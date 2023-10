Ion Hockey League : le Leopold s'impose au Waterloo Ducks et conforte sa première place (1-3)

Cuvelier fut le premier à se mettre en évidence, à la réception d’une louche dans le cercle visité. Son tir en revers fut écarté par Vandenbroucke. Rebelote à la 4e avec cette fois Arthur Verdussen dans le rôle du tireur et toujours le dernier mot pour le portier du Wat. En face, Dumont chercha une déviation. À la 7e, Cuvelier alerta Degroote d’une passe tranchante. Le tir du Nivellois passa trois bons mètres à côté de l’objectif. Avec un pressing intense, le Léo récupéra beaucoup de balles dans l’entrejeu. Muschs tenta lui aussi sa chance vers Vandenbroucke à la 13e, un tir trop tendre. Muschs écopa d’une carte jaune en fin de premier quart après une faute sur Ghislain.

Le Wat tenta de profiter de sa supériorité numérique à l’image d’un tir contré en revers de Rogeau. Van Marck provoqua le premier pc de la rencontre après un beau déboulé sur le flanc gauche. Il redonna pc. Charlet le tira et au rebond, Rogeau ouvrit la marque. Le Léo réagit directement. De Trez fit une percée, son tir heurtant le montant. Le Léo obtint un pc dans la foulée. Boon égalisa sur un tir dévié par un sorteur du Wat. En fin de mi-temps, Sidler eut la balle du 2-1 au bout du stick mais croisa trop sa reprise.

Au retour des vestiaires, les joueurs locaux firent parler leur jeu collectif : Wilbers écarta sur le flanc droit vers Ghislain qui déborda et centra vers Rogeau qui rata sa reprise. Arthur Verdussen répliqua d’une reprise trop enlevée en revers. Le Wat s’enhardit, profitant des espaces sur les flancs. Ils héritèrent d’ailleurs d’un nouveau pc. Qui ne donna rien. Boon obtint également un pénalty à la 45e. Il redonna pc après une phase avec Forgues. Qui donna à nouveau pc. Qui fut écarté en long corner. Arthur Verdussen marqua un but qui fut ensuite annulé par les arbitres. À la place, ce fut un pc pour le Léo. Il redonna pc puis fut stoppé par Vandenbroucke et A. Verdussen canonna à côté du but. La fin du quart était pour le Léo qui obtint un nouveau pc. Qui redonna pc. Boon le catapulta dans les filets de Vandenbroucke.

Les visiteurs obtinrent un nouveau pc, qui, redondance oblige, redonna pc. Sur le 10e pc du Léo, Boon trouva le linestop sur sa route. Rebelote à 9 minutes du terme, Boon au tir, Vandenbroucke à l’arrêt. Arthur Verdussen rassura définitivement le Léo d’une belle déviation à la 64e. Depelsenaire fut proche de relancer le suspense. Le Léo conserva son avance et s’imposa face au Wat.

Fiche technique

Watducks : Vandenbroucke ; Charlet, Willems, Van Marcke, Dumont ; Sidler, Van Oost, Curty ; Ghislain, Wilbers, Rogeau ; puis van de Kerckhof, Depelsenaire, Petit, Langendries, Dykmans

Leopold : Henet ; Eaton, J. Verdussen, Van Strydonck, Muschs ; Poncelet, Boccard, Cuvelier ; Englebert, Boon, A. Verdussen ; puis Forgues, Baumgarten, De Backer, De Trez, Degroote

Arbitres : MM. T. Hennes et M. Pontus

Carte verte : 62e Curty

Cartes jaunes : 17e Muschs, 69e Willems

Les buts : 24e Rogeau sur suite de pc (1-0), 27e Boon sur pc (1-1), 53e Boon sur pc (1-2), 64e A. Verdussen (1-3)

Penalty corner : Watducks 1/3 Leopold 2/11