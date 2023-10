Gand émerge en fin de rencontre et signe un 15/15

Gantoise - Dragons 3-2

Gantoise: De Ryck; Brasseur, Van Den Abeele, Vanden Borre, Fortes; Nelen, Gerniers, Struijk; Bonami, Ballenghien, Sinia, Cuffez, Schreurs, Van Remortel, Van Hecke

Dragons: Bussels; De Groof, Emme, Jakus, A. Marien; Cedres, Vilar, Magis, Gil, D. Marien, Viana, Struyf, O. Marien, F. Verboven, M. Verboven, Clotet

Arbitres: MM. N. Stenier et P. Verleye

Carte verte : 9e Fortes

Carte jaune : 28e De Groof

Les buts : 12e Schreurs (1-0), 32e A. Marien (1-1), 48e Gil (1-2), 57e Nelen (2-2), 62e Schreurs (3-2)

Gand s’est une nouvelle fois imposé en ce début de championnat, mais ce fut loin d’être une promenade de santé face au Dragon ,pour un remake des dernières finales des championnats 2022 et 2023.

Gand prenait le match par le bon bout et installait son jeu face au Dragons, plus attentiste. C’était Noa Schreurs qui ouvrait le score durant le premier quart, récompensant la bonne entame de match de son équipe. Gand se procurait encore d’autres occasions mais ne parvenait pas à doubler la marque, notamment après un stroke raté. Changement de physionomie durant le second quart : le Dragons pressait mieux et plus haut et son entrejeu avec Magis et Cedres permutait de position. Alix Marien égalisait méritoirement pour les anversoises. Qui prenaient même l’avantage au score durant le troisième quart-temps par Gil. Deux buts relativement similaires, c’est-à-dire des deux contre un entre des attaquantes du Dragons et Pauline De Ryck, la gardienne de Gand. Dos au mur, Gand appuyait sur l’accélérateur dans le dernier quart, s’appuyant sur son armada offensive. Barbara Nelen égalisait rapidement et 5 minutes plus tard, Schreurs s’offrait un doublé et replaçait Gand aux commandes de la rencontre. Alix Marien avait le but égalisateur au bout du stick mais Brasseur sauvait la balle sur la ligne. Le Dragons se découvrait pour jouer le plus offensivement possible, offrant des espaces en contre-attaque pour les visitées qui n’en profitaient pas, à l’image de Sinia et Ballenghien. Bussels sortait au profit d’une joueuse de champ supplémentaire mais rien n’y fit. Gand conservait son avance et trône toujours en tête de la division avec un 15/15.

Encore une déception pour le Racing !

Racing - Louvain 0-1

Racing : Grimard ; J.Willems, François, Dusquene, Kerchove ; Rasir, De Mot, Ponthieu, Boon ; Moras, Goffinet puis Varoqui, Makhotkin, Sistermans, A. Willems

Louvain: Gelders ; Bertram, De Clerk, Abell, Goens ; Munitis, Denef, Van Onsem, Moors ; Van Bolhuis, Bertram, puis Palfliet, Palfliet , Vanderstraeten

Arbitres MM. T.Dagnelie et G. Grufman (P-B)

Cartes vertes: 46e Palfliet, 66e Duquesne

Cartes jaunes: 62e Bertram, 68e François

Le but: 8e Bertram (0-1)

Penalty corner ; Racing (0/4) et Louvain (0/2)

Pour la clôture de cette 5 journée de championnat, le Racing affrontait Leuven. Deux équipes qui n’ont gagné qu’un seul match en ce début de saison. Lors du premier quart, ce sont les Visiteuses qui ont pris les commandes du match. Avec un half press solide dirigé vers les milieux, elles forçaient le Racing à jouer plus bas donc à reculer. Avec une perte de balle bas dans leur 50e, les Noires concédaient un pénalty corner qui était très bien contré par Grimard. Seulement deux minutes plus tard, les Louvanistes, sur une magnifique construction d’équipe, marquaient grâce à Bertram.

Le deuxième quart ne fut pas riche en occasions. Les deux équipes jouaient de manière compacte. L’essentiel des actions se passaient dans les 50m. Le Racing, sur un très beau débordement, obtenait un pénalty corner mais restait sans suite.

Au retour des vestiaires, le match fut toujours aussi serré avec des actions de part et d'autres. Aucune équipe ne prenait le lead du jeu. Pourtant, les Uccloises furent menées au score. Avec un Racing dissipé sans grande structure, Leuven arrivait à se faufiler dans les espaces et se produire quelques actions qui finissaient loin du goal. La grosse action de ce quart fut, sans aucun doute, sur pénalty corner pour le Racing. D’un très beau sleep contré par une Louvaniste, la balle passait juste devant le poteau. Juste avant la pause, Palfliet fut sanctionné d’une carte verte pour coup de stick.

Le dernier quart fut plus animé. Le Racing mené poussait pour aller chercher le nul si pas la victoire. Le press était beaucoup plus haut, forçant les Louvanistes à jouer aérien. C’est essentiellement De Mot qui se chargeait de récupérer les jeux en l’air. La fin du match fut marqué par une carte jaune pour Bertram, sanctionnée pour une obstruction. Une carte verte pour Duquesne ainsi qu’une carte jaune pour François dans les derniers instants du match.

Les autres matchs

Léopold - Victory 0-2

15e Van Bauwel (0-1), 29e Winthagen (0-2)

Wellington - Braxgata 1-2

10e Caarls (0-1), 43e Caarls (0-2), 70e Bierlaire (1-2)

Pingouin - Watducks 2-3

38e Lhopital (0-1), 44e Lhopital (0-2), 53e Seillier (1-2), 61e Lhopital (1-3), 64e Loriau (2-3)

Antwerp - Herakles 3-2

4e Rebecchi (1-0), 10e Herzsprung (1-1), 30e Weyns (1-2), 33e Jardel (2-2), 41e Rebecchi (3-2)