Quelle richesse inouïe ! Pour accueillir la France en test match à Anvers, Shane McLeod n’a pas trop souffert au moment de coucher 16 noms sur le papier. Tantôt pour blessure, tantôt pour suspicion de Covid, tantôt en raison du play-down ou de l’EHL, le sorcier néo-zélandais a été privé de 11 joueurs de premier rang : Briels, M. Stockbroekx, A. Van Doren, L. Van Doren, Poncelet, Boon, Plennevaux, Kina, De Kerpel, Luypaert et Wegnez. Tous ces gars pourraient être sélectionnés pour les Jeux !

Pourtant, sur le terrain, le groupe des 16 avait fière allure. Avec Willems et Van Oost en renforts, les Red Lions ont atteint un beau niveau de jeu face à une France en rodage. La domination a été noir-jaune-rouge du début à la fin. Avec 5 pc pour et zéro contre, sans oublier les 5 buts et les nombreux tirs, les Reds ont déroulé assez tranquillement. “La pression vient de nous”, commence le perfectionniste Félix Denayer. “Nous avons joué un match qui rapportait des points au ranking. Nous préparons les Jeux. Nous étions concentrés.”

L’occasion était belle de voir la prochaine génération à l’oeuvre : Van Oost, Willems ou encore T. Stockbroekx. “On voit que le programme de la fédération est solide, raconte Florent van Aubel. Tommy et Max ont fait leur match. La force de cette équipe, c’est qu’on peut intégrer des nouveaux sans que le niveau ne descende.”

À ses côtés, Félix Denayer ne tarissait pas d’éloges sur les plus jeunes. “Nous avions l’impression qu’ils figuraient dans l’équipe depuis des années.”

Le programme BNT a déjà fait ses preuves. Quand on voit l’intégration rapide des plus jeunes depuis des années, on se dit que l’avenir restera radieux.

Face à une équipe française qui intégrait quelques Bleus, les Reds ont poursuivi leur opération switch. Ils permutent de flanc et de ligne à foison, ce qui rend un man to man impossible. On a vu un Hendrickx monter très haut, un Denayer diriger la défense, un De Sloover à l’aise comme boss à l’arrière, un Van Oost accélérer le jeu, un Dohmen ultra efficace dans ses passes, un van Aubel virevolter, un Charlier et un Dockier en renards du cercle ou encore un Gougnard très puissant.

Quatre des cinq buts venaient d’un centre dévié souvent au 2e poteau. Sur les 5 pc, on n’a rien vu de neuf, mais Hendrickx a rappelé qu’il était doté d’une puissance de feu.