Premier succès pour le White Star

Victory - White Star 1-3

Victory: Verhoeven ; Da Costa, Van Minde, Clément, Scheppers ; Groels, Poelmans, Sarto ; Van de Laar, Nunez, Winthagen ; puis Lucas, Futcher, Van Dessel, Vanfleteren, Masip

White Star: Reynaud ; Aerts, Gucassof, Willocx, Marquet ; Grandchamp, Morreto, Dykmans, Neven ; Muens, Harte puis Van Bogaert, Desmet, Flipse, Schoevaerdts, Neven

Arbitres: MM. G. Uyttenhove et N. Stenier

Cartes vertes: 31e Neven, 32e Van Dessel

Cartes jaunes: 50e Moretto, 55e Dykmans

Les buts: 8e Van Bogaert (0-1), 16e Grandchamp sur pc (0-2), 45e Vandenhaute (0-3), 60e Clement (1-3)

Penalty corner: Victory (1/4) et White Star (1/6)

Le duel des promus, telle est l’affiche de cette 6e journée de championnat. Ce match est déjà crucial pour les deux équipes dans la course au maintien cette saison. Avec deux descendants directs et un barrage, chaque point vaut de l’or.

C’était un match qui commençait à 1000 à l’heure à Edegem. Le Victory commençait très offensivement en voulant aller chercher haut leur adversaire du jour. Les 5 premières minutes furent à leur avantage avec un jeu aérien et un jeu de combinaisons. Grâce aux offensives, le Victory obtenait son premier pénalty corner. Mal stoppé, le premier sorteur Everois sautait sur la balle offrant un super contre à son équipe. Une minute plus tard, sur une très belle combinaison offensive et très bien servi par son capitaine, Van Bogaert permettait à son équipe de prendre l’avantage. D’un kick ou d’une obstruction (personne ne le savait vraiment), le Victory obtenait son deuxième pénalty corner. Très bien tiré, c’était le gardien Reynaud qui s’interposait magnifiquement. Peu avant la fin du premier quart, le White doublait son score sur pénalty corner via un très beau sleep de Grandchamp.

C’était un deuxième quart beaucoup plus physique qui commençait. Cela se remarquait dès les premiers instants avec un Victory beaucoup plus agressif dans ses échanges. Avec un jeu haut pour récupérer, les Noirs laissaient plus facilement les Rouges attaquer et contre-attaquer. Malgré un jeu très animé dans les 50 et un jeu bien maîtrisé par les Everois, aucune des deux équipes arrivait vraiment à s’offrir des occasions franches. La fin du quart fut marquée de deux cartes vertes sur un contact virulent, une pour Neven l’autre pour Van Dessel.

Première attaque, premier pénalty corner de la deuxième mi-temps pour les Everois. Très bien contré par le gardien Verhoeven. Le White ne réussissait pas à concrétiser le rebond. Le jeu fut beaucoup plus libéré des deux cotés du terrain. Un coup une attaque pour le Victory, un coup une attaque pour le White Star. Une vraie bataille. Entre les coups de stick, obstruction, petites (ou grosses poussées), c’était le White qui marquait via Vandenhaute à la 45e. A cet instant du match, le White faisait preuve d’une moins grande maîtrise qu’en première mi-temps laissant le Victory croire à un renversement de situation. Les Bruxellois jouaient de plus en plus verticalement mais ils buttaient à chaque fois contre une très belle défense. Rien ne passait et si par malheur cela arrivait, les Everois pouvaient encore compter sur un Reynaud bien en forme. A la 50e, Moretto fut sanctionné d’une carte jaune dans une action un peu confuse. Le public s’accordait à dire que la carte fut (très) sévère.

