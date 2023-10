Le Watducks n'arrête pas l'envolée gantoise

Watducks – Gantoise 1-3

Watducks: D’Hooghe, Balon-Prein, Blockmans, Breyne, L. Boey, Limauge, Goeminne, Lhopital, Kahia, Cabut, Ronquetti, Raymakers, t’Serstevens, Hubin, B. Boey, Van Herendael

Gantoise: De Ryck, Vanden Borre, Van Remortel, Van den Abeele, Cuffez, Gerniers, Nelen, Gaspari, Bonami, Ballenghien, Fortes, Schreurs, Struijk, Sinia, Brasseur

Arbitres: MM. M. Jooris et F. Steens

Cartes vertes : 16e Struijk, 42e Blockmans, 56e Limauge

Carte jaune : 48e Van Remortel

Les buts : 7e Ballenghien (0-1), 23e Bonami (0-2), 45e Hubin (1-2), 52e Bonami (1-3)

Match au sommet à la Drève d’Argenteuil entre le Watducks et la Gantoise, deux équipes qui visent ou seront dans le top 4 en fin de saison. Pour l’occasion, Arnaud Massaert faisait confiance à ses jeunes Hubin, B. Boye et Van Herendael. Du côté gantois, on était bien décidé à oublier la défaite contre le Brax la semaine passée.

Le match démarrait par une domination sans merci de Gand qui multipliait les entrées dans le cercle adverse et les occasions durant le premier quart. Si Ballenghien ouvrait la marque à la 7e, le club waterlootois pouvait s’estimer heureux de n’être mené que d’un but à la mi-temps tant Gand a dominé les 17 premières minutes. Ils ont eu des pc et des shoots ouverts pour alourdir le score.

Durant le second quart, malgré un timide réveil du Wat, Gand continuait sur sa lancée et Astrid Bonami, venue de l’Orée à l’intersaison doublait la mise à la 23e. Gand était sur du velours. La mi-temps était sifflée sur ce score.

Le Wat rentrait véritablement dans son match en seconde mi-temps avec des velléités offensives affirmées. Hubin réduisait la marque à la 45e et relançait le suspense. D’autant que trois minutes plus tard, Van Remortel écopait d’une carte jaune de dix minutes, obligeant ses couleurs à jouer bas et à user l’arme du contre. Bien leur en prit car Bonami inscrivait le but du break à la 52e.

Durant le dernier quart, on assistait à un attaque-défense des 25 gantois. Le Watducks obtenait plusieurs pc sans parvenir à trouver la faille. Gand tenait bon et ne doutait pas grâce à la supériorité technique de ses joueuses. En fin de match, quelques interceptions de Struijk faisaient du bien aux championnes de Belgique en titre qui reprenait leur marche en avant avec un nouvelle victoire, la cinquième en six rencontres.

Le Victory assure l'essentiel, les trois points

Victory – Pingouin 3-2

Pingouin ; Heilporn ; Belveaux, Cacciato, Ortiz Monzo, ; Huvelle, De kepper, Holz, Massart; Delvaux, Letor, Seillier puis Laurent, Loriau, Duffrene, Clinckart

Victory ; Goethals de Mude ; Cavarello, Guiette, Möschner , Nation ; Peeters, Raskin, McEwan ; Machin, Wellens, Winthagen puis Vanneste, Van Bauwel, Roumen, Peeters, Van Den Ecker

Arbitres ; M.M F.Simons – A.Van Twembeke.

Carte verte ; 47e Cacciato

Carte jaune ; 55e Möschner

Les buts ; 16’ Sellier (0-1 sur pc), 38’ Machin (1-1 sur pc), 44’ Winthagen (2-1), 51’ Machin (3-1 sur pc), 65’ Letor (3-2 sur pc)

Penalty corner ; Victory (2/8) – Pingouin (1/4)

Victory – Pingouin, telle est l’affiche de cette 6e journée de championnat. Le 10 contre le dernier, un match de très haute importance pour les deux équipes qui sont en grande recherche de points. Attention à ce match où une composante surprise pourrait s’inviter, le (très) mauvais temps

