Le Racing a régné en maître durant une heure

"Nous avons été les plus forts en dominant ce match de A à Z, analyse l'entraîneur du Racing Xavier De Greve. "Nous commettons une double erreur sur le premier but. Mon joueur perd un duel. Un autre joueur effectue son changement ce qui laisse son homme libre. À 2-1, on recule. Mais, la performance est là. Nous aurions pu mener 3 ou 4-0."

Le Racing a effectivement dominé cette rencontre durant une heure. Derrière les buts de Cayphas et De Chaffoy se cachent aussi trois pc et de gros arrêts de Jérémy Gucassoff. Son homologue et successeur chez les Red Lions a aussi sorti de grandes balles dont un tir cadré de Charlier.

Le Racing a séduit, mais il est retombé dans ses travers. Il ne lui a fallu que sept minutes pour casser le moral anversois. Mais il n’a eu besoin que de cinq minutes pour remettre en selle ces mêmes Anversois. Si le jeu est mature, il reste que les joueurs sont friables mentalement. Face au Dragons, Simon Gougnard était laissé au repos. Le milieu se plaignait d’une contracture.

Denayer satisfait avec ce point

De l’autre côté de la ligne médiane, les Anversois ne se réjouissaient pas de ce point. Les Crols et autres Foubert ont montré qu’ils étaient d’excellents moteurs du jeu du Dragons.

Felix Denayer a, encore, joué son rôle de guide avec la ferveur d'un jeune premier. Véritable penseur, il prenait d'ailleurs le temps de parler tactique en joignant le geste à la parole avec Timothy Luyten. "Vu que le score est longtemps resté 2-0, le Racing est sûrement déçu, commence le Red Lion. Les Bruxellois ont eu des occasions de mener 3-0. En première mi-temps, le 2-0 est flatteur pour eux. À la fin du match, nous avons un pc pour l'emporter 2-3. Nous avons disputé un premier match. Nous avons des points à améliorer. Le Racing aussi. Pour une reprise, le niveau était intéressant. Je reste satisfait par ce point."

La partie a été émaillée de nombreuses cartes jaunes. "Mais, elles étaient toutes justifiées", insiste Felix Denayer. Sur ce point, personne ne contestait. Le duo Dooms-Michielsen a été excellent.

Même si ce point n’est pas un échec, le Racing devra confirmer qu’il peut gérer un match jusqu’à la dernière minute. Son déplacement à Waterloo dimanche prochain ressemble à nouveau à un excellent test pour gommer les petites erreurs.

Racing 2 - 2 Dragons

Racing : Racing : Gucassoff ; Xavier, Beckers, Delavignette, Weyers ; Wegnez, Truyens, Meurmans ; Cayphas, Charlier, Cosyns ; puis Lambeau, Cornez-Massant, Lucaccioni, De Chaffoy, Malherbe.

Dragons : Van Doren, Harte, Della Torre, Lootens, Geers ; Rubens, Denayer, Foubert ; Raes, Martinez, Crols ; puis T. Luyten, L. Putters, De Sousa, R. Putters, M. Luyten.

Arbitres : MM. S. Michielsen et L. Dooms

Cartes vertes : 37e Beckers, 49e de Sousa

Cartes jaunes : 46e Weyers, 51e Delavignette, 54e Rubens, 68e Crols

Les buts : 1re Cayphas (1-0), 7e De Chaffoy (2-0), 59e Raes (2-1), 62e L. Putters (2-2)

Penalty corner : Racing (0/3) et Dragons (0/3)