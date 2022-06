Belgique : L. Van Doren ; Poncelet, Hendrickx, de Sloover, A. Van Doren ; Denayer, Wegnez, Gougnard ; Cosyns, Boon, Charlier puis Dohmen, De Kerpel, Boccard, van Aubel, van Dessel,Stockbroekx et Vandenbroucke

Afrique du Sud : Jones; Jackson, Eustice, Bell, Beauchamp ; Mvimbi, Paton, Spooner ; Abrahams, Horne, Ntuli puis Cassiem, Dlungwana, De Sousa, Sibbald, Saker, Brown, de Lora et Nolutshungu

Arbitres : MM Van Bunge et Tomlinson

Cartes vertes :

Cartes jaunes :

Les buts : 4e De Kerpel (1-0), 26e Boon (2-0), 40e Boon sur pc (3-0), 42e Hendrickx sur pc (4-0), 48e Boon sur suite de pc (5-0)

Penalty corner : Belgique 3/11 Afrique du Sud 0/3

Q1 Début d’une rencontre à une heure un peu trop « matinale » pour les habitués des duels en semaine, ce qui fait que les tribunes étaient bien peu garnies pour une rencontre qui devait permettre aux attaquants belges de se mettre en évidence, avec en plus un retour des joueurs retenus précédemment en championnat néerlandais. Après 150 secondes, la balle arrivait devant le but adversaire et De Kerpel ne pouvait dévier le centre tendu de De Sloover.Partie remise puisque après 243 secondes, De Kerpel ne manquait pas cette fois-ci le centre de van Aubel qui venait de monter (1-0). 55 secondes plus tard, Dohmen était bien placé pour sauver une balle perdue sur la gauche par le duo Boccard-Denayer. A la 7e minute, nouvelle situation dangereuse devant Jones qui arrêtait un tir de Cosyns mais concédait un pc ; balle mal négociée et finalement tirée par Boon à côté du but. A la 9e minute, 2e pc obtenu par Boon : double arrêt du sorteur puis du gardien. 11e minute, 3e pc belge : à nouveau contré. Les Belges perdaient leur droit à la vidéo sur une phase anodine. Dans la foulée, van Aubel profitait d’une perte pour allumer le gardien, malheureusement, il visait trop haut. Puis c’était au tour de De Kerpel de tirer au but, mais les Sud-africains défendaient correctement. A la 14e, premier pc pour les Vert et Jaune : Beauchamp faisait claquer l’angle du but. Au 3e pc, Beauchamp expédiait la balle dans les publicités.

Q2 Entretemps, le public avait enfin garni les tribunes alors que les Sud-africains sortaient quelque peu de leur moitié de terrain ; Mais rien d’extravagant à part que les Lions jouaient un ton en-dessous tout en concentrant leurs attaques sur la gauche avec Boon et Charlier ou Denayer. Les défenseurs adverses se montraient très adroits. A la 25e, Charlier obtenait le 4e pc belge, sorti fautivement par Horne, véritable bombe d’explosivité. Le re-pc était expédié au-dessus. A la 26e, nouvelle combinaison à gauche : Cosyns envoyait une balle bondissante devant le but, du pain béni pour Boon (2-0).

Q3 Dès la reprise, une jolie phase entre Boon, Charlier et Denayer permettait à ce dernier d’essayer un tir, contré mais au retour de la balle, les Belges obtenaient leur 6e pc, mal négocié. Le match devenait quelque peu brouillon et les Sud-africains s’enhardissaient, causant quelques soucis et quelques bruits de claquement de stick. Les visiteurs étonnaient par quelques prouesses techniques mais étaient dans l’ensemble nettement moins organisés et moins rigoureux que les Red Lions. A la 40e, 8e pc belge et Boon trouvait le petit filet gauche (3-0) ; l’appel à la vidéo confirmait la validité du but. A la 41E, van Aubel se faisait contrer fautivement par qui prenait jaune : Hendrickx marquait le 9e pc belge (4-0). A la 44e, Jones intervenait sur une jolie phase collective terminée par Cosyns. Les Red Lions avaient largement dominé ce 3e quart.

Q4 Le dernier quart débutait par un 10e pc bien contré, d’abord par le premier sorteur, ensuite par le gardien. 47e minute, 11e pc belge : Boon reprenait un premier sleep de Hendrickx repoussé par Nolutshungu (5-0). Ce dernier s’illustrait à deux reprises devant des tirs de Charlier et Boon, de quoi susciter des applaudissements du public. Les belges continuaient à prendre d’assaut le cercle mais sans plus. A la 56e, Charlier manquait le 6-0. La rencontre se terminait par une attaque sud-africaine, de quoi ne pas leur laisser de regrets.

Les Sud-africains s’étaient montrés de bons sparring-partners pour des Lions pas mal inspirés. La revanche aura lieu ce mercredi 18.00hr.