Le Watducks a pris un point qui a un goût de défaite

Dragons – Watducks 2-2

Dragons : Van Doren ; Vanderkeilen, Lootens, Harte, Geers ; Rubens, Denayer, Foubert ; R. Putters, M. Luyten, Raes ; puis L. Putters, Decruyenaere, De Sousa, Cobbaert

Watducks : Vandenbroucke ; Dumont, Charlet, Van Marcke, Willems ; Ghislain, Van Oost, Petit ; Rogeau, Wilbers, Depelsenaire ; puis Curty, Langendries, Sidler, van de Kerckhof, Dykmans.

Arbitres : MM. M. Pontus et T. Dagnelie

Les buts : 6e Charlet sur pc (0-1), 41e Rogeau (0-2), 42e Harte sur pc (1-2), 50e Denayer sur pc (2-2)

Penalty corner Dragons 2/8 et Watducks 1/4

Le Dragons devait se passer des services de ses Argentins (Della Torre et Martinez) et de ses blessés (Crols et T. Luyten).

A la 5e minute, Brieuc Petit allait chercher un premier pc pour un kick. Charlet le marquait et exultait. Dykmans jouait en défense. Ghislain, aussi, était replacé plus bas. Trois minutes plus tard, le Dragons répondait par son premier pc. Denayer ne trouvait pas la déviation de Raes. Loic Van Doren devait repousser des tentatives de Langendries et de Wilbers à la suite d’un contre de Ghislain. Le Watducks laissait la balle au Dragons et jouait fort bas. Durant ce premier quart, le Dragons ne s’est pas montré dangereux alors que le Watducks a eu quelques occasions dont le pc victorieux.

Si Langendries avait la balle du 0-2 au deuxième quart, c’est surtout Guillaume Van Marcke qui déviait deux sleeps de Denayer dans la foulée. Le centre tendu de Luyten traversait un cercle copieusement rempli. Wilbers offrait un joli solo en récupérant une balle dans les 25, en mystifiant deux gars pour entrer dans le cercle et tenter sa chance en position de déséquilibre. De Sousa était oublié dans le cercle, mais il ne cadrait pas à la 33e minute. Juste avant la pause, Ghislain provoquait le 2e pc du Watducks.

Le Dragons démarrait en force la deuxième mi-temps en obtenant son 4e pc après 25 secondes. Le sleep de Denayer était contré. Le Watducks aurait pu être dangereux si Rogeau n’avait pas manqué son contrôle dans le cercle adverse. Le Watducks subissait les premières minutes de la deuxième mi-temps. Pourtant, la délivrance tombait d’une superbe frappe de Rogeau qui réalisait le break à la 41e minute. Ce but était magnifique. Le Dragons forçait ensuite son 5e pc. Denayer faisait une passe dans son dos pour Harte qui envoyait côté line-stop (1-2). Van de Kerckhof et Raes se télescopaient et se relevaient péniblement. A la 49e minute, Van Oost donnait un coup de stick qui amenait le 6e pc du Dragons. Denayer faisait trembler le filet et remettait les deux équipes à égalité avant le dernier quart. Ghislain offrait un 3e pc à Charlet. Les deux sleeps de Charlet ne donnaient rien aux Verts. Harte était au tapis.

Le dernier quart avait tout pour être passionnant vu le 2-2. Le Watducks dominait très nettement avec deux solides occasions en deux minutes. Le Watducks concédait encore un pc. Denayer cherchait à nouveau la déviation au poteau de Raes qui ne cadrait pas. Le Watducks attaquait sans ménager ses efforts, mais le Dragons tenait le coup. Rogeau remontait tout le terrain et cadrait un gros tir que Van Doren arrêtait. Le gardien du Dragons voyait la balle de très près sur un autre tir de Rogeau. Willems lançait Ghislain qui tirait encore. Le Dragons n’en pouvait plus. Les acteurs mettaient une tension sur chaque balle. L’esprit restait fair-play. Ghislain jouait de malchance. Son tir touchait le poteau à la 69e minute. Le Dragons s’en sortait très bien avec ce point.

