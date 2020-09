Présentés comme les petits poucets de la DH, Namur et l’Old Club auront à cœur de prouver qu’ils ont bel et bien leur place aux côtés des grosses cylindrées du hockey belge. Rencontre avec les président(e)s des rares clubs ne faisant pas partie du fameux axe Brabant-Bruxelles-Anvers en DH.

L’Old Club était encore en D2 il y a deux ans et vient d’enchaîner deux montées successives pour rejoindre la DH douze ans après son dernier passage. Le président du club, Jean-François Bourlet, également directeur sportif, revient sur la préparation : "Passer de la D2 à la D1 impliquait déjà certaines modifications au niveau du club. Cette année, nous montons en DH et devons en plus gérer l’épineuse question du Covid. Nous avons eu pas mal de boulot pour respecter les règles Covid. Nous avons un site aéré avec une belle tribune, nous serons donc prêts pour accueillir les spectateurs vendredi."

