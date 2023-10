Quatre strokes sifflés, huit buts, neuf cartes et treize pc, bienvenue dans un match infernal

Uccle Sport – White Star 4-4

Uccle Sport : Flamand ; Joye, G. Hainaut, Bellenger, Rickli ; Balthazar, Moreno, Chalumeau ; Plennevaux, Magnant, Houbart ; puis D. Hainaut, Toms, Latte, Maeyens, Defise.

White Star : Reynaud ; Marquet, Gucassoff, Willocx, Aerts ; Grandchamp, Moretto, Dykmans, Vandenhaute ; Harte, T. Neven ; puis Desmet, Hermans, M. Neven, Van Bogaert, Flipse

Arbitres : MM. C. Hardy et A. Lemmens

Cartes vertes : 34e Moretto, 39e Rickli, 41e Bellenger, 52e Flamand, 59e Dykmans

Cartes jaunes : 48e Maeyens, 57e Moretto, 61e Joye, 69e G. Hainaut

Les buts : 19e Grandchamp (0-1), 44e Latte (1-1), 51e Vandenhaute (1-2), 54e Desmet (1-3), 55e Latte (2-3), 59e Moreno sur stroke (3-3), 69e Defise (4-3), 69e Grandchamp sur pc (4-4)

Penalty corner : Uccle Sport 1/10 et White Star 0/3

Les deux formations étaient privées de quelques blessés. Le White Star était le premier à chercher une déviation dans le cercle. Neven ne la touchait pas. Sur une mauvaise sortie de défense, Grandchamp filait seul face à Flamand qui anticipait bien en sortant bord de cercle. Les Etoilés étaient bien dans leur match. On voyait surtout deux équipes prudentes qui refusaient de prendre des risques. Desmet était sur le point de gagner son print avec son opposant direct, mais Flamand plongeait hors de son cercle pour dégager la balle du stick. Hermans voyait son tir contré. Vandenhaute trouvait en profondeur Neven qui butait sur Flamand. Et Uccle Sport dans tout ça ? Il obtenait à la 12e minute son premier pc et… sa première occasion. Le sleep de Plennevaux était dévié du gant par Reynaud. Juste avant la fin du premier quart, Uccle Sport forçait une série de deux pc. Reynaud stoppait une belle déviation.

Dès l’entame du 2e quart, Loris Grandchamp dépoussiérait la lucarne de Flamand. Son tir en bord de cercle était très pur. L’avantage n’était pas illogique. Uccle Sport n’a pas montré grand-chose en dehors de ses trois pc en 20 minutes. Plennevaux, bien dans son match, armait un bon tir, mais Reynaud était parfait sur la trajectoire. Plennevaux provoquait unautre tir qui s’achevait dans les petits filets. Magnant, aussi, tirait, mais la balle filait à côté. Sur le sleep de Plennevaux, Uccle Sport hurlait au scandale car les Ucclois voyaient une faute du line-stop. Les arbitres ne bronchaient pas. Plennevaux avait encore une balle au 2e poteau. Dans ce deuxième quart, Uccle Sport a largement dominé les débats. Et c’est logiquement qu’Uccle Sport obtenait un stroke pour une phase où le White était dépassé. L’arbitre annulait le stroke qu’il transformait en pc. Le sleep de Magnant était contré. Avec ce 0-1 à la pause, Uccle Sport est vraiment mal payé. La faute en incombe à la maladresse de ses attaquants.

Uccle Sport provoquait son 6e pc à la reprise. Plennevaux cherchait la déviation, mais la balle n’était pas touchée. Chalumeau offrait un premier pc au White Star. Le sleep de Gucassoff était dévié par Flamand. Gucassoff avait le geste défensif précis pour bloquer Latté dans le cercle. Defise était à la conclusion d’une belle phase uccloise, mais, à nouveau, la balle ne voulait pas rentrer. Sur un contre, Magnant réalisait le sprint de sa vie. Il centrait pour Latte qui avait aussi battu son record sur 50 mètres. Uccle a eu la chance de voir le centre de Magnant touché et presque arrêté par le défenseur. Latte n’avait plus qu’à la pousser dans le but (1-1). Uccle Sport était déchaîné. Sur une déviation, Reynaud repoussait l’échéance, mais la phase s’achevait par un stroke. Reynaud sortait côté stick l’envoi de Plennevaux. Sous les encouragements des supporters, Uccle créait de plus en plus de belles phases ponctuées souvent par un arrêt de Reynaud ou la maladresse d’un attaquant.

