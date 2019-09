Le Watducks signe le week-end parfait

Louvain - Watducks 0-2

Louvain : Jacobi ; Georgis, Enrich, Coolen, Guerra ; Gougnard, Montelli, Walsh ; Maraite, Della Torre, Diaz ; Puis Van Lembergen, De Paepe, Vanden Dael, Weyers, Madeley, Santana

Watducks: Vanasch; Van Strydonck, Van Oost, Dumont, Boccard ; Ghislain, Dohmen, Genestet; Capelle, Dykmans, puis Van Straaten, Van Lierde, Wilbers, Lemaire, Cockelaere

Les arbitres : C.Martin-Schmets et M.Pontus

Cartes vertes : 19e Capelle, 39e Gougnard, 42e Cockelaere, 44e Dohmen

Carte jaune : 44e Xavier De Greve (entraîneur)

Les buts: 12e Dohmen sur pc (0-1), 37e VanStraeten (0-2)

Contexte

Le Watducks allait-il réaliser un 9/9 pour un troisième match en 7 jours (match avancé). Louvain sortait d’un bon résultat contre le Racing (1/1), cette équipe à la recherche de plus d’automatisme pouvait-elle confirmer un potentiel certain face à un des grand favoris de la compétition. Sous une température d’été indien et un large public les hostilités promettaient un engagement total, Gougnard retrouvant ses anciennes couleurs et la présence de part et d’autre de nombreux internationaux (belges, français, espagnoles, argentins, irlandais et allemands).

Louvain était au complet, avec Gougnard (capitaine) à la manœuvre, Jacobi dans les buts et Della Torre en artificier, le coach Xavi Trenchs préférant Santana à Archibald.

Le Watducks alignait sa pléiade de stars et des jeunes talents du club, seul Charlet (dos) et Pangrazio (poignet) étaient laissés au repos.

Premier quart temps

Le match commençait tambour battant les deux équipes se rendant coup pour coup avec des contre-attaque et des exploits individuels. Gougnard and co n’arrivant pas à vraiment inquiété la défense du Watducks bien en place. 4e Pilou Maraite obtenait un penalty suite à un kick obtenu sur une faute rapidement joué. Della Torre ne mettait pas Vanasch en réelle difficulté sur son envoie. 7e belle envoie de Van Oost côté droit qui manque de peu le stick de Dykmans. 8e Gougnard intercepte une balle mal dégagé et file vers le cercle, la défense du Watducks intercepte. 10e Penalty pour les Watducks obtenu suite à une faute rapidement joué par Dhomen. Sur le PC joué en phase un défenseur de Louvain stoppe du pied la balle qui rentrait dans le but, stroke ! Dhomen se charge de le convertir, (0-1).

Deuxième quart-temps

Le début du 2e quart temps commençait comme le premier, contre-attaque, interception et exploits individuel. 18e Genestet centrait pour Dykmans qui ratait de peu le tiping. 21e Madeley centrait pour Walsh qui ratait de peu de scorer. 26enouvelle interception de Gougnard qui était arrêté en tête de cercle par Van Strydonck-Dumont. Suite à des contestations de joueurs de Louvain Mr Pontus interrompt le jeu pour calmer les esprits, le score reste inchangé malgré une très belle action mené de main de maître par le jeune Wilbers qui centrait pour Dykmans. Le Watducks ne paniquait pas.

Troisième quart-temps

A la 37e minute, très belle action de la jeune garde des Watducks, Van Oost passe à Capelle qui donne à Van Straaten, Jacobi est battu par l’attaquant français (0-2). Louvain n’abdique pas et continu d’attaquer, les universitaires obtiennent pas moins de 4 penaltys qui ne seront pas convertis, Vanasch et le PC défensif des Watducks montrant toute son efficacité. Les débats étaient assez équilibrés. Louvain ne profitait pas de ses quelques occasions malgré l’engagement de Maraite, Walsh et Della Torre.

