A l'Euro de hockey, l'arbitrage belge est présent en force : "C'est l'aboutissement logique de la politique de relance internationale" Hockey Jean-François Jourdain, envoyé spécial à Amsterdam © BELGA

Ils (et elles) sont sept. Quatre arbitres (Laurine Delforge, Céline Martin-Schmets, Sebastien Michielsen, Michael Pontus), deux juges (Caroline van de Leur et Loïc Cogels) et un Umpire Manager, Pierre-Philippe Van Besien, mieux connu en Belgique sous le nom de Peps. "Je pense que c'est la première fois que nous sommes aussi nombreux dans une compétition internationale" nous explique ce dernier, qui depuis cinq ans s'occupe des désignations arbitrales et du coaching des arbitres dans la Division d'Honneur de notre compétition domestique. "C'est l'aboutissement logique de la politique de relance internationale mise au point il y a déjà quelques années par Vincent Loos et Eric Denis. (...)