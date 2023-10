Le point du courage pour Uccle Sport qui joue un sale tour à son voisin

Racing - Uccle Sport 4-4

Racing : Gucassof ; Weyers, Lambeau, Delavignette, Cornez ; Meurmans, Truyens ; Cosyns, Gougnard ; Charlier, Cayphas puis Malherbe, Xavier, Lucaccioni ; De Chaffoy, Varoqui

Uccle Sport : Flamant ; Amoroso, Bellenger, G.Hainaut, Joye ; Moreno, Ignacio Paz, Cockelaere ; Plennevaux, Toms, Magnant, Houbart puis Defise, D.Hainaut, Balthazar, Latte

Arbitres : MM. T. Dagnelie et M.Dutrieux

Cartes vertes : 43e Defise, 47e Cosyns, 59e Rickli

Carte jaune : 67e Amoroso

Les buts : 1re Truyens (1-0), 17e Plenneveaux (1-1), 38e De Chaffoy sur pc (2-1), 40e Plenneveaux sur pc (2-2), 52e De Chaffoy (3-2), 52e Amroso sur pc (3-3), 58e Gougnard sur pc (4-3), 69e Houbart (4-4)

Penalty corner : Racing 0/7 et Uccle Sport 3/7

En cette 5 journée de championnat, c’est le Racing qui ouvre le bal face au Uccle Sport. C’est un beau derby ucclois qui s’annonce. Il fallait être là dès les premiers instants du match pour ne rien manquer. A l’origine et à la conclusion, c’était le capitaine Truyens, sur une très belle récupération long de ligne, qui permettait à son équipe de mener dès la première action. Le 1er quart continuait à être mené par les Rats malgré des déchets techniques et le manque de simplicité. Les Visiteurs ont un bloc très solide. A la 10e minutes, Charlier obtenait un pénalty corner qui fut très bien contré par Flamand. En toute fin de quart, Uccle obtenait un pénalty corner. C’était la recrue Plenneveaux qui marquait sur rebond.

Le deuxième quart n’était pas riche en occasions avec un Racing qui restait dominant et un pénalty corner de Cosyns qui ne trouvait pas le chemin des filets.

C’est au retour des vestiaires que le jeu fut vraiment animé. Avec la consigne du coach de jouer plus sérieux, les Noirs ont monté leur press. Uccle restait très concentré sur leur collectif. A la 38, De Chaffoy fusillait le goal avec un avion sur une balle rebondissante dans le cercle. Les visiteurs répliquaient quelques instants plus tard sur pénalty corner. Le sleep ,à nouveau contré par Gucassof, fut repris au rebond par Plenneveaux qui donnait le 2-2. Aucune des deux équipes n’arrivant à sortir des griffes de l’autre, le jeu se tendait forçant les arbitres à sanctionner. Defise prenait la carte verte. A la 47e, le Racing obtenait son 4 pénalty corner. Dans l’incompréhension totale, Cosyns obtenait aussi une carte verte juste après avoir raté son sleep.

Le dernier quart commençait avec deux équipes beaucoup plus pressées. Le Racing voulant gagner, Uccle garder le nul. Le Racing jouant plus haut s’offrait plus d’actions mais laissait plus d’espace à l’équipe adverse pour jouer le contre. A la 52e, après une belle récupération, De Chaffoy marquait un doublé. Directement après, les visiteurs répondaient avec un pénalty corner et un rebond concrétisé par Amoroso. D’un très beau contre, le Racing reprenait l’avantage grâce à Gougnard très bien servi par Charlier. A la 67, Amoroso fut sanctionné d’une carte jaune pour coups de stick (et un peu de rouspétance). Dans les derniers instants du match, Uccle Sport revenait au score par une très belle construction qui fut conclue par Houbart. Egalité dans ce derby ucclois, c’est un gros revers pour les Rats.

Un bon point largement mérité pour deux équipes ambitieuses

Orée – Braxgata 3-3

Orée : Vanasch ; L. Willems, Dohmen, L. Domene, Stockbroekx ; Thiéry, Masso, Simar ; Gencarelli, T. Domene, Sior ; puis Labouchère, M. Branicki, S. Branicki, Bogaerts, Berden

Braxgata : Walter ; O. Biekens, Luypaert, Loots, Clément ; Walsh, T. Biekens, Harris ; Briels, Walker, Onana ; puis Van Straaten, Van Biesen, Van Bavel, De Winter, Van Cleynenbreugel

Arbitres : MM. T. Bigaré et R. Thys (P-B)

Carte verte 61e Simar

Les buts : 3e Sior (1-0), 9e Domene sur pc (2-0), 35e Luypaert sur pc (2-1), 37e Luypaert sur pc (2-2), 43e Walker (2-3), 60e Domene sur stroke (3-3)