C’était d’un full press que le Pingouin décidait de commencer la partie. En face, en réponse, le Victory jouait le contre. La première action du match fut pour le Victory. Sur une faute offensive dans les 25m nivellois, les Visiteuses perdaient la balle sur un mauvais transfert et offraient un 1 contre 1 face à la gardienne Heilporn. Grâce à un adversaire assez haut, les Noires trouvaient l’opportunité de jouer les longues lignes ainsi que les longues balles hautes. Sans plus inquiéter que cela la défense nivelloise, c’était surtout sur leurs déchets techniques qu’elles se faisaient peur. A une minute de la fin du quart, le Pingouin prenait l’avantage sur pénalty corner sur un très beau sleep de Perrine Sellier. Le premier quart fut aussi marqué par de la grêle.

Le deuxième quart fut beaucoup moins animé à l’avantage du Pingouin. Bien en jambes, elles ont réussi à se créer plusieurs occasions dangereuses à l’image de Laurent qui se défaisait de sa défenseur s’ouvrant au goal.

Au retour des vestiaires, la pluie était toujours et de plus en plus intense. Les deux équipes étaient vraiment à la peine pour produire du jeu tellement la pluie était forte. Cinq minutes après le début du quart, le match était suspendu le temps que « la tempête passe ». Il restera un quart et 10 minutes à jouer.

A la reprise du match, ce fut clairement le Victory, mené au score, qui prenait les commandes du match. Quelques instants après, les Noires obtenaient un pénalty corner, plus que généreux. C’était Machin qui s’occupait de le concrétiser par un très beau sleep, planche opposée. Continuant à mettre la pression sur l’adversaire du jour, le Pingouin n’arrivait plus à produire de jeu. A l’image du deuxième goal edegemois, c’était le pingouin qui perdait la balle dans ses 50m permettant un très beau contre conclu par Winthagen.

Le dernier quart promettait d’être riche en émotion. Dès le début, le Pingouin prenait une carte verte pour Cacciato sur une grosse obstruction. A la 51e, le Victory obtenait un nouveau pénalty corner qui fut concrétisé par Machin.

Bien loin de se laisser abattre, le Pingouin se réveillait enfin. Meilleure concentration, moins de déchets techniques et plus de sérieux offensif, les occasions furent pour Nivelles à l’image d’un très beau débordement de Barbier mais sans personne pour concrétiser. A la 55e, sur un shoot revers après un coup de sifflet, Möschner prenait la carte jaune. En supériorité numérique, le Pingouin jouait beaucoup plus haut et avec beaucoup plus de facilité, c’était la concrétisation qui manquait. Sur un contre, les Blanches revenaient à 2-3 avec une action un peu confuse. La fin du match fut marqué par un gros cafouillage des arbitres. Pénalty corner pour Nivelles. Première tentative ratée, la deuxième rentre. Dans un premier le goal fut validée mais l’autre arbitre pensait autrement. Le backstick fut retenu et le score restait de 3-2.

Le match finit sur le score de 3-2. Grosse déception pour le Pingouin qui s’attendait à repartir avec un point, au moins.

Les autres matchs

Louvain – Antwerp 1-2

4e Van Onsem (1-0), 42e Jardel (1-1), 57e Jardel (1-2)

Wellington – Racing 1-2

8e Laurito (1-0), 28e Ponthieu (1-1), 59e Boon (1-2)

Herakles – Léopold 1-1

27e Weyns (1-0), 39e Verzura (1-1)

Braxgata – Dragons 2-1

51e Caarls (1-0), 56e Vanden Borre (2-0), 62e A. Marien (2-1)

Le classement

1. Gantoise 7 6 0 1 21 9 18

2. Braxgata 7 5 2 0 11 3 17

3. Antwerp 7 5 0 2 16 10 15

4. Dragons 7 3 1 3 15 11 10

5. Watducks 7 3 1 3 11 12 10

6. Racing 7 3 1 3 11 13 10

7. Herakles 7 2 3 2 13 12 9

8. Louvain 7 3 0 4 11 12 9

9. Victory 7 3 0 4 12 15 9

10. Wellingt. 7 2 2 3 10 13 8

11. Léopold 7 0 3 4 6 12 3

12. Pingouin 7 0 1 6 8 23 1