C’était une dernier quart qui s’annonçait très chaud. Le White purgeait encore la carte jaune de Moretto. Le jeu fut toujours aussi agité qu’au troisième quart. Aucune des deux équipes avaient réellement la maîtrise du jeu. A la 50e, peu avant la fin de la carte jaune de Moretto, c’était son capitaine Dykmans qui fut sanctionné d’un méchant coup de stick sur l’adversaire. À 11 contre 9, le Victory ratait l’occasion d’ouvrir son score avec un shoot revers de Nevez fonçant dans le grillage sans récupération. Le Victory trouvait à la solution à la 60e grâce à Clément. A quatre minutes de la fin du match, le coach Edegemois sortait son gardien pour espérer revenir au score. Le White restant concentré sur son match ne se laissait pas impressionné par son adversaire. Coup de sifflet final, 1-3 pour le White qui gagne son premier match.

Uccle Sport a perturbé l'Orée

Uccle Sport - Orée 1-1

Uccle Sport: Flamand ; Bellenger, G.Hainaut, Joye, Rickli ; Moreno, Balthazar ; Plennevaux, Defise, Magnant ; puis Houbart, Toms, D.Hainaut, Moreno, Latte

Orée : Vanasch ; L.Willems, L.Domene, La Bouchère ; Thiéry, Langer, Simar, Dohmen ; Gencarelli, Sior, T.Domene; puis M.Branicki, S.Branicki, Bogaerts, Berden, Masso

Arbitres : MM. V. Loos et L. De Clercq

Carte verte : 24e L.Willems

Cartes jaunes : 65e M.Branicki, 67e Masso

Les buts : 19e Domene (0-1), 48e Houbart (1-1)

Penalty corner : Uccle (0/1), Orée (0/2)

Trois points séparent les deux équipes qui sortent de matchs très serrés le dernier week-end. Une équipe bien en place contre une équipe en progrès constant, cela peut donner une rencontre spectaculaire et équilibrée.

C’est une équipe d’Uccle déforcée qui va entamer les débats (Paz, Cockelaere blessés, Amoroso en sélection chilienne), quant à elle, l’Orée sera privée de Stockbroekx blessé.

Le match démarre à du 100 à l’heure…l’Orée met directement la pression sur l’arrière garde locale et crée le danger sur 2 pertes de balle (Joye et Bellenger) dans les 2 premières minutes.

La rencontre est engagée et le 1e pc visiteur est brillamment sorti par Flamand.

Grâce notamment à Bellenger très actif, les Ucclois équilibrent petit à petit les échanges sans se créer de réelles occasions.

Les défenses prennent clairement le pas sur les attaques.

Sior tente bien d’accélérer le jeu mais sans concrétiser.

Flamand s’illustre encore sur un puissant tir de Domene et sur le rebond…

A la 17e Langer isolé sur le flanc gauche oblige de nouveau le dernier rempart des merles à intervenir.

Sior décidemment insatiable déroule sur l’aile droiter, l’action est finalisée par Tomas Domene isolé à gauche dans le cercle qui bat Flamand c’est 0-1.

Réponse par Houbart qui récupère une balle tente une passe profonde qui ne trouve personne.

A la 27e Flamand doit sortir de manière autoritaire devant Sior toujours incisif.

L’Orée galvaude mais la défense et Flamand veillent.

Les Ucclois ne lâchent rien et attendent la moindre perte de balle pour repartir de l’avant.

Les 2 frères Hainaut se mettent en évidence l’un dans la construction et le placement l’autre par son activité sur les 2 flancs.

Dans l’autre camp, La Bouchère arpente l’aile droite avec engagement et JJ Dohmen distille le jeu avec sa légendaire précision.