Quatrième quart-temps

Le Watducks commençait directement très fort avec un centre de Genestet pour Wilbers, Jacobi était obligé d’intervenir car la balle partait au fond du but. 57emagnifique action des louvanistes, une-deux entre Santana et Gougnard, penalty obtenu ! A nouveau Vanasch et le PC défensif des Watducks étaient efficaces. 60eMaraite obtient un nouveau penalty pour Louvain, nouvel échec, le 7e ! 64e Ghislain déborde et shoot, un défenseur louvaniste s’interpose au dernier moment. 66eLouvain retire son gardien et tente le tout pour le tout. Les Watducks subiront 5 minutes d’assauts sans discontinuer, ils ne plieront jamais malgré la fatigue (2 matchs en 48 heure !) et les tentatives de Santana et Della Torre.





Gand a mis le Brax K.-O. en moins d’un quart-temps





Gantoise – Braxgata 5-3

Gantoise : Santiago ; Dubois, Tolini, M. Deplus, Vanwetter ; Salis, Kina, Esquelin ; Miltkau, Saladino, Rogeau ; Puis Tynevez, Hellin, de Borrekens, T. Deplus

Braxgata : D. Van Rysselberghe ; Van Cleynenbreugel, Luypaert, Loots, M. Van Rysselberghe ; Van Biesen, Baart, Adriaensen ; de Voogd, Casasayas, Onana ; Puis Van Steerteghem, O. Biekens, T. Biekens, Clément

Les arbitres : MM. M. Dutrieux et L. Dooms

Cartes vertes : 22e Tolini, 63e T. Biekens, 64e Esquelin

Les buts : 8e Tolini sur pc (1-0), 13e Kina ur suite de pc (2-0), 16e de Borrekens (3-0), 22e Onana (3-1), 27e Tolini sur pc (4-1), 40e Tolini sur pc (5-1), 59e de Voogd (5-2), 68e Adriaensen (5-3)





Contexte

Le Braxgata n’avait pas dû forcer pour battre Namur dimanche passé alors que Gand avait pris 3 gros points en battant le Dragons. Cette rencontre oppose deux équipes ambitieuses et en confiance qui ont accueilli de bons renforts. L’une et l’autre veulent jouer les gros matches en fin de saison ce qui ne fait pas partie de leurs habitudes.





Premier quart-temps (3-0)

Le Braxgata prenait la balle à son compte, mais c’est Luypaert qui devait écarter un premier centre dans le cercle. Ensuite, David Van Rysselberghe stoppait un tir. Miltkau forçait un premier pc après seulement 2 minutes. Van Rysselberghe sortait du stick le sleep de Tolini. Saladino se frottait encore à David Van Rysselberghe qui passait un début de match agité. Luypaert envoyait la balle à Michel Van Rysselberghe qui effaçait deux défenseurs. Justin Dubois s’infiltrait sur la baseline. David Van Rysselberghe était encore là. Tynevez aussi alertait le portier du Brax. Le 2e pc était déjà sifflé après 7 minutes. Le press de Gand était terrible. Tolini faisait trembler les filets à la 7e minute (1-0). Miltkau alertait le keeper qui ne pouvait éviter une balle dangereuse et un 3e pc. A la 13e minute, Antoine Kina ponctuait une phase de pc où Van Rysselberghe avait évité 3 tirs. Le sleep de Tolini était, en plus, resté dans le tapis. Monsieur Dooms accordait déjà le 4e pc à la 15e minute pour une sortie de balle volontaire. Le sleep de Tolini était dévié du stick par le gardien. Il n’y en avait que pour les Gantois. Saladino offrait à Arthur de Borrekens un tir et un 3e but à 50 secondes de la fin du premier quart-temps.

