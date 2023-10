Garreta : “Un nul aurait été plus logique”

Amicale Anderlecht – Louvain 1-3

L’Amicale Anderlecht recevait Louvain dans un duel très attendu. Les deux équipes ne manquent pas de qualités, mais elles ont du mal à les exprimer en ce début de saison.

Les Bruxellois ont à nouveau proposé un bon fond de jeu. A nouveau, ils ont coulé à cause de leur manque d’efficacité. “Un match nul aurait été plus juste”, estime le T1 Gaby Garreta. “Nous menons 1-0, puis nous avons un creux. Louvain méritait son égalisation avant la pause. La deuxième mi-temps est équilibrée. Les occasions filent des deux côtés. Nous avons 6 pc et aucun but. Louvain n’a que 2 pc et marque. À cinq minutes de la fin, nous commettons une erreur sur la réception d’un flick ce qui nous coûte le 1-2. Puis, je sors mon gardien ce qui amène le 1-3. Nous payons toujours cash nos erreurs alors que nous ne profitons de celles de nos adversaires. Il faudra bosser encore plus.”

La déception de l’Amicale était proportionnelle à la joie des Louvanistes. Julien Schoenaers était réaliste sur le match. “Il était excitant. L’Amicale a commencé très fort en marquant vite. Ils avaient la balle. Nous nous réveillons par la suite. Nous marquons sur pc. J’ai eu l’impression que nous avions plus de pc et d’occasions, mais le match était tendu des deux côtés. Notre gardien sort de belles balles. Nous savions qu’il fallait être patient. Nous l’avons été. Les arbitres ont bien sifflé. Dans l’ensemble, ce match était agréable à jouer et fair-play.”

La belle réaction des Universitaires

Parc – Louvain-La-Neuve 1-3

Le Parc court toujours derrière son premier succès. Face à Louvain-La-Neuve, les promus ont proposé un contenu de qualité ce qui augmente petit à petit la frustration en voyant les défaites s’accumuler. Elliot Ligot était partagé entre la déception et la fierté. “Nous avons joué à notre meilleur niveau si on regarde notre fond de jeu”, dit-il. “Je suis déçu par le score. Nous méritions de mettre deux buts de plus et de prendre un point. Comme d’habitude, nous encaissons très tôt dans le rencontre ce qui nous oblige à courir derrière le score. Durant le dernier quart, nous avons des occasions avec notamment six pc. Nous manquons de réalisme dans le cercle. Il nous reste beaucoup de boulot. Le groupe a bien réagi après la claque contre le Lara”, poursuit celui qui salue le premier but de Maxime De Wachter, un jeune de 17 ans. “L’arbitre nous a frustrés aussi. La réception du flick est incompréhensible. Le troisième but est un gros backstick visible. C’est dommage. La réalité, c’est que nous avons zéro point. La situation est frustrante.”

Louvain-La-Neuve poursuit son apprentissage au sein de la Division Un. Cette saison, ce club dynamique ne peut plus jouer sur l’effet de surprise. Ce noyau est bourré de talent. Juane Garreta en a conscience. “Ce match était intéressant à jouer”, dit le tacticien argentin. “Nous devions réagir à la suite de notre défaite contre Louvain. Nous devions mettre certains points en place pour poursuivre notre développement au sein de la D1. Nous avons ouvert le score via notre pc (Nico François). Nous avons dominé la première mi-temps et nous menons au score via Louis Eechkout. La première mi-temps nous a permis de nous focaliser sur notre jeu offensif mais sans avoir le résultat souhaité. Nous devons encore travailler et peaufiner certaines phases afin d’être plus efficaces dans le cercle adverse. Ensuite nous avons mis un nouveau système défensif qui a bien fonctionné en première mi-temps mais un peu moins bien en deuxième. La deuxième mi-temps nous à permis de continuer à travailler sur certains aspects. On s’est trouvé un peu moins performants offensivement. Le Parc a pris un peu la balle et nous a forcés à être plus attentifs défensivement. le match est devenu plus équilibré. Nous avons joué plus bas et laissé la balle au Parc. Nous mettons notre 3e but via Oscar Berton. Ensuite, le Parc a commencé à pousser (1-3). Nous avons bien joué et obtenu le résultat recherché. Nous devons travailler la finition offensive pour tuer ce genre de match.”

