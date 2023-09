Un premier succès indiscutable du Watducks qui lance son mois de septembre et sa saison

Watducks – Uccle Sport 4-1

Watducks : Vandenbroucke ; Van Marcke, Willems, Charlet, Petit ; Sidler, Van Oost, Curty ; Rogeau, Ghislain, Dykmans ; puis Dumont, Depelsenaire, Wilbers, Langendries

Uccle Sport : Flamand ; Hainaut, Amoroso, Joye, Bellenger ; Cockelaere, Paz, Balthazar ; Defise, Houbart, Plennevaux ; puis Moreno, Magnant, Latte, Rickli, Maeyens.

Arbitres : MM. G. Uyttenhove et L. De Clercq

Cartes vertes : 29e Amoroso, 59e Langendries

Les buts : 5e Petit (1-0), 18e Ghislain (2-0), 23e Magnant (2-1), 29e Wilbers (3-1), 38e Dykmans (4-1), 62e Ghislain (5-1),

Penalty corner : Watducks 0/4 et Uccle Sport 0/1

A cause de son 0 sur 6, le Watducks devait prendre les trois points face à Uccle Sport qui reste avant tout un candidat au maintien. Il l’a fait en mettant la manière par moments. Fait rare, quatre attaquants différents ont marqué.

Dès les premières minutes, les Verts ont mis l’intensité en imposant leur domination à des Ucclois un peu dépassés. Le premier but est tombé du stick de Petit alors que la balle avait d’abord été remise en jeu par le poteau. Le Wat a dominé dans tous les secteurs assez facilement. Le break était signé sur le buzz par Ghisain alors que Flamand avait dévié sur son poteau le premier essai. L’avantage n’était pas forcé même si le Watducks n’avait pas eu beaucoup d’occasions.

Le deuxième quart changeait d’âme. Uccle Sport prenait le commandement. Quand la défense du Watducks est débordée, les Brabançons pouvaient compter sur un superbe save de Vandenbroucke sur un tir en un temps de Magnant. La parade était magnifique. Le même Magnant profitait d’une erreur de placement pour fusiller Vandenbroucke à la 23e minute. Le but récompensait des Bruxellois nettement mieux disposés sur le terrain durant ce 2e quart. Les Merles étaient proches du 2-2 à la 29e minute, mais Vandenbroucke anticipait bien le tir de Houbart. Durant une dizaine de minutes, les Bruxellois montraient de réels progrès en agressant un Watducks moins inspiré. Mais, un tir de Wilbers relançait la machine brabançonne à la demi-heure, soit au moment où Amoroso voyait vert. Le Wadu avait profité de Vandenbroucke qui a sorti trois grosses balles dans ce deuxième quart. Les attaquants ont fait le reste.

En deuxième mi-temps, le centre aérien frôlait le stick de Latte au deuxième poteau. Ghislain mystifiait quatre Ucclois pour offrir un centre en revers à Dykmans qui n’avait plus qu’à pousser dans le but vide. Uccle répondait avec un tir de Plennevaux qui perçait les nuages. Willems prenait une verte ce qui ne déréglait pas le jeu waterlootois. Flamand sortait le but du 5-1 en se couchant devant Rogeau. Le Watducks baissait d’un ton son niveau sans pour autant être inquiété dans ce 3e quart.

Le premier pc du match était sifflé à la 51e minute en faveur du Wadu pour un défenseur qui n’a pas respecté les 5 m sur une réception de flick dans le cercle. Flamand déviait du bout du sabot le sleep de Charlet. Ce 3e quart était plus sobre.

Guillaume Van Marcke était solide en revenant défendre dans le cercle, mais Uccle Sport obtenait son premier pc à 12 minutes de la fin. Amoroso était dévié. Magnant touchait la transversale et sur le rebond un air shot mettait fin à l’action. Magnant obligeait encore Vandenbroucke à la parade à la 59e minute. Plennevaux smashait à côté de la balle. Uccle Sport jouait vraiment bien le coup dans ce dernier quart. Il ne manquait que les buts. Uccle Sport a proposé de belles choses face à un Watducks qui a retrouvé sa vitesse de croisière. Uccle Sport criait au scandale sur le 5e but du Watducks. Amoroso était sûr d’avoir un pc. Il n’était pas sifflé. Sur le contre, un flick et un tir en revers de Ghislain allumaient le banc bruxellois.

