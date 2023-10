Coppin : “Nous étions dans un monde de bisounours face à des Goldorak”

Lara – Amicale Anderlecht 1-5

L’Amicale Anderlecht a longtemps attendu sa première victoire. Il l’a cueillie avec panache face à un Lara qui est passé à côté de sa rencontre. Le score était vite plié. Pierre-Emmanuel Coppin, le T1 des Brabançons, regrettait un off day complet de ses couleurs. “Le match ? C’est simple, commence-t-il. Un non-match complet. En plus, l’Amicale a très bien joué. Nous nous sommes créé des occasions durant les sept premières minutes. Eux, ils ont une occasion qui amène un pc et un but. Puis, nous sommes en retard sur tout. Nous avons joué deux crans en arrière. Je voyais des gent affronter une D1. Dans le deuxième quart, nous en prenons trois. Sur le deuxième but, personne n’est en zone. Ils sont trois devant mon gardien. Mes joueurs n’étaient pas focus à 100 %. L’Amicale en voulait à 250 %. Mes joueurs étaient à 10 %. En face, ils voulaient les trois points. Nous étions dans un monde de bisounours face à des Goldorak. Je les félicite.”

Sur le banc d’en face, son homologue Gaby Garreta a apprécié l’attitude des siens. Les Anderlechtois ont montré leur visage des grands jours. L’absence de victoire après cinq matchs a joué dans la tête. “Ils ont livré un match parfait, dit l’Argentin. Nous avons tout dominé. Le score aurait pu être plus sévère. Ce succès nous fait vraiment du bien. Nous sommes relancés dans le classement. Nous prenons de la confiance. Cette victoire est méritée. Il n’y a pas eu match.”

L’Amicale prend un peu ses distances avec les deux derniers du classement et se rapproche de sa victime du jour.

Garreta : “Frustrant de perdre sans montrer notre véritable visage”

Louvain-La-Neuve – Beerschot 1-5

Tout qui affronte le Beerschot sait qu’il ne vient pas forcément pour prendre les trois points. Le Bee, c’est six matchs, six victoires et 32 buts cette saison. Louvain-La-Neuve a allongé la liste des victimes. Sans surprise. Néanmoins, Juane Garreta regrette de leur avoir simplifié la tâche.

”Je savais que nous ne pourrions pas gagner tous nos matchs, dit le mentor argentin. C’est dommage. Je regrette surtout que mes joueurs n’aient joué qu’une mi-temps. Le match était déjà plié. Nous passions un test. Nous sommes surtout passés à côté. En première mi-temps, nous avons commis trop d’erreurs. Le Bee nous a punis. Nous n’avons pas été dangereux avec et sans la balle. A la pause, nous sommes menés 0-4. La situation n’était pas catastrophique, mais j’aurais voulu voir notre véritable visage. Après la pause, c’était mieux. Le Bee a levé le pied. Nous avons été plus solides. Nous devons encore jouer à un meilleur niveau. Je ne veux plus que nous jouions sur courant alternatif. Si on regarde le classement, nous sommes toujours dans le top 6. Nous avons perdu contre plus fort. C’est tout.”

L’entraîneur du Bee, John Goldberg, qui a apprécié les buts de Mondo, Perez, Cloetens, L. Capelle et Verhoeven, confirmait la bonne gestion des Ours. “Nous avons vite pris nos distances au marquoir, confie-t-il. Le score affichait 0-3 au premier quart. Puis, nous jouons un peu moins bien, mais c’est 0-4 à la pause. Louvain-La-Neuve s’est réveillé. Nous nous sommes un peu endormis. Ils ont eu quelques occasions. Nous avons surtout contrôlé. Mes joueurs n’ont pas été fantastiques. Sur ce match, il n’y a pas grand-chose à dire.”

