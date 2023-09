Le Racing a cédé deux points d’un match qu’il avait sous contrôle

Racing – Dragons 2-2

Racing : Gucassoff ; Xavier, Beckers, Delavignette, Weyers ; Wegnez, Truyens, Meurmans ; Cayphas, Charlier, Cosyns ; puis Lambeau, Cornez-Massant, Lucaccioni, De Chaffoy, Malherbe

Dragons : Van Doren, Harte, Della Torre, Lootens, Geers ; Rubens, Denayer, Foubert ; Raes, Martinez, Crols ; puis T. Luyten, L. Putters, De Sousa, R. Putters, M. Luyten.

Arbitres : MM. S. Michielsen et L. Dooms

Cartes vertes : 37e Beckers, 49e de Sousa

Cartes jaunes : 46e Weyers, 51e Delavignette, 54e Rubens, 68e Crols

Les buts : 1re Cayphas (1-0), 7e De Chaffoy (2-0), 59e Raes (2-1), 62e L. Putters (2-2)

Penalty corner Racing (0/3) et Dragons (0/3)

On ne jouait que depuis 62 secondes quand Cayphas surgissait dans le cercle pour tromper Loic Van Doren. Privé de Simon Gougnard blessé, le Racing était déjà bien en place avec un Victor Wegnez dans le milieu. Rubens concédait le premier pc du match à la 6e minute. C’est Charlier qui provoquait la faute. La phase était belle, mais le Dragons s’en sortait bien. Les Bruxellois doublaient la mise sur une petite déviation tout en douceur de De Chaffoy. Le Dragons commençait son match avec un double retard. Les Anversois montraient ensuite un meilleur visage malgré une défense friable. Le premier quart était dominé par un Racing fort réaliste.

Durant le 2e quart, Weyers concédait le premier pc du Dragons à la 19e minute. Gucassoff sortait le sleep de Coor Harte. Delavignette lançait un beau contre. Harte évitait un gros tir de Charlier dans le cercle. Van Doren sortait une tentative de Cosyns. Gucassoff sortait un gros réflexe devant Foubert à la 25e. Cosyns sortait en boîtant à cause d’une balle dans les chevilles. Le Dragons obtenait son 2e pc à la 26e. Le sleep d’Harte touchait un de ses coéquipiers. Le Dragons faisait jeu égal, mais ne réduisait pas son retard avant la pause. Sur une passe de Truyens, Charlier cadrait un beau tir côté stick, mais Van Doren était impeccable à la 32e minute. Le Racing a livré une très bonne première mi-temps.

Le Racing respectait son plan de jeu et trouvait la bonne balance entre défendre son avantage et pousser pour un 3e but. Une belle maturité déjà. Denayer était précieux pour repousser une belle percée de Malherbe-Xavier. Sur le 2e pc, Truyens était proche du smash victorieux.

Malgré la carte jaune de Weyers, le Racing résistait assez facilement aux assauts anversois. Delavignette prenait une jaune pour une faute volontaire qui stoppait Della Torre. Martinez cherchait Crols au 2e poteau. Sur un long flick, Harte gênait De Chaffoy qui héritait d’un 3e pc. Un pc mal stoppé.

Le Dragons jouait alors un cran plus haut, mais il était pénalisé par la jaune de Rubens. Sur un contre, Raes plongeait et du bout du stick touchait à peine la balle ce qui était suffisant pour réduire le retard (2-1). La perte de balle de Maherbe coûtait cher. Dans la foulée, Lucas Putters reprenait un centre victorieusement. Le Racing avait eu du mal à se dégager. Le Racing vivait son premier gros creux du match. Le Dragons obtenait un 3e pc à la 65e minute. Il était contré. Le Racing négociait bien les quatre dernières minutes, mais devait se contenter d’un point.

