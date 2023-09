ION Hockey League : huit bonnes idées pour faire de la DH le meilleur championnat du monde

À lire aussi

1 “On a besoin des médias et des vidéos”

Les matchs de Division Honneur sont réellement spectaculaires. Les joueurs triment pour être fit. Ils manient le stick avec virtuosité. Mais, peu de gens assistent à ces rencontres qui sont pourtant gratuites (en dehors du play-off). La ION Hockey League remue ciel et terre pour rendre plus visible ce spectacle dominical. “Le hockey peut compter sur des médias fidèles, mais il faut élargir la diffusion. Les fans veulent voir des capsules videos assez courtes. Ils veulent voir des buts de Tom Boon filmées avec deux caméras bien placées comme en EHL. Cela coûte cher. Si on veut que les réseaux sociaux diffusent le championnat, il faut lui donner des videos belles à voir. La NBA ou la NFL diffusent des highlight de trois minutes de tous les matchs. C’est canon. Le hockey ne fait presque rien à ce niveau.”

Notre consultant pointe évidemment la télévision. VOO fait des efforts pour diffuser un match par week-end. “Le hockey ne génère pas d’argent. Il faudrait que des diffuseurs achètent les droits pour que le grand public voit ces rencontres. Nous n’y sommes pas.”

Il milite aussi pour qu’on mette des visages un peu partout des stars de notre championnat. “Racontons les histoires de ces gars. Montrons leur tête. Créons des stars.” En tennis, l’ATP a créé la NextGen qui a mis un visage sur des ados qui étaient déjà reconnus avant d’être des leaders du circuit. L’idée est intéressante.

2. Une gestion saine et responsable des finances

Discipline en plein essor depuis deux décennies, le stick est passé de 12000 à plus de 55000 membres. Les clubs ont investi massivement pour accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux adeptes. Chaque affilié compte dans la vie des clubs qui dépensent beaucoup d’argent (entre 200.000 et 500.000 euros) pour aligner une équipe de Division Honneur. “Nous avons vu durant le mercato que les clubs ont freiné les dépenses un peu partout”, souligne Elliot Van Strydonck. “De nombreux joueurs étrangers ont rejoint leur pays. Les dirigeants des clubs font confiance à leurs jeunes.” Le Dragons a ainsi laissé filer L’Australien Blake Govers et le Red Lion Simon Gougnard qui n’ont pas été remplacés par des stars. Le Watducks a juste enrôlé Curty. “Les clubs ont la sagesse de ne plus dépenser sans compter.”

L’arrivée massive de tous ces jeunes ouvre une nouvelle porte. Une porte d’espoir. Par le passé, de nombreux espoirs étaient écartés durant quelques années au profit de joueurs étrangers dont la plus-value n’était pas toujours évidente. Si la carte des jeunes se maintient, la base des clubs va se renforcer de plus en plus.

Elliot Van Strydonck reste confiant sur le niveau moyen des matchs. “Ces jeunes sont déjà solides et capables de garder un haut niveau. Ce qui est rassurant aussi, c’est que le rapport de force entre les équipes du top 6 est resté identique. Le Léo, Gand, le Racing, le Dragons, le Watducks et le Braxgata batailleront pour le play-off avec l’Herakles et l’Orée qui ont des arguments à faire-valoir.”

3 Utiliser les Red Lions et les Red Panthers

Le grand public n’ignore pas les performances de nos Red Lions et Red Panthers qui sont encore revenus avec des médailles du très coté Championnat d’Europe. Les Lions ont remporté les titres olympiques, mondiaux et européens. Les clubs pourraient encore mieux les utiliser comme relais auprès de leur club (ils le font) et surtout auprès du grand public. Si lors des Jeux olympiques diffusés partout dans le pays et ailleurs, les Red Lions utilisaient cette notoriété pour parler de leur championnat domestique, ils pourraient conquérir de nouveaux foyers.

Cette année, ils seront à nouveau tiraillés entre la préparation olympique et le championnat de Belgique. “80 % du temps, ils seront focus sur l’équipe nationale, mais le dimanche, ils se battront pour leur autre maillot. Ils vivront des mois avec plus de pression, mais ils ont l’habitude. Ils gèrent aussi la charge physique.”