La série de 3 pc de Charlet ne donnait rien si ce n’est un arrêt de Flamand. Flamand était encore à la parade à deux minutes du terme sur un beau tir de Dykmans.

Le Watducks a pris trois points indiscutables.

Les deux derniers champions s’affrontaient à la Hockey Arena de Gand lors de la troisième journée de championnat de la Ion Hockey League. Gand restait sur un 3/6 après une victoire inaugurale face au White Star et une défaite sur le gong contre le Léopold. Pascal Kina alignait le même 16 qu’au Léo Le Racing a de son côté partagé face au Dragons et l’a emporté au Wat. Wegnez, blessé, était remplacé dans la sélection par Antoine Varoqi dont s’était la première apparition en équipe première.

L’efficacité de Gand l’emporte sur le Racing

Gantoise – Racing 3-2

Gantoise : Carr ; M. Deplus, T. Deplus, Paton ; Murray, Goyet, Kina, Masson ; Duvekot, Hellin, Tynevez ; puis M. Clément, Dewitte, Molenaar, Rogge, T. Clément

Racing : Gucassoff ; Xavier, Lambeau, Delavignette, Weyers ; Truyens, Meurmans, Gougnard ; Charlier, Cosyns, de Chaffoy ; puis Varoqi, Cornez-Massant, Malherbe, Lucaccioni, Cayphas

Arbitres : MM. T. Hennes et D. Van Den Eede

Carte verte : 47e Gougnard

Les buts : 5e Tynevez (1-0), 17e Murray (2-0), 22e Masson (3-0), 24e Xavier (3-1), 56e Cosyns sur pc (3-2)

Pénalty corner : Gantoise 0/0 Racing 1/6

Première occasion, premier but et déjà une phase litigieuse : de Chaffoy fut alerté d’une louche dans le cercle gantois. Un défenseur intervint, fautivement pour le Racing, licitement pour les arbitres. Le contre gantois rondement mené permit à Tynevez d’ouvrir le score d’un flat croisé. Le Racing obtint dans la foulée le premier pc de la rencontre qui ne donna rien. Dans un début de match débridé, les balles fusèrent d’un côté à l’autre, à l’image d’un tir en revers non cadré de Charlier. Gand doubla la mise après une action collective de grande classe conclue par Murray.

Gand, chirurgical en ce début de match et d’une efficacité redoutable, accentua son avance à la 22e. La moindre erreur du Racing se paya cash : Murray récupéra la balle dans les 25 adverses, passa à Tynevez dont l’offrande permit à Masson d’inscire le troisième but des siens. Deux minutes plus tard, Xavier relança le suspense et son équipe (pourtant auteur à ce moment-là du match d’une prestation de bonne facture). Le Racing multiplia les balles vers le cercle et obtint sur l’une d’elles un pc. Carr gagna à nouveau son duel avec Cosyns.

Dy rythme mais peu d’occasions durant le début du troisième quart. Il fallut attendre Cayphas qui provoqua le troisième pc des siens à la 45e. Carr fut une nouvelle fois impérial sur le tir direct puis sur la reprise. Le jeu du Racing était bon mais manquait de fluidité et de réalisme devant le but de Carr. En face, On ne tergiversa pas à l’image de T. Clément qui profita d’un contrôle hasardeux pour armer une frappe à côté de l’objectif. Le Racing eut une nouvelle chance sur pc : la phase ne donna rien. Les visiteurs ne profitaient pas de ces multiples occasions pour revenir au score, tout le contraire des visités, létaux devant le but.