L’Orée retourne la situation dans les dernières minutes

Orée – Watducks 3-2

Orée : Vanasch ; L. Willems, Dohmen, L. Domene, Stockbroekx ; Simar, Thiery, Gencarelli ; T. Domene, M. Branicki, Sior ; puis Bogaerts, Labouchère, Langer, Masso, S. Branicki

Watducks : Vandenbroucke ; Van Oost, Charlet, T. Willems, Van Marcke ; Langebdries, Curty, Wilbers ; Ghislain, Rogeau, Depelsenaire ; puis Petit, Sidler, Dykmans, Van de Kerckhof, Dumont

Arbitres : MM. T. Bigare et T. Hennes

Cartes vertes : 11e Ghislain, 21e M. Branicki

Carte jaune : 60e T. Domene

Les buts : 6e T. Domene (1-0), 26e Charlet sur pc (1-1), 35e Charlet sur pc (2-1), 65e L. Domene sur pc (2-2), 70e Sior (3-2)

Penalty corner : Orée 1/7 et Watducks 2/8

Sacré clin d’œil pour la reprise du championnat : de retour en Belgique, Vincent Vanasch, désormais portier de l’Orée, affrontait le Watducks, club avec lequel il a tout gagné en Belgique. C’était aussi un duel entre deux des meilleurs sleeper de la compétition, Charlet et Tomi Domene.

Les Canards furent les premiers à se montrer dangereux via un tir de Wilbers détourné par Vanasch. En face, les visités se montrèrent d’une efficacité redoutable : Stockbroeckx, d’une inspiration géniale, relança Masso sur le flanc opposé. Celui-ci trouva Domene dans le cercle qui ne se fit pas prier pour ouvrir la marque à la 6e. Ce but marqua le début d’une domination sans partage du Watducks, bien décidé à revenir rapidement au score. Les joueurs de Jean Willems multiplièrent les situations chaudes devant la cage de Vincent Vanasch, qui retarda l’échéance de plusieurs arrêts, notamment sur des pc de Charlet et des tentatives de Curty et Rogeau. Charlet fit finalement mouche à la 26e à la gauche du gardien de l’Orée. Ce même Charlet trouva à nouveau la faille à la 35e.

Changement de physionomie en seconde mi-temps, l’Orée poussa d’entrée et mit une belle intensité. Ils obtinrent un premier pc, joué en phase entre les frères Domene. La reprise de Lautaro fut magnifiquement détournée par Vandenbroucke. Le danger se fit plus précis, à l’image d’une belle action collective et un tir de Stockbroeckx sur Vandenbroucke. À la 65e, Masso obtint un pc. Lautaro Domene expédia son tir dans les filets adverses. 5 minutes plus tard, sur le gong, Sior inscrivit le but de la victoire pour son premier match avec l’Orée !

Un premier point mérité pour les Anversois

Uccle Sport – Victory 0-0

Uccle Sport : Flamand ; Rickli, Joye, G.Hainaut, Amoroso ; Cockelaere, Paz, Maeyens ; Plennevaux, Defise, Magnant puis Bellenger, Balthazar, Moreno, D.Hainaut, Houbart

Victory : Verhoeven ; Lucas, Van Minde, Clément, Guerra ; Groels, Poelmans, Sarto ; Van de Laar, Nunez, Winthagen puis Da Costa, Scheppers, Van Dessel, Vanfleteren, Masip

Arbitres : MM V.Loos et A.C Colemonts

Cartes vertes : 15e G.Hainaut, 17e Sarto

Carte jaune : 21e Paz

Penalty corner : Uccle (0/3) et Victory (0/2)

Voilà bien un match de reprise intéressant à plus d’un titre : Uccle Sport s’est sauvé l’année passée au dernier match de barrage et le Victory s’est invité à la surprise générale en DH. Ce sera donc un premier test pour les 2 équipes… Uccle prend clairement le début de match à son compte et dès la 2e Magnant sollicite déjà Verhoeven très présent. Les Anversois tentent de garder la balle mais à la moindre perte de balle, les Ucclois se projettent rapidement vers l’avant. Cela bouge beaucoup à l’avant ce qui met l’arrière-garde du Victory en difficulté. Les Anversois utilisent alors de longs flicks pour se donner de l’air… Certaines combinaisons des merles auraient mérité un meilleur sort notamment la relance de Cockelaere vers Plennevaux très présent qui isole Houbart qui est juste trop court pour finaliser l’action. Uccle termine le Q1 à 10 et Verhoeven sort le premier pc local.