Penalty corner Orée 1/3 et Braxgata 2/8

Sur une belle sortie de défense, Sior recevait la balle à l’approche des 25. Il contrôlait parfaitement et jouait intelligemment la balle entre les guêtres de Tobias Walter. On jouait depuis 2 minutes et 15 secondes. Le Brax tentait de réagir, mais à deux reprises Louis Willems était précieux en défense. Le but bruxellois lançait un momentum anversois. Mais, c’est l’Orée qui obtenait le premier pc à la 9e minute pour un kick volontaire en dehors du cercle. Domene l’envoyait côté stick de Walter (2-0). L’Orée jouait vite et avec précision. Labouchère cadrait un tir que Walter sortait sans difficulté. Masso concédait à la 15e minute le premier pc du Brax pour un coup de stick. Le sleep de Luypaert était dévié par le premier sorteur. Les Boomois voyaient une déviation fautive. Monsieur Thys ne bronchait pas. Sur le gong, le deuxième pc était sifflé pour le Brax. A nouveau, Stockbroekx sortait parfaitement.

Masso boîtait à la reprise du 2e quart, mais la douleur était éphémère. Gencarelli était ensuite relevé par le kiné et quittait le terrain avec le visage en sang. A la 25e minute, Vanasch sortait le sleep de Luypaert qui était vraiment bien placé côté stick. Un bel arrêt qui déclenchait une scène de liesse.

Il fallait voir la 27e minute pour voir l’Orée dangereuse en deuxième quart temps. Domene ne sortait pas un grand sleep. Sur le rebond, la défense avait le dernier mot. Le Brax, qui a livré un bon deuxième quart, forçait encore un pc avant la pause. Luypaert jouait sur le line stop Dohmen pour réduire l’écart.

Au 3e quart, Onana allait chercher le 5e pc du Brax. Luypaert fusillait à nouveau le line stop Dohmen. Sur un flick peu dangereux, le Brax parvenait à débouler dans le cercle avec deux hommes devant Vanasch. Le gardien des Red Lions repoussait le premier envoi, mais Walker était à l’affût et lobait Vanasch, déjà au sol (2-3). Les Boomois allaient chercher leur 6e pc à la 45e minute. Luypaert n’étant pas sur le terrain, c’est Van Cleynenbreugel qui chauffait le gant de Vanasch. L’Orée répondait seulement à la 51e par un pc. La phase arrivait sur Simar qui ne cadrait pas. L’Orée peinait à organiser son jeu pour déborder une équipe du Brax qui montait bien en puissance au fil des quarts. Simar balançait une mine, mais Walter sortait un gros save à la 58e minute. L’Orée mettait enfin une grosse pression sur la défense du Brax. Domene provoquait le 3e pc à la 60e. Domene amenait un stroke. Il se faisait justice. Simar voyait vert. Le Brax obtenait un nouveau pc sur la phase suivante. Vanasch ne se faisait plus avoir et déviait la balle du côté line stop. Les dernières minutes étaient tendues dans les deux cercles, mais le score ne bougeait plus.

Le Daring n'a pas volé son point

Daring - Watducks 2-2

Daring : Feldheim ; Legrain, Denis, Bell ; Vander Gracht, Cosyns, Lanfranconi, T.Leffler ; Van Linthoudt, Marqué, Esmenjaud; puis Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky, Veulemans, Cornelis

Watducks: Vandenbroucke; Willems, Van Marcke, Van Oost, Dumont; Langendries, Curty, Depelsenaire ; Ghislain, Rogeau, Dykmans ; puis Petit, Sidler, Wilbers, Van De Kerckhof

Arbitres: MM.G. Uyttenhove et A.C Colemonts

Carte verte : 40e Ghislain

Les buts : 12e Rogeau (0-1), 47e Dykmans sur pc (0-2), 65e Marqué sur pc (1-2), 68e Marqué (2-2)

Penalty corner : Daring (1/5), Watducks (1/4)

Le Daring tout auréolé de son succès surprise contre les champions gantois reçoit le finaliste de la dernière édition.

Une nouvelle surprise est-elle envisageable alors que le Wat est sur un 6/6 après un début chaotique ?

Pas de round d’observation, le Daring démarre à 100 à l’heure et force un pc dès la première obligeant Vandenbroucke à intervenir. Les Canards ne parviennent pas à sortir devant la furia locale. A la 5e les Waterlootois sortent une 1e fois et Depelsenaire voit son centre dévié qui entraine un 1e pc qui est intercepté avec autorité par Bell.

Les joueurs du Watducks sont clairement secoués par l ‘engagement des joueurs du Daring très présents dans ce début de match. Et puis un premier avertissement sur une perte de balle de Cosyns amène le danger devant Feldheim.

A la 12e Depelsenaire passe en revue la défense locale centre pour Rogeau qui conclut c’est 0-1. A ce moment du match c’est clairement flatté.

La minute suivante, Sidler sort un pc sur la ligne. Les joueurs du Watducks tentent d’équilibrer les échanges en contrôlant davantage le match.

