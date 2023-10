La chronique de Vincent Vanasch : “Manu Leroy : mon rival, mon ami, mon inspiration”

Les événements dramatiques de lundi soir nous ont rappelé que le sport peut paraître bien secondaire par moments. Ce qui devait être une grande fête entre supporters belges et suédois s’est achevé dans le chaos, la tristesse et la désolation. Dans ces moments de crise, des grands hommes se dévoilent. Le CEO ad interim de l’Union belge a vécu de l’intérieur cette soirée sous haute pression. Manu Leroy parlait de scène surréaliste. Je suis fier de lui. Il a bien géré les événements. Manu, c’est d’abord un ami. Nous nous connaissons depuis près de 20 ans. À l’époque, il défendait les buts du Dragons et des Red Lions. Moi, je débarquais dans le paysage. Il m’a inspiré. C’est lui qui m’a appris l’importance de célébrer un arrêt. C’est lui aussi qui m’a appris qu’un gardien pouvait saluer son homologue de l’autre côté du terrain. Je lui répondais toujours. C’est lui encore qui m’a appris à avoir confiance en moi. Nous avons joué l’un contre l’autre. L’un pour l’autre aussi.