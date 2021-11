Les Red Panthers retournent au Wagener Stadium à Amstelveen pour se frotter à la meilleure nation mondiale lors de leur 4e match de Pro League.

Privées d’Alix Gerniers, les Belges ne perdent pas de vue leurs objectifs. Lors de la manche aller, elles pouvaient se targuer d’avoir réussi plus de pénétrations dans le cercle que leurs adversaires. Mais les réelles occasions étaient trop rares. "Face aux Pays-Bas, on ne peut qu’apprendre", résume l’attaquante en lice pour le Stick d’or, Ambre Ballenghien. "Nous nous sommes fixé comme objectif de garder la balle en équipe et de créer plus à l’avant."

Face à l’Allemagne (FIH 5), les Belges avaient réussi à mieux contrôler le jeu. "Mais les Pays-Bas sont d’un tout autre niveau."

(...)