Deuxième quart-temps (4-1)

Onana recevait une balle dans le cercle. Sur la phase suivante, Santiago intervenait pour la première fois de la partie. Le Brax tentait son va-tout et provoquait même un premier pc à la 20e minute. Santiago stoppait le sleep de Luypaert, mais un défenseur levait la balle dangereusement. Re pc. Le sleep de Luypaert était dévié par un stick ou un pied. L’arbitre tranchait pour le pied. Re pc. Justin Dubois était impeccable sur sa ligne. Onana plongeait et déviait la balle dans le but vide. Monsieur Dutrieux avait laissé intelligemment l’avantage car Bob de Voogd avait été fauché à l’entrée du cercle. Il se relevait. Ce 2e quart était jusqu’ici 100 % boomois. Tynevez s’infiltrait dans le cercle et sonnait le réveil des Gantois. Il s’écrasait sur David Van Rysselberghe. Casasayas lançait bien Biekens qui ne pouvait contrôler une balle très intéressante. Miltkau provoquait déjà le 5e pc à la 27e minute. Tolini passait son sleep côté gant à ras de terre (4-1). Michel Van Rysselberghe répondait par un tir qui passait à côté. Esquelin slalomait entre les Boomois et passait à Kina qui jouait sur Miltkau qui ramenait vers Kina qui était fauché. Stroke indiquait monsieur Dooms. Saladino se chargeait de l’envoyer sur… le poteau. Esquelin était étrangement laissé seul pour entrer dans le cercle et cadrer un tir qui amenait le 6e pc à 15 secondes de la fin de la première période. Tolini était trop lent dans son mouvement.

Troisième quart-temps (5-1)

Saladino entamait un contre qui aurait pu être dangereux. Le Brax essayait d’enflammer la partie. Sur un flick de Luypaert, Esquelin remontait le terrain et cherchait la déviation de Rogeau qui passait à côté du but. Onana servait Casasayas qui butait sur Santiago. Sur le contre, le 7e pc de Gand était inévitable. Tolini se faisait plaisir et soignait ses stats (5-1). Kina accélérait et offrait un tir à Tynevez qui ne cadrait pas. Avec son stick, Luypaert mettait un attaquant de Gand au tapis en dehors du cercle, mais le 8e pc était évident. On sent de la frustration. Le sleep de Tolini était contré. Loots sortait en boîtant quelques secondes plus tard. La balle revenait encore et toujours vers David Van Rysselberghe qui réalisait un bon match ce qui veut dire beaucoup sur l’écart de niveau. Miltkau se loupait dans le cercle. Pour le Brax rien n’allait décidément. Deux tirs seuls dans le cercle étaient trop mous pour inquiéter Santiago. Le keeper gantois touchait 5 balles en une minute. Même Baart ne trouvait pas la faille. Miltkau ratait son face à face avec Van Rysselberghe. Les gardiens étaient très inspirés. Esquelin, aussi, armait un tir en revers. Ce match se transformait en ping pong géant. Un régal pour les spectateurs neutres ! Kina provoquait le 9e pc. Tolini chauffait le gant de Van Rysselberghe.

Quatrième quart-temps (5-3)

Le suspense était déjà abent depuis longtemps. Santiago intervenait en deux temps même si le tir d’Onana n’était pas cadré. Le jeu restait fou, mais les occasions ne changeaient pas le marquoir. Gand levait le pied et le Brax ruminait trop sa frustration pour construire des actions dignes de ce nom. Sur une longue passe dans l’axe, Bob de Voogd déviait la balle dans le but (5-2). Santiago sauvait la mise une minute plus tard sur un tir cadré. T. Biekens et Esquelin prenaient des vertes, mais pas sur la même phase. Le Brax voulait y coire, mais les minutes s’égrenaient. Gand jouait au jeu des 10 passes et gardait un contrôle sur les dernières minutes. A moins de 3 minutes du terme, le Brax provoquait un pc qui ne donnait rien. Adriaensen était à l’affût sur la suite de pc (5-3). De Voogd armait un tir à 58 secondes du terme. Santiago l’écartait du sabot fautivement. Re pc 5 fois.





