Grâce à un Tom Boon qui a inscrit ses 62 et 63e buts depuis septembre, les Red Lions, moins séduisants, ont battu l’Afrique du Sud.

Ils n’ont pas ébloui autant que mardi soir, mais les Red Lions continuent à empiler les buts et les trois points lors de leur mois de Pro League (17/18).

Un homme attire tous les regards : Tom Boon. L’attaquant du Léopold a ajouté deux nouveaux buts qui portent son total en Pro League à… 12 goals. Si on ajoute les 51 buts inscrits en Division Honneur cette saison, Sna affole les compteurs. Son état de grâce de septembre est devenu un état permanent pour ce sniper hors pair. "Je me sens en forme, souligne-t-il avec un sourire presque gêné. Je m’amuse sur le terrain. Je sens la confiance de mon staff et de mes coéquipiers. Je sens aussi que le gros de ma carrière est derrière moi. Mon esprit est plus libéré. Il me reste encore quelques années pour prendre du plaisir. Je ne me pose plus mille questions."