Le Racing brise sa spirale négative après sa victoire contre le Brax

Racing - Braxgata 4-3

Racing: Gucassoff; Cornez-Massant, Xavier, Delavignette, Beckers; Meurmans, Truyens, Cayphas ; de Chaffoy, Cosyns, Charlier ; puis Varoqui, Lambeau, Lucaccioni, Malherbe, Jochmans

Braxgata : Walter ; Van Cleynenbreugel, Van Steerteghem, Luypaert, O. Biekens; T. Biekens, Walsh, Onana; Walker, Briels, De Winter; puis Van Straaten, Van Biesen, Van Bavel, Desmet, Burmann

Arbitres: MM. T. Bigaré et M. Dutrieux

Cartes vertes : 12e Truyens, 12e Van Straaten, 66e Lucaccioni

Les buts : 12e Van Bavel (0-1), 24e Cosyns sur pc (1-1), 37e Cosyns (2-1), 41e Luypaert sur pc (2-2), 51e Onana (2-3), 58e Truyens (3-3), 68e Cosyns sur pc (4-3)

Penalty corner : Racing 2/5 et Braxgata 1/4

Depuis sa défaite lors de la journée inaugurale face à l’Herakles, le Brax est resté invaincu avec trois victoires et trois nuls. Les Boomois sont second du classement général avant cette journée de championnat. Ils se rendaient au Racing qui souffle le chaud et le froid en ce début de saison. Les Rats devaient faire sans Gougnard et Wegnez. Au Brax, Harris, Clément et Loots étaient absents.

Dès la première minute, Le Brax se montra dangereux après une belle séquence collective avec Briels décalant Onana sur la gauche. Le Nivellois tenta sa chance mais Gucassoff gagna ce premier duel. Cette première occasion donna le ton d’un premier quart à l’avantage du Brax, le Racing ne proposant que trop peu. Méritoirement, les visiteurs ouvrirent le score par Van Bavel qui mit fin à un cafouillage dans le cercle du Racing. Les locaux qui ne réagirent que via des centres vers le cercle. En fin de quart, Cosyns héritât du premier pc de la rencontre qu’il expédia à côté de l’objectif.

Le Brax continua sur sa lancée durant le début du second quart et après une belle attaque placée, ils obtinrent un pc, dégagé par le premier sorteur du Racing. A la 24e, Charlier forçat un pc. Il fut mal stoppée, obligeant Cosyns à le jouer dans une position inconfortable. Le Red Lions parvint quand même à loger la balle dans les filets de Walker qui ne sembla pas tout blanc sur cette égalisation. Ce but eut le don de réveiller les joueurs locaux, pas tant au niveau du jeu que de l’attitude. Van Cleynenbreugel concéda un pc en ne se replaçant pas assez vite après une faute. Orphelin de Cosyns sur le banc, c’est Malherbe qui prit ses responsabilités. Cela passa à côté.

Le début de seconde mi-temps confirma le regain du Racing qui prit les commandes sur un but magnifique : Truyens, excentré sur la gauche au niveau des 25 joua fort vers le but. En glissade, Cosyns catapulta la balle dans le but. Quelques minutes plus tard, Charlier reçut une louche de Meurmans et canonna au-dessus du but alors qu’il semblait fort excentré. Le Brax répondit aux assauts du Racing via Onana qui obtint un pc. Sur le second, Luypaert égalisa d’un tir rasant. Mieux même pour les joueurs de Philippe Goldberg, Onana remit les siens aux commandes : Van Steerteghem, très actif tout au long de la partie, centra vers le cercle. Van Straaten dévia la balle, obligeant Gucassoff à une intervention salvatrice. Sur la suite de l’action, Cosyns essaya de se dégager, partant du côté vers le centre. Poussant sa balle trop loin suite au pressing du Brax, Onana surgit et envoya la balle dans le but du Racing. En toute fin de quart, Cosyns isola Cayphas d’une louche. Celui-ci obtint un pc. Cosyns le tira vers la lucarne de Walter qui détourna la balle du gant.

Le Racing poussa dans le dernier quart, à l’image de Cayphas dont la passe en retrait ne trouva pas preneur. A la 58e, Cosyns voulut centrer dans le cercle. Déviée, sa balle prit une autre direction. Jusqu’au boutiste, Charlier parvint à centrer pour Truyens égalisa. Luypaert tenta sa chance sur un pénalty, il fut contré par Truyens. Le Brax eut ensuite plusieurs opportunités pour reprendre les commandes au marquoir, comme lorsqu’Onana déborda sur la droite et passa à Biekens qui rata sa reprise ou lors d’une chevauchée de ce diable d’Onana qui enleva trop son envoi. A la 68e, Cosyns déboula sur la droite à l’ancienne, uniquement avec sa main gauche sur le stick. Il obtint un pc qu’il transforma pour donner la victoire à son équipe. Car en toute fin de match, Briels eut la balle de l’égalisation au bout du stick mais il ne cadra pas sa tentative. Si tout ne fut pas parfait au Racing, les trois points feront un bien fou. Le Brax pourra regretter des erreurs qui se sont payées cash car un nul eut été un score mérité au vu des occasions.

