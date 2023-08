Charlotte Engebert après la défaite en finale des Red Panthers: "Allez les Lions, ramenez-nous une médaille"

Les Red Panthers n’ont pas réussi l’exploit de battre les Pays-Bas en finale de l’Euro à Mönchengladbach. Leur entame de match a plombé leurs ambitions. Après quatre minutes, le score affichait déjà 0-2 (Veen et Moes) à cause d’un manque de concentration et d’énergie de la défense belge. La ligne qui a fait la force de l’équipe durant le tournoi a ensuite redressé la tête. Les Reds ont même osé montrer un visage plus offensif en forçant quatre pc (contre 6). Jamais, elles ne furent en position de revendiquer cette médaille d'or. Sur un effort collectif, Emily White marquait le but de l'espoir. Mais, l'espoir était de courte durée car la défense belge était encore débordée dans la foulée et encaissait un own goal. Le score était acquis à la pause.