Contre le cours du jeu, la défense uccloise ouvrait la porte pour…. Flamand a pris une carte verte sur une phase où les arbitres se sont emmêlé les pinceaux. Chacun sifflait dans un sens. Flamand s’énervait et sortait 2 minutes. Il n’était pas remplacé. Le but restait vide deux minutes sans conséquence.

En ratant un stroke, en offrant un but et en prenant une verte, Uccle Sport se sabotait tout seul.

Flamand reprenait sa place dans le but. Il prenait sur la phase suivante son 3e but à cause d’une défense aux abonnés absents. C’est inimaginable de laisser un attaquant se promener aussi facilement. Magnant répondait par un slalom pour offrir le 2-3 à Latte. Le septième, puis le huitième pc étaient sifflés pour Uccle Sport. Le 9e pc amenait le 2e stroke de la partie et le 3e sifflé. Moreno assumait et le prenait pour lui (3-3). Reynaud la touchait. La balle rentrait. Reynaud fulminait et frappait son poteau. Le White concédait un 10e pc. Magnant avait la balle du 4-3. Seul au 2e poteau, il ne déviait pas le centre. Uccle dominait nettement cette fin de match. Le White obtenait son 2e pc. Il était dangereux. Le ping-pong était intense. Joye prenait une jaune et… Uccle Sport, via Defise sur la baseline pensait sceller le score (4-3). Le White obtenait dans les dernières secondes un stroke. Les arbitres se concertaient et transformaient le stroke en pc, le 3e pc du White. Grandchamp mettait le 4-4 dans une fin de match complètement folle. La balle passait sous la guêtre de Flamand. Cette fois, le score ne bougeait plus. Le spectacle était passionnant pour un spectateur neutre.

Un point pour un match fermé

Orée – Racing 2-2

Orée : Vanasch ;L.Willems, L.Domene, Stockbroekx ; Thiéry, Langer, Simar, Dohmen ; Sior, T.Domene, Masso ; puis M.Branicki, S.Branicki, Bogaerts, Berden, Labouchère

Racing : Gucassoff ; Delavignette, Xavier, Cornez-Massant, Beckers ; Truyens, Meurmans, Charlier ; Cosyns, de Chaffoy, Cayphas; puis Lucaccioni, Weyers, Lambeau, Malherbe, Jochmans

Arbitres : Mme P.Cuypers et M. S.Michielsen

Carte verte : 52 e Charlier

Les buts : 38 e Charlier sur pc (0-1), 50 e Simar (1-1), 63 e T.Domene sur pc (2-1), 65 e Charlier sur pc (2-2)

Penalty corner : Orée (1/3), Racing (2/6)

Après le dernier week-end voilà bien 2 équipes qui doivent se reprendre sous peine de voir un quatuor s’éloigner. Il est donc temps de ne plus galvauder pour ces 2 formations souvent citées pour le top 4. Charlier démarre dans l’entrejeu au Racing. Dès la 2 e sur une passe interceptée de Beckers, Domene lance Sior qui oblige Gucassoff à une 1 e interception nécessaire. La rencontre est émaillée d’imprécisions dans les relances ce qui rend le match fort décousu. Avec des défenses basses des 2 côtés, le jeu est fermé ce qui donne une 1 e mi-temps peu spectaculaire.

Le match est certes engagé mais dans les reconversions, les 2 équipes confondent parfois vitesse et précipitation. Comment c’est souvent le cas dans ces situations, les défenses remarquablement organisées prennent le pas sur les attaques et de plus les gardiens font le job ce qui explique ce 0-0 à la mi-temps.

Changement de décor en 2 e mi-temps : le Racing reprend les hostilités en force et sur un pc repoussé, Charlier ouvre le score, c’est 0-1. En poursuivant sur sa lancée, les Ucclois contrôlent le jeu et il faut une belle intervention de Vanash ,très présent, devant de Chaffoy pour éviter le 0-2. Et une minute plus tard c’est au tour de Truyens de solliciter le dernier rempart local. A la 50 e sur une des rares reconversions des locaux suite à une récupération, un centre isole Simar qui fusille Gucassoff (1-1).

