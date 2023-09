Le Daring crée la surprise de la saison

Daring-Gantoise 3-2

Les buts : 16e Murray (0-1), 25e M. Clément (0-2), 60e Bell (1-2), 66e Denis (2-2), 69e Bell (3-2)

La Gantoise avait pris l’ascendant pendant la première mi-temps avec deux buts de Murray sur pc à la 16e et de Mathis Clément à la 25e. La domination gantoise était complète et elle se prolongeait pendant le troisième quart au point que les Molenbeekois n’avaient pas été une fois dangereux pour la défense de Carr. Le début du dernier quart débutait tout autrement avec un changement de manière de jouer des hommes de Grégory Herman qui se mettaient à attaquer franchement. Une meilleure possession de balle amenait un premier pc que Bell transformait à la 60e minute. 6 minutes plus tard, Bell remettait ça avec un 2e pc : les Gantois étaient pétrifiés et concédaient une troisième pc que Bell envoyait et que finalement Denis reprenait. 3 pc, 3 buts et la grosse surprise de la journée.

Boon fait la différence sur pc

Léopold – Dragons 2-1

Léopold : Henet ; Eaton, Forgues, Van Strydonck, Muschs ; Poncelet, Boccard, Baumgarten ; Englebert, Boon, de Backer ; puis Cuvelier, A. Verdussen, Toussaint, S. Poncelet, B. Thiéry

Dragons : Van Doren ; T. Luyten, Geers, Lootens, Della Torre ; Denayer, Rubens, L. Putters ; Crols, Raes, Martinez ; puis Foubert, de Sousa, M. Luyten, R. Putters, Vanderkeilen,

Arbitres : MM. C. van Bunge (P-B) et M. Dutrieux

Cartes vertes : 5e Crols, 17e de Backer, 34e Foubert

Les buts : 12e Boon sur pc (1-0), 55e Della Torre sur pc (1-1), 59e Boon sur pc (2-1)

Penalty corner Léopold 2/4 et Dragons 0/3

Le premier gros tir de la rencontre venait du stick d’Arthur Verdussen à la 9e minute. Il était trop croisé. Sur un long flick, Raes obtenait le premier pc. C’est Tom Boon qui sortait en un et qui sortait la balle. Sur le contre, le Léo allait prendre aussi son premier pc. Tom Boon se régalait (1-0). Le Dragons jouait plus haut, mais ne trouvait pas la faille dans le système défensif du Léo privé de John Verdussen et de Tanguy Zimmer. Le Dragons forçait un 2e pc à la 26e minute, mais il était annulé. Les occasions étaient très rares. A la 33e minute, un centre de Martinez traversait un cercle bondé sans être dévié. Le Léo menait à la pause sur sa seule occasion, ce pc de Boon qui a eu beaucoup de temps pour sleeper. Le Dragons était, aussi, assez décevant.

En deuxième mi-temps, Raes était proche d’une déviation au 2e poteau à la 37e. Le troisième quart était assez terne. Martinez et Rubens tentaient des tirs, mais les deux gardiens étaient mis au repos dans le 3e quart. Une déviation de Lucas Putters passait de peu à côté. Boon servait Cuvelier qui oubliait la balle dans le cercle. Ce troisième quart s’achevait sans grandes émotions.

Le dernier quart reprenait avec un 3e pc pour le Dragons à la 55e. Della Torre faisait trembler le filet (1-1). Tom Boon répondait par une série de trois pc. Le premier était une phase. Le deuxième était contré. Le troisième finissait au fond du but (2-1). Le Dragons a poussé en fin de match, mais les Ucclois ont été solides. À moins de deux minutes de la fin, Loic Van Doren était sorti. Le Dragons n’en profitait pas et devait s’incliner face au Léo. Une affaire de pc ce match.