Un nouveau pc fut sifflé pour les Ucclois en début de dernier quart par l’infatigable Charlier. Le gardien gantois eut le dernier mot. Avant un nouveau pc, le sixième sur lequel Cosyns trouva enfin la faille, entre les jambes du gardien. À moins de dix minutes du terme, Gucassoff sauva les siens sur une double occasion d’Hellin et surtout Duvekot. Xavier De Greve retira son gardien pour jouer avec joueur de champ supplémentaire. Gand conserva son avantage et remporta cette bonne rencontre de hockey. Ils auront été efficaces devant le but. Le Racing pourra nourrir des regrets au vu des occasions manqués.

Un match nul qui ne contente personne !

Daring – White Star 1-1

Daring : Feldheim ; Denis, Bell, Legrain ; Bindels, Cosyns, Lanfranconi, Vander Gracht ; Esmenjaud, Van Linthoudt, Marqué ; puis Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky, Veulemans, T.Leffler

White Star : Reynaud ; Willocx, Aerts, Flipse ; Marquet, Moretto, M.Neven, Dykmans ; Van Bogaert, T.Neven, Harte ; puis Gucassof, Moens, Desmet, Vandenhaute, Grandchamp

Arbitres : Mme P. Cuypers et M.S. Michielsen

Carte verte : 9e Van Linthoudt

Les buts : 45e Grandchamp sur pc (0-1), 61e Esmenjaud (1-1)

Penalty corner : Daring (0/5) White Star (1/3)

Voilà bien un match test essentiel pour ces deux formations qui devront se battre pour éviter la culbute. Toujours sans point, le White a rencontré 2 ténors alors que le Dar a failli créer la surprise en ne s’inclinant au Brax que dans les tout derniers instants. Suspense assuré…

Dès la 1e Dykmans isolé suite à une perte de balle défensive du Daring ne profite pas de l’aubaine. Les “locaux” tentent de contrôler la rencontre mais les 2 équipes restent prudentes. Le Daring ne profite pas de ses pc. Le White termine mieux le 1e quart. A la reprise, Reynaud intervient avec autorité devant Esmenjaud très actif. Les joueurs locaux sont dangereux en reconversion suite à des pertes de balle des étoilés. Bell fait merveille avec ses balles profondes en cassant des lignes. Aerts se fait remarquer chez les étoilés par un travail intensif au niveau défensif. Reynaud se met encore en valeur en sortant sur Vander Gracht avant que la balle ne longe la ligne nous sommes à la 32e. Il est clair que le retour de Gregory Gucassoff donne une meilleure assise défensive à l’équipe du White.

Dès la reprise, le Daring continue mais la rencontre devient désordonnée, cela va dans tous les sens. Alors un peu contre le cours du jeu Grandchamp fait 0-1 sur pc sur une phase lumineuse initiée par le revenant Gregory Gucassoff. En 10 minutes le match change d’âme et les étoilés justifient leur avance. Les locaux accusent un peu le coup. Grandchamp très en verve a encore une terrible occasion à la 49e. Le Daring est une équipe plus à l’aise en contre et ici elle doit prendre les choses en mains. Et puis Legrain isole Lanfranconi sur l’aile droite qui centre pour Esmenjaud qui fusille Reynaud c’est 1-1 nous sommes à la 61e. Le Daring termine mieux mais devra se contenter de ce point et les défenses prennent le pas sur les attaques.

Classement

1. Dragons 3 2 1 0 12 3 7

2. Léopold 3 2 1 0 10 5 7

3. Gantoise 3 2 0 1 13 8 6

4. Orée 3 2 0 1 10 8 6

5. Racing 3 1 1 1 6 5 4

. Herakles 3 1 1 1 6 5 4

7. Braxgata 3 1 1 1 5 6 4

8. Uccle Sp. 3 1 1 1 4 7 4

9. Watducks 3 1 0 2 7 6 3

10. Victory 3 0 2 1 4 8 2

11. Daring 3 0 1 2 5 10 1

12. White St. 3 0 1 2 3 14 1

Le programme de dimanche

White Star – Watducks 12h30

Uccle Sport – Braxgata 15h00

Daring – Gantoise 15h00

Orée – Herakles 15h00

Léopold – Dragons 15h00

Racing – Victory 15h00