Les Liégeois toujours sur courant alternatif

Namur – Old Club 5-6

Namur avait déjà sorti de beaux résultats face à un Old Club qui écrase tout malgré des entames de match souvent timides. Le duel a été spectaculaire comme l’atteste le marquoir 5-6.

Contrairement aux autres semaines, les Liégeois ont démarré pied au plancher sur le terrain des Escargots. Manu Brunet s’attendait à ce type de match. “Face à l’Old Club, les rencontres sont souvent spectaculaires. J’avais prévenu que les Liégeois en marqueraient plus d’un. Nous devions donc être capables d’en mettre un de plus qu’eux. Je tablais plutôt sur trois. Six, cela fait beaucoup. L’Old Club marque facilement. La défense n’est pas leur force. Nous avions donc de la place. Nous ne devions pas prendre les trois points. Nous voulons prendre des points lors des prochaines semaines face à des rivaux qui ont le même niveau que nous. Nous avons signé trois défaites en cinq matchs, mais je vois que l’équipe grandit et est motivée.”

Le score a toujours été favorable aux Liégeois qui ont mené 0-3 assez vite. Tom Dawance était ravi par la gestion de ce premier quart. “Nous avons abordé ce match avec sérieux”, dit-il. “Notre premier quart était très solide (0-3). Puis, nous nous relâchons. On recule. Je ne sais pas pourquoi. C’est 2-3 à la mi-temps. Brunet et Pokorny parlent beaucoup avec les arbitres ce qui nous agace. Mais, les arbitres ont géré. Dans ce troisième quart, nous enchaînons les buts pour mener 2-6. Là, on se dit que le compte est bon. On se relâche à nouveau durant le dernier quart. Nous avons été très mauvais. Notre construction était moins bonne. Notre défense était moins rigoureuse. Sur stroke, Namur revient à 5-6. Il reste deux minutes. Nous balançons la balle loin de nos 25. Nous devrons revoir les images des 2e et 4e quarts pour analyser ce qui se passe. Pourquoi jouons-nous moins bien par moments ? Nous aurons des leçons à tirer avant notre prochain match contre l’Antwerp. Notre plus gros adversaire, c’est nous.”

Coppin : “Avec ce stroke, on a cru au hold-up parfait”

Antwerp – Lara 1-0

L’Antwerp a proposé le minimum syndical face au Lara si on regarde le score. Pourtant, les Anversois auraient pu signer un score fleuve. Mais, le Lara aligne Cortes dans son but ce qui change tout. “Quel match”, résume Niels Van Straaten. “Nous devons gagner 7 ou 8-0. Nous avons eu tellement d’occasions, mais Cortes a tout stoppé. Il fait un match de malade. Notre pc ne tourne pas. Leur pc défensif a bien tourné.”

À 7 minutes de la fin, le Lara a eu l’occasion de chiper la mise en obtenant un stroke. “Mais, heureusement, ils ne le mettent pas. Nous mettons notre dernier pc en toute fin de match pour faire le 1-0. Ce match a été dur mentalement. Nous manquons de grinta en attaque.”

Pierre-Emmanuel Coppin a vécu une fin de rencontre décevante. “Je garde un goût de trop peu, mais le résultat est logique. Nous devions tenir et passer les cinq premières minutes sans encaisser. L’Antwerp a joué juste en proposant un match physique. Nous avons subi le jeu sans craquer. Le premier quart a ressemblé au deuxième. Puis, le gardien de l’Antwerp voyait toujours le match de loin. Nous étions à 17 minutes et demie de l’exploit. L’Antwerp a un peu reculé. Nous obtenons ce stroke. On songe au hold-up, mais le stroke n’est pas cadré. Puis, l’Antwerp met un pc. Les jeunes Wavriens ont bien presté face à une très belle équipe de l’Antwerp.”

