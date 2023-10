Le Leo entame son EHL avec ambition : “Je pars du principe que je dois jouer sur les qualités de Boon”

Refroidi par l’échec en championnat de Belgique la saison passée, le Léo s’est attelé à gommer ses rares faiblesses. Agus Corradini, qui a attaqué sa 3e saison à l’avenue Dupuich, a un plan pour ramener le titre à Uccle. Il bénéficie d’une équipe stable depuis des années. “Quand je suis arrivé, l’équipe avait été bien construite”, commence le mentor argentin. “Mon boulot prévoit de continuer ce travail. Au début, nous étions persuadés que nous devions attirer notre attention sur le secteur offensif. Nous sommes passés de 64 buts à 85 puis 105 la saison passée. Dans un même temps, nos buts ‘contre’ ne variaient pas vraiment.”

Plus récemment, il a pris en charge le secteur défensif en travaillant la technique et la tactique individuelle et collective. “Nous cherchons à varier notre jeu. Parfois, gagner 1-0, c’est bien aussi.”

La théorie du ‘marquer à tout prix’s’expliquait par la présence de Tom Boon. Rarement dans l’histoire, un coach avait placé un joueur au centre de toute son animation de jeu. “Je pars du principe que chacun doit jouer sur ses forces. Nous ne le faisons pas ch… dans ses faiblesses. Sna capte la lumière avec ses buts, mais moi je suis impressionné aussi par un Englebert qui trime à fond. Quand je vois Van Strydonck, Forgues et en fait toute l’équipe, je suis au spectacle. Tout le monde fait partie du système. Boon ne peut pas tout faire seul. Il a accepté de sortir en 1 sur pc, il fait aussi sa part d’effort et de sacrifice.”

L’armada uccloise ne manque pas de gueule avec le trio Van Strydonck, Boccard et Boon sans oublier les valeurs sûres comme les Verdussen ou les Français Baumgarten et Forgues. En réalité, tous les Bruxellois connaissent leur rôle. “Sur cette EHL, nous voulons d’abord évoluer à notre niveau réel. J’ai confiance en mes gars. Nous ferons face à un gros challenge samedi face aux troisièmes du championnat allemand. Pour eux, le tirage n’est pas simple non plus. Nous voulons jouer et gagner les deux matchs à Barcelone.”

Le temps passe. Le temps presse. Les dirigeants du Léo ont aligné une équipe de tueurs qui devrait empiler les trophées depuis au moins quatre ans. À ce jour, seul le sacre de 2019 a étoffé la vitrine. En trois saisons, Agus Corradini est toujours rentré bredouille. Il y eut d’abord, avant son arrivée, le championnat arrêté à cause du Covid. Puis, l’affaire Monia a propulsé les leaders du classement à une position absurde de barragiste. Il reste deux play-offs gâchés en demi-finale. “Il ne sert à rien de finir le championnat régulier avec huit points d’avance si nous ne gérons pas le stress en demi-finale. La saison passée, le Watducks a mérité de se qualifier pour la finale. Un jour, Pep Guardiola a confié après une défaite contre le Real Madrid que son équipe (Manchester City) avait tout donné. Il avait promis de travailler et de revenir plus fort. Il a obtenu sa revanche la saison suivante. Moi, je me bats pour les rendre plus fort. Ramener le titre au Léo signifierait beaucoup à titre personnel. Le Léo a toujours fait surface à des moments importants de ma vie.”

L’avenue Dupuich a servi de fil rouge dans la carrière de l’Argentin. Une carrière d’une richesse inouïe qui s’est partagée des deux côtés de l’Atlantique. Sa vie est étroitement liée au stick qu’il a découvert par hasard. À Buenos Aires, il jouait au football avec ses deux frères. Puis, la maman de Lucas Reye, qui est actuellement le coach de Laren (Pays-Bas) a mis son fils au hockey. “Sa maman jouait au hockey. Les trois frères Corradini ont suivi les trois frères Reye”, précise le T1 actuel du Léo.

Le grand club de San Fernando qui borde une rivière se situait dans son quartier. Il qualifie son enfance de “facile” et de “heureuse” entourée d’une famille aimante. “Nous partions au club à 9h pour revenir à la maison vers 20h. Le sport, c’est notre deuxième école en Argentine”, poursuit celui qui est professeur d’éducation physique. “Je vois le sport comme un outil éducatif.”

Dès son plus jeune âge, il a remporté à deux reprises le titre de champion de la région métropolitaine qui regroupe 100 des 140 clubs argentins. Il a noué ses premiers liens avec l’Europe lors de son déplacement aux Pays-Bas en 2005 à l’occasion de la Coupe du monde U21 à Rotterdam. Afin de renouer avec ses racines italiennes, il a signé un contrat avec le club de Gênes. “Je voulais apprendre l’Italien et connaître la famille de ma grand-mère italienne.” Il a migré plus au nord par la suite. “Comme je voulais disputer les Jeux olympiques, je devais signer aux Pays-Bas pour jouer au plus haut niveau”, dit celui qui a porté le maillot de Hurley.

Arrivé au Wellington en 2007

Mais, aux Pays-Bas, ce génial Argentin ne pouvait pas coacher les dames et jouer car les matchs avaient lieu en même temps. C’est là que la Belgique est entrée dans son parcours. Le Wellington a eu le nez fin en l’attirant à Uccle en 2007. “Je me souviens que je jouais en équipe d’Argentine tout en évoluant au Well sur un terrain sablé. En tant que coach, j’ai vécu deux grandes saisons avec un titre et une place de finaliste.”

Obligé de rentrer en Argentine durant l’année précédant les Jeux de Londres en 2012, il a préféré rester en Belgique. Il n’a plus été repris par le coach des Los Leones. “J’ai signé au Léopold pour garder un challenge sportif de haut niveau.”

La Fédération d’Argentine l’a fait traverser à nouveau l’Atlantique en lui promettant une place dans les staffs nationaux. “J’ai tout connu ou presque.” Dont la fabuleuse épopée olympique à Rio où les messieurs ont raflé l’or au nez et à la barbe des Red Lions. “Moi, je m’occupais des filles. Je ne suis pas champion olympique, mais j’étais présent avec les Callioni, Brunet, Reye, Mazzili, Villa ou encore Peillat. Je me souviens que les staffs des messieurs et des dames étaient identiques ce qui était un peu fou.”

Au soir de cette belle histoire, le Léopold a à nouveau convaincu Agus Corradini de traverser l’Atlantique dans l’autre sens. “Le Léo a toujours été présent dans les moments clefs de ma vie. Je vis ma 3e saison avec ce groupe. En 2011, je jouais dans cette équipe avec des Verdussen, Van Strydonck, Henet, Cuvelier,… qui sont toujours là. Ce noyau est stable. Il n’a plus rien d’un Club Med comme on le surnommait avant.”

Son contrat au Léo s’achève dans un an. “Après ? Pour le moment, je suis au Léo. Je m’y sens bien. Je suis certain que je continuerai à vivre pour le sport et pour le hockey.” Ici ou ailleurs.