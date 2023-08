Lucie Breyne est fière du parcours des Red Panthers : “Arrêtons de voir le passé car l’avenir sera meilleur”

Lucie Breyne avait découvert le grand frisson d’un grand tournoi lors de la Coupe du monde en 2022 à Terrassa et à Amsterdam. Un an plus tard, elle confirme son statut à l’occasion d’un Euro où la défense ne cesse d’impressionner les experts. Sur son flanc, elle a gagné en assurance. En dehors du terrain, sa personnalité a achevé de convaincre toute l’équipe. Lucie en Panthers, c’est une histoire solide. Franche, drôle et spontanée, elle s’inscrit dans cette lignée de ces jeunes prêtes à repousser les limites de l’équipe. À la veille de la finale, elle présente un visage détendu.