La rencontre s’équilibre car l’Orée a repris des couleurs. Le Racing insiste malgré tout et Vanash s’illustre en repoussant un centre tir de Xavier avant de sortir un pc. Charlier très en verve ne cadre pas un beau tir. A la 62 e Tomas Domene fusille Gucassoff sur pc pour donner l’avantage à son équipe ce qui est flatté à ce moment du match.

La fin de match est débridée et Charlier dans tous les bons coups fait 2-2 sur un pc « raté » mais la balle déviée prend Vanash à contre- pied. La 2 e mi-temps se termine en boulet de canon mais le score ne changera plus.

Le Daring fait sa joyeuse entrée dans le top 4 !

Victory - Daring 3-5

Victory ; Verhoeven ; Da Costa, Van Minde, Clément, Scheppers ; Groels, Poelmans, Sarto ; Van de Laar, Nunez, Winthagen ; puis Lucas, Futcher, Van Dessel, Vanfleteren, Masip

Daring ; Feldheim ; Denis, Bell, Legrain ; Bindels , Cosyns Lanfranconi, Vander Gracht ; Esmanjaud, Van Linthoud, Leffler puis Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky, Veulemans, Marque

Arbitres ; M.M L. De Clercq-T.Croese

Cartes vertes ; 4’ Scheppers, 49’ Noppe, 59’ Guerra Zanuy, 70’ Vander Gracht

Carte jaune ; 67’ Da Costa Senior

Goals ; 35’ Van Linthoudt (0-1 sur pc), 38’ Bell (0-2 sur stroke), 39’ Winthagen (1-2), 41’ Bell (1-3 sur pc), 53’ Clement (2-3 sur pc), 63’ Clement (3-3 sur pc), 68’ Vander Gracht (3-4), 69’ Van Linthoudt (3-5)

Penalty corner ; Daring (2/5) – Victory (2/5)

Il fallait être la dès les premiers instants du match pour voir du spectacle. Aux premiers instants du match, le Victory obtenait un pénalty corner. Rien de quoi inquiéter la team pc du Daring qui repoussait le danger sans grande difficulté. Après, ce fut les Molenbeekois qui prenaient le contrôle du match en maitrisant la balle. Passant d’une défense à 5 sur une à 3 pour créer un surnombre dans le milieu, ils arrivaient facilement à se créer des occasions dangereuses dans le cercle adverse. Très rapide sur son aile, Van Lintoutd forçait Scheppers à commettre la faute sur lui, carte verte. A la 10 minute, pénalty corner pour le Victory. Un magnifique sleep hauteur planche fut tiré. C’était sans compter sur Feldheim qui l’arrêtait du bout du gant. Certainement l’arrêt du match.

Le deuxième quart commençait à toute vitesse part une action d’Esmenjaud qui tentait un magnifique shoot revers, malheureusement sans succès. A la 25 minute, Leffler se retrouvait face au gardien grâce à un magnifique flick de sa défense. Manque de chance pour lui, Verhoeven était bien en forme et repoussait facilement le danger. Le Daring continuait à mettre la pression sur son adversaire et se créait de très belles actions sans réussir à les concrétiser.

Au retour des vestiaires, c’était à nouveau les Visiteurs qui menaient les débats ne laissant que très peu la balle à son adversaire du jour. A la 38e, le Daring obtenait un stroke sur un coup de stick volontaire dans le cercle. Bell s’occupait de le concrétiser et faire 0-2 pour son équipe. Quelques instants plus tard, le Victory repartait droit vers le goal après la remise en jeu. Les Visiteurs, mal replacés, n’ont pas eu le temps de défendre et laissant Winthagen marquer. Deux minutes plus tard, les Molenbeekois marquaient sur pénalty corner grâce à un magnifique sleep de Bell. A la 52’, Noppe était sanctionné après un coup de stick un peu trop appuyé. Le troisième quart finissait sur un goal via pénalty corner du Victory. C’était 2-3 à l’entame du dernier quart. Cela promettait une fin de match très animé pour savoir à qui allait revenir la victoire. Le Victory, galvanisé par leur dernier goal, prenait le contrôle du match en étant agressif et ne laissant que très peu de possibilités de contre au Daring. Ce fut sur pénalty corner que les Edegemois revenaient au score, goal de Clement. A 5 minutes de la fin, le coach Cruyl décidait de retirer son gardien. Coup de poker raté car le Daring en profitait pour enfoncer le clou et en mettre deux de plus. Un de Vander Gracht , un de Van Linthoudt. La fin du match fut marquée par une carte jaune pour Da Costa Senior à cause d’une grosse obstruction, sous les yeux de l’arbitre…

Le Daring remporte ce match et confirme sa très belle forme de ses dernières semaines. Les Molenbeekois entrent dans le fameux Top 4.

