Robin Geens : "Je me méfie de la bête blessée"

L’Herakles doit se méfier d’un Victory très motivé à signer un premier succès historique en DH. Il reste deux gros matchs avec un très haut enjeu dans la course au top 4. Le Dragons reçoit l’Orée qui doit se taper un horrible trajet un vendredi soir. Gand, qui reste sur une défaite contre le Léo, accueille un Racing gonflé à bloc par sa performance au Watducks.

"Jouer un vendredi soir a un vrai impact sur le match", dit l'ancien champion de Belgique avec le Léo et actuel T3 d'Uccle Sport, Robin Geens. "Seuls les 'full time'pros peuvent rester dans leur routine. Les autres bossent la journée ou ils étudient. Souvent, ils ne se rendent disponibles que vers 17 h"

Le potentiel déplacement prend tout son sens. "Pour l'Orée, ce n'est pas un cadeau", reprend Geens. "Le Racing doit se taper Gand. Franchement, ce n'est pas simple."

Uccle Sport se concentre surtout sur son court déplacement vers Waterloo. Les Ucclois possèdent quatre points contre zéro pour le Wadu. "Je me méfie de la bête blessée, souligne le T3. Charlet sera de retour. Le Wat dépend de lui. La balle ne tourne pas pour eux, mais l'équipe crée beaucoup. Elle ne finit pas ses actions. De notre côté, on ne s'enflamme pas après ce 4 sur 6. Tout dépend de nos aptitudes et de notre attitude. Elle a été négative contre le Victory et positive face à l'Herakles. Uccle n'est pas favori. L'an passé, nous étions sur du 80-20. On est passé sur un 60-40."