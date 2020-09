Lorsqu’ils avaient battu l’Inde dans le Kalinga Stadium le 9 février, les Red Lions n’imaginaient qu’ils ne rejoueraient plus aucun match officiel avant 226 jours. La crise sanitaire liée au Covid-19 a bousculé leurs plans et décalé leur rêve de titre olympique. Les Belges renouent enfin avec leur histoire du côté de Dusseldorf ce mardi à 18 h. Pour ce double affrontement de Pro League face à l’Allemagne, Shane McLeod a élargi son groupe à un tel point qu’il a accueilli quelques nouvelles têtes, dont William Ghislain et Tommy Willems.

Vincent Vanasch, le plus "Allemand" des Red Lions, fait partie du voyage même s’il avait peu d’espoir de jouer. Une déchirure aux ischios a décalé le retour du portier de Rot-Weiss Cologne qui n’a pas participé aux quatre premiers matchs de la Bundesliga.

"J’ai reçu le feu vert pour jouer", souligne d’emblée le meilleur gardien du monde qui est arrivé lundi, en début d’après-midi, à Dusseldorf.