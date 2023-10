Le Racing brise la spirale négative

Herakles – Racing 2-4

Herakles : Dewelde, Mommens, Van Damme Le paige, Herzsprung, Geerts, Socino, Leclef, Simons, Weyns, Pastor, Dykmans, Taylor, Van Moerkercke, Stockbroekx, Maertens

Racing : Grimard, Ponthieu, de Kerchove, Makhotkin, R. François, J. François, Goffinet, Sistermans, A. Willems, J. Willems, Boon, De Mot, Duquesne, Moras, Varoqui, Rasir

Arbitres : MM. H. Heirman et Y. Vanneste

Cartes vertes : 38e Le Paige, 60 J. Willems

Les buts : 21e Boon (0-1), 35 Van Moerkercke (1-1), 48e Moras (1-2), 53e Boon (1-3), 55e Geerts (2-3), 67e Rasir sur suite de pc (2-4)

Le Racing, ambitieux en début de saison, devait prendre des points car sa situation au classement n’est pas bonne : l’équipe de Xavi Arnau était en dixième position après 5 journées de championnat avant ce match et restait sur un triste bilan comptable d’un point sur douze. En face, l’Herakles était au contact du top 6 et pouvait réaliser une bonne opération en cas de victoire.

La première mi-temps était équilibrée même si l’Herakles avait plus d’entrées dans le cercle. Jill Boon ouvrait la marque à la 21e et plaçait dès lors son équipe aux commandes de la rencontre. Juste avant la mi-temps, l’Herakles égalisait via Van Moerkercke, opportuniste. Comme souvent, c’était en seconde mi-temps que le match allait se décanter. L’Herakles avait la balle mais la réussite et l’efficacité étaient pour les adversaires qui inscrivaient deux buts en 5 minutes par Moras puis par l’inoxydable Jill Boon. L’Herakles marquait le but de l’espoir en début de dernier quart et poussait tant et plus pour égaliser. Une phase attisait la tension, une remise de Grimard qui ne donnait pas pc. A cinq minute de la fin de la rencontre, l’Herakles avait l’égalisation au bout du stick. En contre, Rasir obtenait un pc. Sur le rebond, cette même Rasir tirait rageusement vers le but pour inscrire le but du break. Le Racing, qui n’avait pas toujours été verni lors des derniers matchs, serrait le jeu en fin de rencontre et remportait une victoire qui fera du bien à tout un noyau. En face, l’Herakles a dominé la rencontre, avec plus d’entrées de cercle mais aura manqué d’efficacité dans le dernier geste, notamment sur pc ou seule une des 6 possibilités a terminé au fond des filets de Marie Grimard.

La 6e journée en un coup d’oeil

Watducks – Léopold 3-1

10e Van Herendael (1-0), 31e Van Herendael (2-0), 52e Lhopital (3-0), 60e Meulemans (3-1)

Herakles – Racing 2-4

Dragons – Pingouin 5-0

8e Magis (1-0), 26e De Groof (2-0), 28e Gil (3-0), 57e A. Marien (4-0), 69e Gil (5-0)

Louvain – Wellington 4-1

16e Moors (1-0), 31e Van Heel (1-1), 39e De Clerck (2-1), 65e Denef (3-1), 65e Goens (4-1)

Braxgata – Gantoise 1-0

14e Vanden Borre (1-0)

Victory – Antwerp (match à 15h30)

Le classement

1. Gantoise 6 5 0 1 18 8 15

2. Braxgata 6 4 2 0 9 2 14

3. Dragons 6 3 1 2 14 9 10

4. Watducks 6 3 1 2 10 9 10

5. Antwerp 5 3 0 2 12 8 9

6. Louvain 6 3 0 3 10 10 9

7. Herakles 6 2 2 2 12 11 8

8. Wellingt. 6 2 2 2 9 11 8

9. Racing 6 2 1 3 9 12 7

10. Victory 5 2 0 3 8 11 6

11. Léopold 6 0 2 4 5 11 2

12. Pingouin 6 0 1 5 6 20 1

La prochaine journée

Louvain – Antwerp Di 12 h

Wellington – Racing Di 12 h

Watducks – Gantoise Di 12 h

Victory – Pingouin Di 12 h

Herakles – Léopold Di 12 h

Braxgata – Dragons Di 12 h