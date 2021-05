Lors de la demi-finale aller contre Kampong, le meilleur joueur du monde en 2017 a été l’un des acteurs prépondérants de la rencontre qui opposait son club de Bloemendaal à Kampong. Il était l’auteur de l’assist sur le but d’ouverture de Florian Fuchs et du but égalisateur sur phase de pc qui envoyait les deux équipes aux shoot-out entrecoupé de deux buts sur pc de Jip Janssen et Martijn Havenga pour Kampong.

Il y inscrivait ensuite un but décisif alors que Bloemendaal était mené 3-2 car il était le cinquième tireur. Avant que son équipe ne remporte la séance 4-3 après un essai manqué par Kellerman. À noter qu’il s’agissait de la première défaite de Kampong en finale aux shoot-out. Il s’agit d’un nouveau match plein pour le Red Lion qui a également récupéré beaucoup de balles en défense et effectué des sorties de défense dont lui seul a le secret. Il pourrait remporter, après l’EHL, le championnat hollandais de hockey et s’offrir ainsi un beau doublé en club.

Il faudra pour cela gagner la seconde manche ce samedi. En cas de défaite, il aura une seconde opportunité dimanche dans une formule du "Best of 3". "King Arthur" donnait son sentiment après la rencontre. "Je suis très heureux de ce résultat. Contre Kampong, ce sont toujours des matchs serrés, surtout en finale. Le match a été équilibré, nos adversaires ont été efficaces sur pc. Sur le but que je marque sur pc, c’est une phase que nous n’avions encore jamais réalisée et que nous gardions pour une situation comme aujourd’hui. Ensuite, je marque un shoot-out important car, sans cela, nous perdions la rencontre."

Arthur Van Doren peut réaliser une saison parfaite avec les titres en EHL, dans le championnat national, à l’Euro et lors des Jeux olympiques. "Je prends cela étape par étape. L’EHL a été la première étape. Pour nous, le championnat a toujours été l’objectif le plus important. J’espère que nous le remporterons samedi ou dimanche. Il sera ensuite temps de se focaliser sur l’équipe nationale."