Et c’était 3-0 après 10 minutes…

Racing – Victory 5-4

Racing : Gucassof ; Xavier, Delavignette, Weyers, Lambeau ; Truyens, Meurmans, Gougnard ; Charlier, Cosyns, De Chaffoy ; puis Beckers, Cornez-Massant, Malherbe, Lucaccioni, Cayphas

Victory : Verhoeven ; Da Costa, Van Minde, Clément, Scheppers ; Groels, Poelmans, Sarto ; Van de Laar, Nunez, Winthagen ; puis Lucas, Futcher, Van Dessel, Vanfleteren, Masip

Arbitres : MM.T.Bigare et L. De Clercq

Cartes vertes : 25 e Meurmans, 68 e Poelmans

Carte jaune : 67 e Sarto

Les buts : 2 e Gougnard (1-0), 9 e Truyens sur pc (2-0), 10 e Xavier (3-0), 26 e Futcher sur pc (3-1), 28 e Malherbe (4-1), 33 e Futcher sur pc (4-2), 41 e Cosyns sur pc (5-2), 61 e Futcher sur pc (5-3), 63e Futcher sur pc (5-4)

Penalty corner : Racing (2/4), Victory (4/6)

Le Racing qui reste sur une belle prestation à Gand malgré la défaite doit absolument capitaliser. Il risque d’avoir fort à faire car il est clair que les Anversois du Victory vendront chèrement leur peau. Le match démarre à du 100 à l’heure… Après 10 minutes, le score est déjà de 3-0. Gougnard (2e), Truyens sur rebond de pc (9e) et Xavier sur centre dévié (10e) , ont enfoncé les Anversois dans le doute. Va-t-on assister au carton du we ? C‘est mal connaître les joueurs du Victory. Les joueurs du Racing contrôlent la rencontre autant que faire se peut. Il n’y a qu’une équipe sur le terrain et la seule question qui se pose à ce moment est : vont-ils tenir ce rythme ? Sur une passe lumineuse de Charlier, Cosyns alerte Verhoeven à la fin du 1 e quart. Tout y est dans le jeu des Ucclois : jeu long, jeu court, temporisation, accélération, pressing. On les sent plus relâchés au 2 e quart et sur leur 2 e pc, les Anversois reviennent à 3-1 via Futcher.

Le temps de l’espoir ne dure que 2 minutes car à la 28 e Malherbe fait 4-1 et une minute plus tard le même Malherbe ne profite pas d’un centre pour alourdir encore la marque. A la 33 e Futcher y va de son 2 e pc pour revenir à 4-2. Les Anversois malmenés ne rendent pas les armes. Dès l’entame de la 2 e mi-temps, le match devient plus brouillon. A la 41 e Tanguy Cosyns y va de son pc pour faire 5-2. Le Racing fait circuler pour trouver l’ouverture dans le bloc bas des Anversois. On sent la concentration locale diminuer. D’un côté une équipe rassasiée et de l’autre une équipe qui s’accroche avec courage et abnégation.

Dans le dernier quart, il ne se passe plus grand-chose sauf qu’en 3 minutes Futcher toujours sur pc ramène le score à 5-4. Les Anversois font douter le Racing qui contrôle malgré tout la fin de rencontre. A noter que le Victory termine à 9….

Jeu, set et match pour les Waterlootois

White star – Watducks 0-6

White Star : Reynaud ; Aerts, Gucassof, Willocx, Marquet ; Grandchamp, Morreto, Dykmans, Neven ; Muens, Harte puis Van Bogaert, Desmet, Flipse, Schoevaerdts, Neven

Watducks : Vandenbroucke ; Petit, Charlet, Willems, Van Marcke ; Langendries, Van Oost, Curty ; Ghislain, Rogeau, Wilbers puis Dykmans, Sidler, Debizet, Depelsenaire, Dumont

Arbitres M. L. Dooms et Mme P. Cuypers

Carte verte : 66e Moretto

Les buts : 40e Charlet sur pc (0-1), 42e Dykmans (0-2), 47e Charlet sur pc (0-3), 53e Charlet sur pc (0-4), 61e Rogeau (0-5), 70e Ghislain (0-6)