Blockmans : “Le mental de l’équipe est au plus bas”

Indiana – Pingouin 2-1

Il est des points qui vous donnent particulièrement le sourire. Ceux que l’Indiana a pris contre le Pingouin en font partie. Les Gantois ont livré un gros match pour piéger des Nivellois frustrés par leur 1 sur 18 dorénavant. Le malheur des uns a fait le bonheur de l’Indiana. “Nous avons sorti un bon match lors des 45 premières minutes, explique Maurice Dubois. Nous mettons avec Scheen le premier but sur pc. Nous avons beaucoup d’occasions, mais leur gardien est solide. Dans le 3e quart, nous mettons le 2-0 via Mattice Ruell. Le Pingouin a repris un second souffle pour revenir à 2-1. Dans le quatrième quart, la balle filait dans tous les sens. Eux, ils ont 4 ou 5 pc. Ils sortent leur gardien. Ils obtiennent un dernier pc. Il est mal stoppé. Puis, le temps est fini. Pour résumer, nous prenons trois bons points si on regarde les 45 premières minutes. Eux, ils n’ont pas été très dangereux. Le 2-2 n’aurait pas été logique sur l’ensemble de la partie. Après une préparation difficile, nous sentons que nous jouons de mieux en mieux. Tout roule bien.”

Le Pingouin n’avance toujours pas au classement alors que le mois d’octobre est atteint. Le temps presse. “Nous devions gagner ce match contre l’Indiana, dit Jonathan Blockmans. Le mental de l’équipe est au plus bas vu les scores des dernières semaines. Ces scores ne reflètent pas du tout le niveau de l’équipe. Les frustrations et les déceptions sont de plus en plus présentes. Tout est remis en question. Cela devient difficile d’engager un match sereinement. Aujourd’hui, nous avons de nouveau de nombreuses entrées dans le cercle. Eux, ils n’en n’ont pas énormément, mais ils sont efficaces et marquent également un pc. L’arbitrage a été correct. L’équipe espère se relancer dans le championnat dès la semaine prochaine même si les objectifs de début de saison ne seront pas faciles à atteindre.”

L’Antwerp menait 0-2 à 25 minutes de la fin

Old Club – Antwerp 3-2

Ce duel au sommet était très attendu. L’Antwerp fait partie de ces rares clubs qui peuvent inquiéter l’Old Club. D’ailleurs, le score affichait 0-2 à moins de 30 minutes de la fin de la rencontre. Mais, les Liégeois ont planté trois buts pour signer une sixième victoire. “Nous savions que ce serait un gros match. Durant la semaine, nous étions très concentrés, dit Tom Dawance. D’ailleurs, notre entame a été bonne. Nos intentions étaient claires. Durant le premier quart, on a la possession. Ils ont des pc arrêtés par le line stop. Nous sommes un peu frustrés car la balle ne rentre pas. Dans le deuxième quart, on garde la même stratégie. Nous sommes plus forts qu’eux. Sur un flick, on joue mal le 5 mètres. Ils obtiennent un pc qui rentre via un stroke. Puis, on recule jusqu’à la pause. Nous avons moins confiance. Après la pause, on poursuit notre domination. On a la balle et la maîtrise. Mais, le score passe à 0-2 à cause d’une double erreur défensive. Malgré le score, nous gardons confiance car la roue devait tourner. A 25 minutes de la fin, Leclercq trouve De Moor qui fait 1-2. La confiance revient à fond. Sur une action sur la gauche, on file à droite. Je rentre dans le cercle. J’arme un tir. Je suis bousculé. Le stroke est indiscutable. Je le marque. C’est 2-2. Il restait encore le temps. On savait qu’on mettrait ce troisième but. Federico Fernandez a planté le but de la victoire en étant sur la baseline. Le gardien attendait une balle en retrait. Il a tenté sa chance. Ces trois points sont mérités. Notre jeu était clair. On savait ce qui nous attendait. Cette remontada fait du bien.”

Forcément, l’Antwerp était déçu. La victoire leur tendait les bras, mais elle s’est refusée au final. “La défaite pique un peu vu l’évolution du score, narre Niels Van Straaten. Nous aurions pu être plus efficaces dans le cercle adverse. Nous n’avons obtenu qu’un pc. En fin de match, il nous manquait un peu de jus. L’équipe se construit. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Par exemple, nous sommes incapables de faire un full press trop longtemps.”