Uccle Sport ne méritait pas ce but tardif de Nicolas Poncelet

Léopold-Uccle Sport 1-0

Léopold : Burnotte ; Eaton, J. Verdussen, Van Strydonck, Forgues ; Poncelet, Boccard, Cuvelier ; Englebert, Boon, A. Verdussen ; puis Baumgarten, F. Leeuw, S. Poncelet, Degroote et Toussaint.

Uccle Sport : Flamand ; Joye, G. Hainaut, Bellenger, Rickli ; Balthazar, Moreno, Latte; Plennevaux, Magnant, Houbart ; puis D. Hainaut, Toms, Cherry , Maeyens, Defise.

Arbitres : MM V. Loos et G. Uyttenhove

Carte verte : 40e Boon

Cartes jaunes : 35e Bellenger, 54e John Verdussen

Le but : 65e Nicolas Poncelet (1-0)

Penalty corner : Léopold 0/4 et Uccle 0/1

Si les confrontations entre le haut et le bas de la commune d’Uccle n’a plus la saveur des années 80, le duel Léo-Uccle commence à retrouver un parfum de vrai derby. Les anciens qui se retrouvent désormais côté à côte pour débattre des performances des duels de leurs enfants et même déjà petits-enfants ne manquent pas de saveur. Les Muschs, Henet, Boon, Verdussen ont eu de quoi palabrer.

Q1 Sans Zimmer, toujours sur le flan pour une longue blessure, le Léo prenait la partie à bras le corps et se créait son premier pc après seulement26 secondes. Arnaud Flamand se montrait d’une sûreté exemplaire sur l’envoi de Tom Boon. A la 6e minute, un double réflexe éclair du même Flamand devant Degroote maintenait ses filets inviolés. La première action d’Uccle ne survenait qu’à la 7e minute, pas de quoi inquiéter la défense du Léo. Au quart d’heure toutefois, Uccle obtenait son seul et unique pc de la partie : Boon en premier sorteur, recevait la balle au-dessus du genou. Un premier quart à forte domination locale mais Uccle qui tenait le coup.

Q2 A peine 26 secondes après le coup de sifflet du deuxième quart, le Léo obtenait son deuxième pc, et à nouveau Flamand est à la parade. A la 25e minute, Uccle se montrait un peu plus pressant avec une double entrée dans le cercle mais toujours pas de danger pour le but du Léo. Au contraire, chez Flamand à la 26e, les actions offensives se multiplient et il doit intervenir à trois reprises. Tom Boon se multiplie mais se retrouve souvent avec 3 joueurs sur le dos : impossible de passer. A la 30e Latte envoyait un revers que Burnotte détournait. Un centre de Baumagarten passait devant la ligne de but à la 31e. A la 34e, le Léo forçait son 3e pc et Flamand détournait du gant en plongeant. A nouveau un quart-temps tout à l’avantage des locaux sans que Uccle n’ait à déplorer le moindre dégât.

Q3 Après 31 secondes cette fois, gros cafouillage devant Flamand ; stérile. La partie est nerveuse, les tentatives de Boon et consorts se heurtent à un mur. Boon reçoit la verte et à peine remonté au jeu, intercepte intelligemment une balle pour aller en un contre un face à Flamand ; le plus dur semblait fait mais deux retours en catastrophe annihilaient l’action du numéro 27 : frustrant pour l’attaquant, épique pour les défenseurs. Le Léo obtenait son 4e et dernier pc à la 49e minute que Boon envoyait sur Flamand. Degroote allait s’offrir le but d’ouverture d’un revers puissant mais cette fois-ci, c’était le sabot de Flamand qui était dans le chemin.

Q4 Et Burnotte dans tout cela ? Le substitut de Henet allait s’illustrer en sortant à deux reprises devant les attaquants ucclois qui s’étaient décidés à mettre la pression. A commencer par un envoi de Plennevaux, puis sur une balle venue de nulle part et qui avait pris la défense à revers. Puis venait cette fatale 65e minute et une descente sur la droite de Nicolas Poncelet qui s’apprêtait à centrer mais finalement se ravisait et envoyait une balle vicieuse qui trompait Flamand (1-0). Uccle mettait alors tout à l’attaque et se créait l’une ou l’autre possibilité mais sans succès. La défaite était cruelle mais le Léopold avait tout de même largement dominé la rencontre.

