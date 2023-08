La déception est encore plus grande quand on revoit la video du troisième but des Pays-Bas à trois minutes de la fin du match. Telgenkamp commet un backstick. Le but n'aurait pas dû être validé. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucun Red Lion n'a demandé la video. Pour rappel, ils ont perdu la video une minute plus tard.

Bien sûr, il est facile de critiquer après coup avec le ralenti. De tels faits de match sont courants. Ici, le contexte le rend cruel. Si le but avait été annulé, le match se serait probablement joué aux shoot out.