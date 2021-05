L’emblématique Alix Gerniers espère bien ne pas devoir passer par ces fameux shoot out qui ont privé son équipe du titre à deux reprises ces dernières années.

Invaincue en championnat, y compris contre le Dragons (0-2), la Red Panther se retrouve face au mur brasschaatois avec envie et détermination.

"Attention, ce ne sera pas comme en championnat. Il y aura match : le Dragons a largement mérité d’être en finale, surtout en éliminant l’Antwerp qui a pourtant l’habitude de se retrouver dans les grands moments", prévient-elle.

À la Gantoise, le danger peut venir de partout, et c’est ce qui devra inquiéter la défense du Dragons. "C’est sûr que Knijff aura du boulot. Nos stats sont bonnes et on possède les qualités offensives pour gagner ce match. On va pour gagner les deux : c’est dans notre mentalité. Mais il n’y a pas d’avantage à gagner le premier 5-1, on l’a vu contre le Racing : il y a enjeu total dans les deux rencontres."

La défense du Dragons est un élément essentiel de cette finale, avec une Magis qui peut monter de tout en bas du jeu pour se retrouver en position de tir au but.

En face, la Gantoise possède le meilleur entrejeu du pays et sera le premier rempart face à ces montées et à celui du Dragons. De Rijck, la gardienne gantoise, n’aura pas eu beaucoup de travail cette saison.

"Mais elle est sûre. Et si on devait aller aux shoot out, elle a fait beaucoup de progrès et y a beaucoup travaillé. En face, il y a Knijff qu’on ne connaît pas. Si je dois tirer un des shoot out, je le ferai… mais le shoot out, ce n’est pas mon copain."

Sur papier, la Gantoise devrait logiquement décrocher le titre, "mais ça fait deux ans qu’on a beaucoup à perdre", et cela, le Dragons le sait bien.