A la 17e Feldheim sort un tir de Ghislain. Au 2e quart, le match se traine un peu les joueurs du Daring soufflent un peu mais le schéma de jeu reste clair : une défense compact laissant peu d’espaces et des reconversions rapides… Vandenbroucke est encore sollicité sur un déboulé venu de l’aile gauche. La fatigue aidant les reconversions sont moins lucides.

Vander Gracht pourtant très actif oublie complètement Van Linthoudt sur l’aile droite et se heurte à un mur blanc. Esmenjaud reste aussi un danger permanent pour l’arrière garde des verts. Les gardiens sont peu sollicités, les pertes de balle se multiplient de part et d’autre. On attend un éclair… Il survient sur un pc de Dykmans qui fait 0-2.

Le Daring accuse le coup le Wat contrôle et accélère le jeu, mais se heurte à un dispositif défensif qui a fait ses preuves. On pense le match plié…mais c’est bien mal connaître le jusqu’au boutisme de l’équipe locale. 65e descente de Vander Gracht intenable, il provoque un pc et sur le rebond Marqué fait 1-2. La fin de match est intense. Les Canards tentent d’étouffer toutes les reconversions : Esmenjaud, une nouvelle fois fort bon, se retrouve entouré de 4 joueurs du Wat qui l’empêchent de relancer la machine. Et puis sur une imprécision visiteuse, Marqué qui termine très fort fusille Vandenbroucke d’un superbe tir croisé. C’est 2-2 et entièrement mérité vu la volonté affichée par les Molenbeekois.

Gand remporte le match au sommet du jour

Gantoise - Dragons 4-1

Gantoise: Carr; T. Deplus, M. Deplus, Rogge ; Kina, Goyet, Masson, Hellin ; Tynevez, Esquelin, Duvekot ; puis M. Clément, T. Clément, Molenaar, Dewitte

Dragons : Van Doren ; Della Torre, Lootens, T. Luyten, Geers; Denayer, Rubens, L. Putters; Martinez, Raes, M. Luyten; puis Vanderkeilen, Harte, De Sousa, R. Putters, Foubert

Arbitres : MM. L. Dooms et M. Pontus

Carte verte : 17e M. Deplus

Cartes jaunes : 47e Lootens, 70e R. Putters

Les buts : 10e Masson (1-0), 47e Esquelin sur pc (2-0), 52e Esquelin sur pc (3-0), 68e Della Torre sur pc (3-1), 70e Tynevez (4-1)

Penalty corner : Gantoise 2/5 et Dragons 1/6

La Gantoise accueillait le Dragons pour le Dragons de cette journée de Ion Hockey League. Les Gantois restaient sur une surprenante défaite face au Daring tandis que le Dragons s’était incliné face au Léopold. L’an dernier, le Dragons l’avait emporté.

Le début de rencontre fut très fermé. Le premier danger de la rencontre vint d’un pc concédé par Goyet. Della Torre rata sa reprise et ne parvint pas à tromper la vigilance de Carr, une récurrence dans ce match. A la 8e, la connexion française se mit en branle avec une louche de Goyet vers Tynevez qui remisa pour T. Clément dont la reprise fut trop enlevée. Deux minutes plus tard, Gand ouvrit le score : un flat puissant arriva vers Duvekot. Bousculé, l’ancien du Bee perdit l’équilibre. Masson récupéra la balle, entra dans le cercle et arma hors de portée de Van Doren.

Le second quart fut à peine plus fertile en occasions. On nota un tir de Della Torre à côté de l’objectif sur pc, une déviation d’Esquelin sur un flat et enfin un arrêt de Carr. Car les deux défenses, bien en place, continrent facilement les velléités adverses. Personne ne parvint à emballer le match.

Le troisième quart filait le même coton jusqu’à un pc pour Gand. La phase, travaillée à l’entrainement, entraina un tir de Deplus sur la transversale. Gand essaya de repartir rapidement en contre, une de ses armes létales. L’une de ces rares reconversions amena le tournant de la rencontre à la 47e : Masson fut fauché par Lootens dans les 25. Triple peine pour le Dragons : jaune pour Lootens, pc et but d’Esquelin d’une déviation subtile. Car le Dragons prit un coup sur la tête et 5 minutes plus tard, ce même Esquelin tripla la mise sur pc direct cette fois-ci.

Le Dragons tenta d’appuyer sur l’accélérateur et d’emballer le match dans le dernier quart. Ils obtinrent plusieurs pc mais ils étaient non cadrés par Della Torre ou contré par Tynevez comme premier sorteur. A la 68e, sur le 6ème pc anversois, Della Trouva trouva la faille. Mais sur le gong, Tynevez donna au score son allure finale.

Les autres matchs

Léopold - Victory 6-1

2e Boon (1-0), 13e de Backer (2-0), 26e Boon (3-0), 33e Baumgarten (4-0), 52e Scheppers (4-1), 53e N. Poncelet (5-1), 57e Degroote (6-1)

White Star - Herakles 2-3

2e Harte (1-0), 10e Collignon (1-1), 21e Desmet (2-1), 34e Delaisse (2-2), 43e de Borrekens (2-3)