Une victoire méritée, mais dans la douleur

Daring – Herakles 1-2

Daring : Feldheim ; Denis, Bell, Legrain ; Marqué, Cosyns, Lanfranconi, Vander Gracht ; Leffler, Van Linthoudt, Esmanjaud ; puis Noppe, Van Droogenbroeck, Wollansky, Veulemans, Bindels

Herakles : Lemaire ; J. Coolen, Le Clef, Van Dessel, De Kerpel, Van Damme, Voeberghs, Keusters, de Borrekens, Delaisse, Callaerts ; puis Collignon, Leenders, O.Coolen, V.Donck, Struyf

Arbitres : Mme M.Sergeant et M.S. Michielsen

Carte verte : 69e Van Linthoudt

Carte jaune : 45e A. Le Clef

Les buts : 41e De Kerpel (0-1), 47e Esmenjaud (1-1), 52e De Kerpel sur stroke (1-2)

Penalty corner : Daring (0/2), Herakles (0/7)

Qui aurait dit il y a un mois et demi que cette rencontre allait opposer deux équipes du top 4 ? Ici donc le 4e défie le 3e : un sommet en réalité… Le match démarre fort pour les Anversois, De Kerpel très actif sur l’aile droite centre pour Delaisse qui sollicite déjà Feldheim. L’Herakles contrôle et fait tourner, le Daring reste très compact en coupant tous les angles, stratégie qui lui a souvent réussi. Van Dessel crée chaque fois le trouble dans l’arrière-garde locale en accélérant le jeu dans la verticalité. Bell qui dirige la défense veille au grain. Lemaire qui remplace Santiago s’illustre avec une belle intervention du stick sur un tir croisé de Marqué. Ce sera sa seule intervention en première mi-temps. Feldheim intervient avec à propos à la 15e et repousse un tir de Struyf isolé 2 minutes plus tard.

Les Visiteurs poussent le Daring dans leur 25 mais ne profitent pas de leurs occasions. De Borrekens se voit isolé sur une superbe ouverture, mais il est contré in extrémis par Legrain. Feldheim se met encore en évidence sur un tir croisé de De Kerpel à la 23e. Les Anversois mènent clairement aux points, mais le Daring reste très groupé et tente les reconversions par un jeu long ou des raids personnels.

Dès l’entame de la 2e mi-temps, les locaux tentent d’équilibrer les échanges en ouvrant un peu plus le jeu. A la 41 e sur une récupération de balle Borrekens isole Keusters sur l’aile gauche. Celui-ci renverse le jeu en isolant De Kerpel qui fusille Feldheim c’est 0-1. Loin de se décourager les Rouge et Noir sortent de leur réserve et à la 47e. Marqué, toujours très actif, récupère une balle haute et centre pour Esmenjaud qui ne laisse aucune chance à Lemaire (1-1).

Une minute plus tard, de Borrekens sollicite encore Feldheim sur un débordement centre de De Kerpel. Puis arrive le tournant du match ? sur un pc donné une faute de pied du line stop est d’abord sifflé pc. Après discussion avec son collègue, Mme Sergeant transforme le pc en stroke. Décision justifiée qui soulève malgré tout de longues discussions. De Kerpel ne se fait pas prier pour prendre le gardien local à contre-pied et redonner l’avance à son équipe.

Deuxième tournant à la 58e, Van Linthoudt est idéalement lancé par une lumineuse passe profonde d’Esmenjaud. Il tente de lober Lemaire qui d’un superbe réflexe repousse l’envoi.

A la 60 e Marqué toujours très présent est secoué dans les 25. Le Daring se voit accorder son 1er pc de la rencontre. La fin de match est tendue car toute décision arbitrale suscite des commentaires divers. Les locaux réclament plusieurs fois pc pour non- respect des 5 m…. Les Anversois restent groupés et organisés en subissant les derniers assauts des Bruxellois, ils souffriront jusqu’au bout. La victoire a d’autant plus de prix.

Les autres matchs

White Star – Orée 0-4

46e Labouchère (0-1), 48e Labouchère (0-2), 52e Labouchère (0-3), 53e L. Domene (0-4)

Gantoise – Victory 2-1

34e Duvekot (1-0), 60e Guerra (1-1), 66e Goyet (2-1)