4. Une formule de championnat comme en foot

L’actuelle formule de championnat est la plus “juste”. Après 22 journées de championnat régulier, les quatre premiers jouent des demi-finales croisées en deux manches. “Moi, je ne l’aime pas. Tu joues ta saison en un week-end. Je préférerais que les demi-finales se disputent au meilleur des trois manches tout comme la finale. Il serait préférable de laisser se jouer tous les matchs dans les clubs concernés.”

Après la phase classique, on pourrait envisager un deuxième tour avec une poule des champions où les quatre premiers s’affrontent en aller et retour. Les points seraient alors divisés. “Le calendrier reste très étroit pour les championnats nationaux car la FIH est très gourmande”, prévient Elliot Van Strydonck qui est intéressé par les réflexions sur le sujet.

5 Le respect absolu de l’arbitre

L’ARBH a lancé de nombreuses campagnes autour du fair-play. Les clips sont exceptionnels, mais les effets sont peu visibles. Le hockeyeur a tendance à invectiver les arbitres. Si la DH veut être au sommet, il est essentiel que le hockey s’inspire de la relation entre les arbitres et les joueurs en rugby. À ce titre, une communication continue entre les staffs et les arbitres constitue la pierre angulaire de ce défi. Que chacun travaille main dans la main en expliquant sa vision du match. “Moi, je comprends les arbitres. Ils ne sont pas assez considérés. Ils sont mal payés. L’attente autour de leur prestation est très forte. Il y a toujours des conflits entre les joueurs et eux.”

6 Instaurer le shoot out en cas de partage

Ces dernières années, le championnat brille par un suspense insoutenable. Il est possible de resserrer encore un peu plus les écarts au classement en instaurant une séance de shoot out en cas de partage. Comme en Pro League. Les deux équipes prennent le point du partage. Le vainqueur des shoot out rafle un point bonus. “Je suis totalement favorable au concept qui n’est pas compliqué à mettre en place. En plus, nous avons un MO sur chaque terrain.”

7 Des tribunes pleines, le casse-tête impossible ?

Les dirigeants de club multiplient les événements en bord de terrain et les newsletters pour attirer leurs membres le dimanche à 15h pour assister au match au sommet du week-end. Force est de constater qu’on dénombre seulement quelques centaines de supporters autour d’une rencontre de DH. En play-off, on grimpe à quelques milliers. “On en revient à la nécessité de toucher des non-hockeyeurs. Pourquoi viendraient-ils ? Il leur faudrait d’abord voir des images sur les réseaux sociaux et à la télévision. Notre sport le vaut bien. Nos résultats sur la scène internationale en EHL ou avec nos équipes nationales parlent d’eux-mêmes. Pourtant, les tribunes sont toujours vides. Les spectateurs ne sont pas assez bien accueillis. Le confort manque.”

8 Rétablir la Coupe

Les exigences des équipes nationales et une saison limitée dans le temps ont enterré les matchs de Coupe et leur folie. À quand un vrai débat pour remettre la Coupe sur la table ? Pourquoi ne pas jouer la Coupe le mercredi soir ? Pourquoi ne pas distiller les matchs de DH du vendredi soir au dimanche 15h ? “Si on veut retrouver la Coupe, la récompense doit être intéressante comme un ticket EHL. Le calendrier reste compliqué, mais l’idée mérite d’être creusée. On pourrait envisager un tournoi, comme la Cup, sur trois jours.”

Division Honneur : première journée

Messieurs

Herakles – Braxgata Di 12h30

White Star – Gantoise Di 15h

Orée – Watducks Di 15h

Léopold – Daring Di 15h

Racing – Dragons Di 15h

Uccle Sport – Victory Di 15h

Dames

Antwerp – Gantoise Di 12h

Racing – Dragons Di 12h

Léopold – Pingouin Di 12h

Wellington – Watducks Di 12h

Louvain – Victory Di 12h

Herakles – Braxgata Di 15h30