Penalty corner : White Star (0/0) – Watduck (3/8)

Pour l’ouverture de cette 4e journée de championnat, le promu White Star accueille le Watducks. Dès les premières minutes du match, ce sont les Verts qui se sont montrés très offensif proposant un jeu construit venant de l’arrière. Dès la 3eme minute, le capitaine Charlet, en véritable tireur d’élite, atteignait son attaquant Wilbers via un flat transperçant les lignes, inquiétant pour la première fois le White. A la 5e minute, Ghislain dribblant sur la baseline obtenait un pénalty corner. Quelques instants plus tard, sur un très beau flick de sa défense, Schoevaerdts le réceptionnait pour la remettre tête de cercle sans personne pour la récupérer. Le reste du quart fut marqué par 2 pénalty corner très bien contré par les sorteurs n’inquiétant pas le gardien.

Le deuxième quart restait dominé par le Watducks. Leur dernière ligne défensive souvent au niveau des 50m guidait les offensives des Ducks. Avec un manque d’agressivité, les visiteurs ont multiplié les occasions sans réellement être dangereux. Le White a fait frissonner à plusieurs reprises notamment sur un très beau shoot revers passant près du poteau de Vandenbroucke.

Au retour des vestiaires, les Verts ont changé de visage en se montrant plus agressif dans le cercle adverse. Le jeu était plus construit, plus aboutit permettant de vraiment mettre sous pression le gardien Reynaud. C’est sur pénalty que venait la délivrance avec Charlet, en tireur d’élite, qui visait le petit filet et marquait. Seulement 2e minutes plus tard, Dyckmans doublait la marque sur une très belle combinaison avec Ghislain. Le White continuait à rester dangereux en profitant de contre mais la défense, très solide, ne laissait rien passer. Charlet doublait puis triplait son compteur sur pénalty corner. Le bel arrêt du match fut s’en aucun doute celui de Reynaud sur pénalty corner. D’un réflexe prodigieux, il déviait le missile de Charlet allant tout droit vers la lucarne.

A l’entame du dernier quart, les Ducks menaient 0-4 et avaient soif d’en marquer plus. Tout en gardant la maîtrise de la balle, les Waterlotois se projetaient beaucoup plus vers l’avant laissant beaucoup d’espace. A la 61e, Rogeau, très bien servi par son milieu s’offrait le but du 0-5. Les occasions ont été de part et autres offrant de belles actions. Le match s’est conclu sur une action de Ghislain se baladant sur la baseline et qui marquait. Il profitait de la sortie de Reynaud pour laisser filer la balle dans le goal.

L’Herakles arrache un point, l’Orée furieuse sur le dernier pc

Orée-Herakles 1-1

Orée : Vanasch ; L. Willems, Dohmen, L. Domene, Stockbroekx ; Simar, Thiery, Gencarelli ; T. Domene, Masso, Sior ; puis Bogaerts, Labouchère, Langer, Raemdonck

Herakles : Santiago ; Le Clef, M. Donck, Cicileo, Coolen ; Van Dessel, Delaisse, Vloeberghs ; Thomas, Keusters, de Borrekens ; puis V. Donck, Collignon, Callaerts, Van Damme, Hertoghe

Arbitres : MM. D. Van den Eede et T. Dagnelie

Cartes vertes : 17e Labouchère, 40e de Borrekens, 44e Branicki

Les buts : 40e Van Dessel (0-1), 69e T. Domene sur pc (1-1)

Penalty corner : Orée 1/5 et Herakles 0/1

Plus qu’un match de rattrapage par rapport aux résultats de vendredi soir (une défaite 4-1 de l’Orée au Dragons et un nul in extremis de l’Herakles face au Victory), cette rencontre se plaçait sous le signe d’un duel direct pour un top 6 pour les deux formations en recherche de stabilité. Un match à 6 points si on regarde le classement de l’Orée, 4e avec 6 points, et l’Herakles, 6e avec 4 points.

