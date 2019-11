L'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a communiqué samedi la remise générale de toutes les rencontres programmées pour ce dimanche 1er décembre en raison des prévisions météorologiques.

"Ce samedi, l'ARBH, en collaboration avec les clubs, a surveillé les conditions météorologiques et l'état des terrains de hockey en Belgique tout au long de la journée. Seul un nombre limité de matchs de l'après-midi a été joué, sur un nombre restreint de terrains. Les prévisions de température pour la nuit prochaine et demain matin sont encore plus basses que la nuit dernière et en plus il n'y a presque pas de soleil attendu pour demain. Par conséquent, l'ARBH a décidé d'annuler tous les matchs de ce dimanche 1er décembre. La principale motivation de cette décision est la sécurité des joueurs et des arbitres", a fait savoir la fédération, qui communiquera dès que possible les dates auxquelles les parties annulées seront jouées.

Ce dimanche 1er décembre devait notamment être le théâtre de la 9e journée de la Belgian Men Hockey League, soit la dernière avant la trêve hivernale qui laissera place durant près de trois mois au championnat en salle et au début de campagne des Red Lions en Pro League.