Le Leo engrange sa première victoire de la saison

Namur - Léopold 1-6

Namur: Heyvaert; Cloots, De Moor, De coqueau, Germain; Dieudonne, Pokorny, Oguz; Navez, Blanc, B. Weicker ; puis D. Weicker, André, Vandenhaute, Joye, Valentin

Leopold: Henet; Forgues, Eaton, Verdussen, Poncelet; Cuvelier, De Kepper, Thierry; Boon, Englebert, Plennevaux; puis Muschs, De Trez, Baumgarten, Deleuze et Degroote

Les arbitres: MM. J. Ciechanowski et T. Hennes

Cartes vertes: 6e De Moor, 52e Poncelet

Les buts: 10e sur pc Boon (0-1), 12e sur pc Plennevaux (0-2), 37e sur pc Pokorny (1-2), 40e Boon (1-3), 56e Englebert (1-4), 66e Plennevaux (1-5), 69e Plennevaux (1-6)x

Contexte

Le club de Namur accueillait pour la première fois un match de Division d'Honneur sur leur nouveau site à l'Hastedon. Après la lourde défaite contre le Brax, les escargots comptaient vendre chèrement leur peau. Le Leopold, champion en titre, devait se reprendre après leur défaite lors de la journée inaugurale contre l'Orée. L'occasion aussi pour Tom Boon d'ouvrir son compteur but.

Premier quart-temps (0-2)

Le début de match montrait le schéma de jeu récurrent de la rencontre, avec la possession de balle pour le Léo et Namur qui défendait dans sa moitié de terrain. Rapidement, les visiteurs se retrouvaient à 11 dans la moitié adverse. Les premières escarmouches ne donnaient rien. Plennevaux tirait sur le gardien, la balle revenait vers lui. il ratait la balle et son tir embarquait le stick d'un namurois. Plus spectaculaire que dangereux heureusement. Le Léo obtenait un premier pc à la 8e que Boon expédiait sur la transversale. Ce n'était que partie remise car sur la continuité de la phase un nouveau pc était sifflé. Boon ne se faisait pas prier et ouvrait le score d'un sleep puissant à la droite du gardien. Le Leo poursuivait sa domination avec un une-deux Degroote-De Kepper qui se terminait par un tir vers le gardien. Peu après, à la 12e, nouveau pc pour le Léo. Cette fois, c'était Plennevaux qui trouvait la faille d'un sleep entre les jambes du gardien. Plennevaux passait vers Cuvelier qui alertait Heyvaert sans succès.

Deuxième quart-temps (0-2)

Le Leo combinait bien en ce début de quart, notamment via De Trez et Poncelet sur le côté droit. Plennevaux forçait un pc que Boon jouait hors cadre. Namur se mettait en danger sur les dégagements en cherchant la solution latérale. La balle était récupérée par Cuvelier qui jouait rapidement vers Boon mais son tir ne trouvait pas le cadre. Degroote s'arrachait pour récupérer une balle et jouait en relais avec Boon. Il entrait ensuite vers le cercle et jouait vers le but mais la défense se dégageait. Poncelet y allait d'un déboulé sur le flanc droit, rentrait dans le cercle en longeant la ligne de fond et jouait en retrait. Boon tirait à la retourne mais ne trouvait pas le cadre. La mi-temps se terminait sur une déviation de Degroote au-dessus.

Troisième quart-temps (1-3)

Namur revenait avec de bonnes intentions et cela se matérialisait par une remontée de la balle rapide en équipe. Pokorny obtenait un pc qu'il transformait en fusillant Henet d'un sleep rageur dans la lucarne. Le Leo sentait le danger et obtenait un pc. Il était mal donné, Boon le jouait en flat mais n'inquiétait pas Heyvaert. Boon redonnait deux buts d'avance au Léo. Il recevait une balle dans le cercle, se retournait et armait rapidement hors de portée du gardien. Baumgarten y allait ensuite d'un petit numéro à gauche du cercle, rentrait et shootait hors cadre.