1e QT Débutant de manière très appliquée, les deux équipes se partageaient des séquences d’une à deux minutes chacune, tentant de trouver – en vain- les failles adverses. Il s’agissait de prendre le contrôle du terrain et au bout du quart, on peut dire que ni l’une ni l’autre n’avait pris le dessus. Il faudra attendre la 10e minute pour voir un tir s’envoler loin au-dessus du but de Vanasch et ensuite la 11e pour une intervention de Santiago devant Branicki. Ces deux premières entrées franches dans les cercles sonnaient le début d’une série d’occasions un peu plus franches. A la 14e minute, Thomas trouvait à deux reprises les sabots de Vanasch. A la 17e, Branicki centrait devant le but de Santiago sans que personne ne reprenne la balle. Un premier quart très propre, disputé à un bon rythme avec beaucoup de vivacité. 2e QT Les deux équipes reprenaient le même rythme, mais sans grand danger pour les défenses. A la 24e minute, Simar recevait une balle perdue en tête de cercle : il se retournait et envoyait un puissant tir… à côté. Le jeu se débridait alors et devenait moins précis, avec quelques pertes de balle un peu inhabituelles. L’Herakles se montrait pressant et, à la 28e minute, obtenait son premier pc, dont l’exécution était complètement ratée. Puis, c’était à l’Orée d’obtenir un pc, Giancarelli, intenable, se faisant contrer fautivement sur une percée par la gauche. Tomas Domene frôlait le montant droit du but. Le deuxième quart, tout aussi rapide mais de moins bonne qualité technique se terminait sans but et avec une question : comment trouver l’ouverture ? 3e QT Après seulement 28 secondes dans ce troisième quart, l’Orée obtenait un pc pour un 5 mètres non-respecté de l’Herakles et la phase quelque peu élabore était déviée in extremis en long corner. Les attaques éclairs se multipliaient et à la 37e, Willems devait contrer une pénétration dangereuse de de Borrekens. Le jeu devenait solide, avec pas mal de réclamations pour respect des distances. Une tension qui augmentait avec le temps. A la 39e minute, à la suite d’une attaque lierroise, Thiéry relançait vers Giancarelli qui amenait la balle devant le but de Santiago : Sior ne pouvait conclure. La balle passait dans l’autre camp et arrivait devant le but de Vanasch : Van Dessel trompait le portier local (0-1). A la 47e, un tir acrobatique de Tomas Domene aboutissait dans les filets de l’Herakles, mais sur réclamation auprès de Mr Dagnelie, le but était annulé (un jeu dangereux). A la 50e, sur une phase confuse, un nouveau pc oréen ne donnait rien. 4e QT La partie devenait complètement débridée, avec des attaques de part et d’autre mais surtout dans le cercle de l’Herakles. Les locaux poussaient tant et plus et deux nouveaux pc venaient récompenser ce press : à l a55e minute, Giancarelli obtenait le 3e pc que Santiago bloquait proprement ; il fallait à Tomas Domene trouver autre chose. Ce qu’il fit à la 68e minute lorsqu’il choisit de viser le joueur au poteau gauche : la balle passait enfin (1-1). Une minute plus tard, nouveau pc donné par Mr Dagnelie ; tout le monde se mettait en place pour l’intercepter ou le donner. L’arbitre faisait signe de jouer mais estimait quelques secondes plus tard que le donneur (John John Dohmen) mettait trop de temps à donner la balle et sifflait un “dégager” qui rendait l’Orée furieuse. Sur le dégagement, les arbitres sifflaient la fin de la partie.

L’autre match

Uccle Sport – Braxgata 1-4

2e Onana (0-1), 22e Cockelaere (1-1), 23e Onana (1-2), 47e Briels (1-3), 55e De Winter (1-4)