Le Racing sur courant alternatif s’incline à l’Herakles

Herakles - Racing 3-2

Herakles : Santiago ; Coolen, Le Clef, Cicileo, Donck ; Van Dessel, De Kerpel, Van Damme; Keusters, de Borrekens, Delaisse; puis Collignon, Callaerts, Leenders, Hertoghe, Vloeberghs

Racing: Gucassoff; Xavier, Delavignette, Cornez-Massant, Weyers; Truyens, Meurmans, Lucaccioni ; Charlier, Cosyns, de Chaffoy ; puis Gougnard, Cayphas, Lambeau, Malherbe, Varoqui

Arbitres: MM. T. Bigaré et L. Dooms

Cartes vertes : 34e Hertog he, 48e Collignon

Cartes jaunes : 25e Donck, 42e Truyens, 53e Lambeau

Les buts : 23e Delaisse (1-0), 49e Cosyns sur pc (1-1), 57e Cosyns (1-2), 58e De Kerpel (2-2), 68e Le Clef sur pc (3-2)

Penalty corner : Herakles 1/3 Racing 1/2

Le Racing, malgré quelques dernières prestations un peu de deçà, est toujours en ordre utile pour le Top 4. Face à l’Herakles, le club ucclois voudra relancer la machine. Pour l’Herakles, la difficile victoire au White a fait du bien.

On a déjà connu début de rencontre plus agitée. Peu d’occasions furent à dénombrer durant le premier quart, avec une dizaine de minutes de domination territoriale du Racing. Van Dessel vint réveiller tout le monde d’un splendide enchainement et d’un tir en revers dégagé par Gucassoff. Qui intervint à nouveau sur un essai de Collignon un brin trop mou. Cédric Charlier fut à la conclusion d’une belle séquence de son équipe, son tir en revers fut contré.

Le début du second quart ressembla plus à du ping-pong qu’à du hockey avec une succession de perte de balles de part et d’autre. La jeunesse lierroise se mit à l’honneur à la 23e. Vloeberghs et Van combinèrent sur le flanc droit, la balle fila vers le cercle et Delaisse ajusta le gardien d’un tir en revers. L’Herakles joua plus bas et misa sur le contre, laissant la possession au Racing qui ne réagit que timidement par un flat hors cadre. Le Racing n’y était pas en première mi-temps.

A la sortie des vestiaires, Van Dessel eu une inspiration pour lancer Delaisse en profondeur d’une louche. Esseulé dans les 50 du Racing, le jeune attaquant lierrois rata son contrôle. Van Damme obtint lui le premier pc de la rencontre à la 39e . De Kerpel rata sa reprise. 5 minutes plus tard, de Borrekens laissa intelligemment passer la balle pour De Kerpel qui croqua sa reprise. Delaisse fila ensuite à toute vitesse et tira au-dessus de l’objectif. A la 48e, le Racing sortit enfin de sa boîte et provoqua un pc qui redonna pc. Sur le second, Cosyns égalisa d’une reprise la gauche du portier visité.

En début de dernier quart, le Racing prit les commandes au marquoir : une faute dans les 25 de l’Herakles fut jouée rapidement et une balle fut envoyée vers le cercle. Santiago intervint du sabot, la balle le surmonta pour retomber devant le but. Cisyns fut le plus prompt et catapulta la balle dans le but vide. Un but assez bizarre. Dans la minute suivante, De Kerpel remit les deux équipes à égalité : de Borrekens arma une lourde frappe en revers que Mimi gucassoff bloqua. Sur le rebond, De Kerpel surgit et plaça la balle dans le but. De Borrekens obtint le second pc de la rencontre qui fut contré par Truyens comme premier sorteur. Décidément intenable dans ce second acte, de Borrekens força un troisième pc à la 68e. Le Clef expédia « une buse » comme le dit Nico de Kerpel en après-match dans les filets de Gucassoff. Le score n’évolua plus, l’Herakles remporta une belle et importante victoire.

Les autres matchs

Braxgata – Gantoise 4-3

3e Esquelin (0-1), 14e Luypaert (1-1), 17e Tynevez (1-2), 21e Hellin (1-3), 29e Luypaert (2-3), 46e Luypaert (3-3), 68e De Winter (4-3)

Dragons – Daring 0-1

17e Esmenjaud (0-1)

Le Watducks et le Léo n'ont pas joué en championnat de Belgique car ils participaient à l'EHL. Le Léo s'est qualifié pendant que le Watducks s'est incliné.