Ligot : “Nous étions même à côté de nos pompes”

Louvain – Parc 5-1

Louvain a commencé très timidement son championnat, mais les Universitaires viennent de signer une belle série de trois victoires. Face au Parc, il n’y a pas eu photo. “Tout le monde s’attend à ce que Louvain batte le Parc. Mais, tout match doit être joué. J’ai été positivement surpris par le Parc. Nous avons eu beaucoup de balles. Le Parc a bien fait circuler, mais ne marque pas facilement. Nous avons vite mené 3-0. Le match était joué. On a eu le temps de se poser et de gérer les échanges. Nous avons encaissé à la dernière seconde. La rencontre était agréable à jouer. Les arbitres ont fait du bon boulot. Nous sommes en pleine construction. Les jeunes trouvent leurs repères. On voit que ce n’est plus la même équipe qu’il y a un mois.”

Le Parc, aussi, apprend vite. Mais, face à Louvain, le club bruxellois n’y était pas. “Nous étions même à côté de nos pompes, confirme Eliott Ligot. Le score est logique. Nous avons existé durant un quart-temps. Puis, on prend le 1-0. Ensuite, on marque un but, mais l’arbitre siffle un pc trop vite. On ne le met pas. Dans la foulée, c’est 2-0. On prend un gros coup sur la tête. Notre niveau n’était pas assez bon. La semaine passée, nous méritions un truc. Ici, nous sommes retombés dans nos travers. Nous ne devons pas trop regarder nos adversaires. Je veux qu’on se concentre sur nos tâches en arrêtant notamment de donner des buts gratuitement.”

Theuniers : “Ce partage ne me rend pas heureux”

Malines – Namur 3-3

Malines (surtout) comme Namur (un peu) avaient un goût de trop peu en quittant le terrain dimanche. Ce point ne suffisait pas à leur bonheur. “Encore un match nul, commençait Pieter Theuniers. Le partage contre le Pingouin nous avait rendus heureux. Pas celui-ci. Nous avons joué une très bonne première mi-temps. Nous avons dominé. Nous marquons deux beaux buts. Nous aurions pu en mettre encore plus. Malheureusement, Namur obtient un pc avant la pause. Sur ce pc, Namur joue un ´hook’qui roule sur le backstick du joueur namurois, mais les arbitres n’avaient pas remarqué. Lors du troisième quart, on a joué trop nerveusement et Namur a égalisé sur une perte de balle. Et moins de deux minutes plus tard, Namur joue un coup franc dans nos 25. Nous sommes à plus de cinq mètres de la faute. Namur ne stoppe pas la balle. Défendre devient difficile dans ces cas. Le goal est validé car l’arbitre ne voit pas la faute. C’est dur à digérer. D’un 2-0 mérité, nous passons à un 2-3. Nous sommes restés dans le match et avons égalisé. Vu le scénario du match et les deux buts discutables, nous sommes déçus.”

De l’autre côté, Manu Brunet n’a pas la même vision que son homologue. “Nous sommes menés 2-0 à cause de nos erreurs. On offre deux buts. Leur contre a fait mal. On a fait le jeu jusqu’à la fin. A 3-3, on joue au ping-pong. Dans l’ensemble, nous aurions pu gagner ou perdre. Le nul est assez logique. Nous ne sommes pas encore là où on doit être.”

Classement

1. Beerschot 6 6 0 0 32 10 18

2. Old Club 6 6 0 0 34 15 18

3. Malines 6 3 2 1 17 10 11

4. Louvain 6 3 1 2 18 14 10

5. LLN 6 3 1 2 11 14 10

6. Antwerp 5 3 1 1 13 17 10

7. Indiana 6 2 2 2 12 13 8

8. Namur 6 2 1 3 19 19 7

9. Lara 6 1 2 3 11 18 5

10. Anderlecht 6 1 1 4 15 23 4

11. Pingouin 6 0 1 5 11 18 1

12. Parc 6 0 0 6 4 26 0

La prochaine journée

Parc – Amicale Anderlecht Di 15 h

Louvain-La-Neuve – Indiana Di 15 h

Lara – Namur Di 15 h

Malines – Beerschot Di 15 h

Old Club – Pingouin Di 15 h

Louvain – Antwerp Di 15 h