Changement de décor au 2e Q : Le Victory prend les choses en mains. Uccle Sport ne trouve plus les clefs du jeu : les pertes de balles, les fautes et les imprécisions se multiplient. Les cartes tombent et les locaux se retrouvent à 9 à un moment. Van Dessel idéalement lancé suite à une perte de balle d’Amoroso dans l’entrejeu oblige Flamand à une intervention décisive. Les Anversois ont pris les choses en mains en s’appuyant sur un axe défensif où Clément règne en maître. Les Anversois ont pris confiance et se battent comme des lions sur chaque balle. Une action très limite dans le cercle local (pc ? stroke ?) amène de nombreux commentaires dans la tribune comble. Uccle Sport tente de poser le jeu mais les Anversois bien en place défendent bien. Après un essai de Diego Hainaut (trop haut) et de Magnant à côté, Flamand doit sortir le grand jeu sur un pc visiteur.

Les Merles lancent leurs dernières forces dans la bataille mais Verhoeven veille aux grains. Quelques mêlées devant le goal anversois ne donnent aucun résultat. Un dernier pc local est sans résultat. On en restera là avec une rencontre qui ne s’inscrira pas dans les annales mais qui aura montré une équipe du Victory qui vendra chèrement sa peau.

Léopold-Daring

Pour ce premier match, le Léopold recevait le Daring. Un match avec un sérieux déséquilibre sur le papier même si on sait qu’en hockey, tout est possible. Les internationaux n’étaient d’ailleurs pas alignés.

Durant le premier quart, le Léo a fait preuve d’un très grand engagement en mettant la pression dès les premiers instants. Malgré de bonnes récupérations du Daring, le Léo se baladait d’un coté à l’autre du terrain en faisant tourner les adversaires du jour. L’essentiel des dangereuses percées sont à l’origine de Degroote glissant sur ce flanc gauche offrant de magnifiques duels avec Legrain. Les Molenbeekois se sont fait très vite sanctionner par un goal à la 5e par Degroote et un deuxième par Englebert à la 13e ainsi qu’une carte verte à Lanfranconi. Les Rouge et Blanc font preuve de beaucoup de déchets techniques.

Lors du deuxième quart, les spectateurs n’avaient pas à craindre de s’ennuyer car le Léo continuait son très haut press ne laissant que très peu d’espace à son adversaire du jour. Les seules occasions qu’a pu obtenir le Daring se faisaient par contre-attaque dans un jeu très vertical.

Au retour de la pause, le rythme des Ucclois était moins intense. Fatigue, confiance en leur résultat, pur choix tactique. Peu importe pour le Daring qui ne s’est pas fait prier pour produire son jeu. Le Léo réussissait à reprendre ses esprits à la 39e sur un très beau PC de Degroote et un goal d’Englebert à 47e. À la 43e, l’attaquant Degroote s’est vu sanctionner d’une carte verte mettant son équipe en infériorité numérique mais aucune concrétisation des Molenbeekois.

Pour le dernier quart, les deux équipes ont fait preuve d’une grande nervosité sur le terrain. La moindre interprétation des arbitres était contestée ne laissant pas le choix aux arbitres de sanctionner par deux fois le Léo. C’est en profitant d’un adversaire déconcentré que le Daring a ouvert son marquoir.

Léopold Henet ; Eaton, J.Verdussen, Van Strydonck, Forgues ; De Trez, Baumgarten, Poncelet ; Englebert, A.Verdussen, Degroote ; Puis Zimmer, F.Leeuw, N.Leeuw, Toussaint

Daring Feldheim ; Denis, Bell, Legrain ; Vander Gracht, Cosyns, Marque ; Esmenjaud, Van Linthoudt, Leffler, Lanfranconi ; Puis Bindels, Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky

Arbitres Mmes P.Cuypers et M.Sergeant

Cartes vertes ; 10e Lanfranconi, 40e Legrain, 43e Degroote, 54e Englebert, 60e De Backer

Les buts : 5e Degroote (1-0), 13e Englebert (2-0), 39e Degroote sur pc (3-0), 47e Englebert (4-0), 59 Bell sur pc (4-1), 67e Van Strydonck (5-1)

Penalty Corner ; Leopold (1/4) et Daring (1/3)

Les autres matchs

Herakles – Braxgata 2-0

34e Keusters (1-0), 55e Keusters (2-0)

White Star – Gantoise 2-7

3e Saint-Martin (1-0), 11e Th. Clément sur pc (1-1), 16e Murray sur stroke (1-2), 24e Tynevez (1-3), 30e Murray sur pc (1-4), 51e Duvekot (1-5), 55e Kina sur pc (1-6), 59e Harte (2-6), 69e Duvekot (2-7)