Theuniers : “Le Pingouin prendra plein de points cette année”

Pingouin – Malines 0-0

Le Pingouin restait bloqué à zéro et a signé un intéressant et rare 0-0 contre Malines qui peine après un début de championnat tonitruant. Pieter Theuniers confirmait les impressions des derniers adversaires du Pingouin. “Nous avons pris un point face à un Pingouin qui en prendra encore beaucoup cette saison. Le Pingouin finira à une belle position la saison. Notre début de match était très difficile. Nous avons dû survivre d’abord. Le Pingouin était déchaîné. Nous avons la chance que les Nivellois n’ont pas marqué. Nous avons pu entrer dans la partie petit à petit. En fin de mi-temps, nous avons un un contre un face à leur gardien, mais notre attaquant a manqué de lucidité. À la pause, nous avons remis les choses en place. Nous avons pris le jeu à notre compte. Nous avons bien défendu et pris la possession. Mais, nous n’avons pas eu de réelles occasions. Nous avons au moins mis la pression. On a obtenu quelques pc et encore un un contre un perdu. Le match a été intense avec deux équipes maladroites dans le cercle adverse. Ce 0-0 me semble logique. Ce résultat est bon pour nous. Le Pingouin était la meilleure équipe que nous avons affrontée jusqu’ici.”

Et dire que le Bee se cherche encore !

Beerschot – Indiana 5-0

En apparence, le Beerschot vit un début de campagne trop facile. Le Bee a signé sa 5e victoire avec 27 buts marqués ! Pourtant, John Goldberg veut encore améliorer certains aspects du jeu des Ours. “Nous menons 1-0 à la pause, mais, pour moi, l’Indiana jouait bien. Nous ne méritions pas vraiment cet avantage. L’Indiana était dangereux et bien en place. Nous n’avons pas gagné assez de balles. Nous n’avons pas cassé leur press. En deuxième mi-temps, c’était un peu mieux. Nous marquons nos trois premiers buts sur pc. Nous n’étions pas dangereux. À la fin, nous avions plus d’espace ce qui nous a permis de mettre deux buts de plus. Nous nous cherchons encore sur le terrain. Il reste du boulot. Nous devons faire mieux”, conclut celui qui a vu trois buts de Manu Mondo, un but de Maxime Capelle et un autre de Marin Peeters.

Le coach du Bee ne tarissait pas d’éloges sur la prestation de l’Indiana. Pierre Desimpel saluait aussi la prestation de son… adversaire. “Affronter le Bee n’est jamais facile”, dit le joueur de l’Indiana. “Le Bee, c’est la meilleure équipe de la Division. Nous livrons un bon début de match. J’ai vu deux équipes du même niveau durant la première période. Les occasions partaient dans les deux cercles. Nous avons ensuite pressé plus haut. Durant le dernier quart, nous sommes cuits physiquement. Le press était plus dur. Le Bee a été meilleur que nous. Nous retiendrons surtout notre première mi-temps.”

À lire aussi

À lire aussi

Les résultats : 5e journée

Amicale Anderlecht – Louvain 1-3

Parc – Louvain-La-Neuve 1-3

Pingouin – Malines 0-0

Namur – Old Club 5-6

Antwerp – Lara 1-0

Beerschot – Indiana 5-0

Classement

1. Old Club 5 5 0 0 31 13 15

2. Beerschot 5 5 0 0 27 9 15

3. Malines 5 3 1 1 14 7 10

4. LLN 5 3 1 1 10 9 10

……….....................................................................................

5. Antwerp 5 3 1 1 11 14 10

6. Louvain 5 2 1 2 13 13 7

7. Namur 5 2 0 3 16 16 6

8. Indiana 5 1 2 2 10 12 5

9. Lara 5 1 2 2 10 13 5

10. Anderlecht 5 0 1 4 10 22 1

……….........................................................................

11. Pingouin 5 0 1 4 10 16 1

12. Parc 5 0 0 5 3 21 0

La prochaine journée

Lara – Amicale Anderlecht Di 15h

Louvain-La-Neuve – Beerschot Di 15h

Indiana – Pingouin Di 15h

Old Club – Antwerp Di 15h

Louvain – Parc Di 15h

Malines – Namur Di 15h