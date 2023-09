"Le Léo, ce n’est pas juste l’attaque et le talent" : les Bruxellois ont gagné à l'envie face au Dragons

Le plan d'Agus Corradini a fonctionné. Les Ucclois ont accepté de laisser la balle à leurs invités, ce qui est rare. Mieux, ils ont perfectionné leur jeu… défensif. "Quand les gens parlent du Léo, les premiers mots qui viennent dans la discussion sont l'attaque, le talent et le manque d'effort défensif. Face au Dragons, on a démontré la qualité de notre défense, nous explique le T1 des Ucclois. J'ai aimé l'état d'esprit des gars. Ils ont respecté une belle structure défensive. Le Dragons a eu la possession de la balle, mais il n'avait pas de solution pour nous déborder."

Il est vrai que les Anversois ont inscrit leur seul but sur un pc signé Della Torre. Il est vrai aussi que Romain Henet a été au chômage technique. Ce Léo n'a pas monopolisé la balle en se ruant vers le cercle de Loic Van Doren. "Le Dragons était très bien en place, dit Nicolas Poncelet, qui jouait avec une main abîmée. Nous avons vraiment bien défendu. Notre état d'esprit positif fait partie des satisfactions. Nous avions pris trop de cartes durant les trois premiers matchs."

Le Dragons a quitté l'avenue Dupuich avec ce petit goût de trop peu en contemplant le marquoir une dernière fois. Les Brasschaatois n'ont encaissé que deux buts sur les deux pc de Tom Boon. Ils ont dominé les débats. "Jouer au Léo n'est jamais simple, précise Robbert Rubens. Nous méritions mieux. Nous avons dominé sur trois axes : la possession, les occasions et les entrées de cercle.

Le Léo reçoit dimanche prochain le Victory, une belle occasion de se détacher un peu plus à la première place de cette ION Hockey League.

"Moi, je n'étais pas là la saison passée, narre Nicolas Poncelet. Mais, être premier du championnat avec 10 points d'avance ne rapporte rien. Nous sommes surtout dans une phase d'apprentissage. Nous montons doucement en puissance en testant certaines options. Le Léo doit s'obliger à être constant au niveau de son état d'esprit. Nous voulons être plus durs et disciplinés chaque semaine. La première place n'est pas un but en soi même si elle fait toujours plaisir."

À ses côtés, le double buteur Tom Boon ne disait pas le contraire : "Nous voulions un match de référence sur un plan défensif, dit Sna avant de revenir sur la première place actuelle du Léo. Être premier en début de saison ne rapporte pas grand-chose."