythme. Ces gars sont moins connus. Ils ont ramené la fraîcheur physique à ce noyau. Sur cet Euro, tous les Belges bourrent à l’australienne. C’est ça le jeu moderne. Je suis confiant pour les Red Lions. En plus, ils auront le public avec eux car les Allemands aiment le beau jeu.”