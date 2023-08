En première mi-temps, nous avons contrôlé le match sans grande difficulté. Les Pays-Bas n’ont rien reçu. Les Reds ont appliqué le plan prévu. Tout se passait bien. En plus, Denayer avait marqué tôt dans la rencontre. Les Néerlandais ne m’impressionnaient pas.

2. “On les relance dans le match”

En deuxième mi-temps, on les remet complètement dans le match. Nous sommes acculés. Nous gardons moins la balle. Puis, on commet trois grosses erreurs qui coûtent cher. Les trois buts sont le fruit de trois erreurs individuelles. C’est encore plus décevant. Eux, ils ont retrouvé confiance. Puis, ils ont pris le match en main. Notre égalisation à 2-2 est chanceuse.

3. “Le mental a fait la différence”

Le match se joue à rien. Les Belges ont livré une bonne prestation collective. Ils ont été battus pour une question de mentale. Les erreurs sur les buts ont créé un doute alors que les autres prenaient de plus en plus de confiance.

4. “Pas de titre, pas de place de n°1 et pas encore de ticket olympique”

Sur chaque tournoi, les Red Lions visent une médaille d’or. Donc, ils sont forcément déçus en finissant sur une autre marche du podium. Ici, il faut encore aller le chercher. Je regrette cette défaite car je les trouvais dans une bonne dynamique. Ils devront jouer un tournoi qualificatif pour les JO ce qui compliquera le calendrier.

5. “Un projet qui tient la route”

Les critiques vont tomber sur les choix du coach. C’est inévitable. Le staff et les joueurs devront analyser leur tournoi et en tirer les conséquences. Moi, je ne parle pas d’échec car ils n’ont pas pris un 4-0 sans rien montrer. Les jeunes ont pris de l’expérience. Décrocher la médaille de bronze sera un minimum.