Le Wat tient sa prestation référence

Watducks - Gantoise 3-0

Watducks: Vandenbroucke; Charlet, Willems, Van Marcke, Dumont; Sidler, Van Oost, Curty; Ghislain, Depelsenaire, Rogeau; puis van de Kerckhof, Wilbers, Petit, Langendries, Dykmans.

Gantoise: Carr; M. Deplus, T. Deplus, Madeley ; Murray, Kina, Goyet, Masson; Duvekot, Hellin, Tynevez; T. Clement, M. Clement, Esquelin, Molenaar, Rogge

Arbitres: MM. T. Bigare et M. Dutrieux

Cartes vertes : 8e Kina, 57e Charlet

Les buts: 23e Rogeau (1-0), 61e Langendries (2-0), 69e Ghislain (3-0)

Penalty corner : Watducks 0/2 Gantoise 0/10

Après un début de saison compliqué, le Wat a trouvé la bonne carburation et reste sur un 7/9. Ils sont à deux points de Gand qui reste sur un 3/9. Dans un championnat serré, chaque point sera important en fin de saison. Gand retrouve Madeley. Au Wat, c’était l’équipe au grand complet.

Gand lança rapidement les hostilités puisqu’après moins de 60 secondes de jeu, ils obtinrent le premier pc de la rencontre. Qui redonna pc et fut écarté par la défense locale une récurrence sur les 10 pc gantois de l’après-midi. Petit à petit, le Wat entra dans la rencontre d’abord sur un essai en revers de Ghislain. Puis via Dumont qui déborda sur le flanc mais tira sur Carr. La fin du vit encore Gand provoquer un pc et la défense du Wat sortir vainqueur.

Dans un match tactique, le Wat ouvrit le score : Ghislain shoota une première fois vers le but Carr détourna vers Curty, puis Rogeau conclu dans le but. Gand réagit via un tir à la retourne de Tynevez puis sur un pc à la 25e. Vandenbroucke écarta du gant la balle de sa lucarne. A la 29e, Dumont arma un tir en revers tendu que Carr détourna. Il fit de même en fin de mi-temps sur une reprise de Wilbers.

Le troisième tourna à l’avantage de Gand, en tout cas territorialement car le jeu se passa dans le camp des canards. Pourtant, ce fut le Wat qui obtint la première situation dangereuse du quart après une passe lumineuse de Willems de 50 yards pour Rogeau qui obtint un pc. La première tentative de Charlet fut contrée par un pied, puis par le sabot de Carr. Si Gand eut la balle, il n'eut pas beaucoup d’occasions de but : un centre de Mathis Clément pour son frère Tim au-dessus de l’objectif, puis sur un pc joué en phase écarté par Van Marcke.

Le Wat joua à se faire peur en début de dernier quart puisque Ghislain, véloce et infatigable, galvauda trois occasions en quelques minutes : d’abord sur une reprise à la retourne qui passa de peu à côté. Puis sur une reprise presqu’à bout portant sur Carr et sur un tir non cadré. A la 60e, le Wat fit le break : Langendries à la base de l’action, poursuivit son effort pour être à la finition et logea la balle dans les filets de Carr. Gand se rebiffa et obtint 5 pc en deux séquences sans trouver la faille. Ce fut finalement Ghislain en contre qui inscrivit le dernier but de la partie. Le Wat joua une partie très solide et remporta méritoirement 3 points importants.

Les autres matchs

Braxgata – Dragons 3-3

5e Foubert (0-1), 47e De Winter (1-1), 51e Walker (2-1), 60e Decruyenaere (2-2), 62e De Winter (3-2), 69e Denayer (3-3)

Herakles – Léopold 1-2

39e Boon (0-1), 45e Degroote (0-2), 70e de Borrekens (1-2)