Quatrième quart-temps (1-6)

Cuvelier déboulait sur le cote droit et centrait pour Englebert esseulé au second poteau qui donnait un avantage de trois buts au Leo. Vandenhaute entrait dans le cercle et trouvait le pied de Poncelet (ce qu'il contestait). Pokorny sleepait mais Henet sortait du gant. Pokorny entrait dans le cercle et tirait au-dessus de la cage mais également au dessus grillage. Boon pénétrait dans le cercle et essayait de joindre Degroote mais Heyvaert était vigilant. Phase similaire quelques instants plus tard et le Léo obtenait un pc. A nouveau mal donné, Boon jouait seul le pc. La défense de Namur offrait la balle au Léo. Thierry jouait rapidement sur Degroote qui rentrait et tirait en revers. Heyvaert sortait l'obus de l'ancien louvaniste. Plennevaux inscrivait un nouveau but pour le Léo. Il recevait la balle en entrée de cercle à droite et tirait hors de portée du gardien. Quelques instants après, Plennevaux donnait au score plus d'ampleur d'un tir en revers cette fois. La fin de match était plus décousue.





Le Dragons plus solide et plus rapide que l’Orée

Dragons-Orée 4-1



Dragons : Walter ; Geers, Noblett, O’Donoghue ; Bakhuis, Denayer, Rubens, van Valburgh ; Charlier, Raes, Stockbroekx, puis Putters, T. Luyten, Lootens, van Aubel, M. Luyten et Delrue

Orée : Thieffry ; Raemdonck, Beckers, Cole, L. Willems ; Simar, Masson, de Paeuw ; Masso, Callioni, Domene, puis Branicki, Robbrecht, Ferec, Sidler et Duncan.

Les arbitres : MM. G. Uyttenhove et C. Leclef

Cartes vertes : 34e Duncan, 53e Masson, 60e Beckers

Les buts : 16e Charlier sur pc (1-0), 30e O’Donoghue (2-0), 40e Putters (3-0), 49e Masso (3-1), 60e van Aubel (4-1)





Contexte

Sans avoir déçu, le Dragons a subi une défaite d’entrée de championnat à la Gantoise. Rien de catastrophique, et même pour Gilles Van Hesteren, une prestation encourageante de ses joueurs. Il est vrai que le T1 n’a pas pu disposer de ses internationaux qui bénéficiaient d’un repos bien mérité après leur campagne européenne et en Pro League. N’empêche, une nouvelle défaite signifierait 6 points de retards sur son rival du jour : cela ferait mauvais genre.

Du côté de l’Orée, c’est la bonne surprise avec une victoire face au champion sortant. Pas une large victoire et même quelques frayeurs en défense, mais une victoire tout de même qui place les Bleus dans une spirale positive. Tout point pris dans cette poule où un gros bras de la division devra jouer les play-down est le bienvenu. Les deux équipes sont rapides et les débats promettent du beau hockey.

Premier quart-temps 1-0

Début en fanfare pour le Dragons qui forçait deux pc consécutifs : le premier était arrêté par Thieffry, le second voyait la déviation de Stockbroekx frapper le montant. A la 8e, c’était au tour de l’Orée d’obtenir un pc et là, c’était au tour de Domene de toucher du bois ; la reprise était contrée sur la ligne. Après un but manqué par T. Luyten, le Dragons arrachait son deuxième pc, tiré trop haut. Le rythme était élevé et une descente de Stockbroekx se terminait par un coup-franc, suivi immédiatement d’un pc. Le premier essai de Denayer était contré fautivement : nouveau pc ; variante laissée à Charlier dont le shoot à l’ancienne était dévié en hauteur (1-0). A la 17e, nouveau pc, cette fois pour les visiteurs : Domene trouvait d’abord un pied (re-pc), puis le sabot de Walter. Fin du premier quart.

Deuxième quart-temps 1-0

Le jeu restait très disputé, avec une première belle occasion pour Denayer qui voyait son tir contré de justesse. A la 22e minute, une intervention fautive de Raemdonck sur van Aubel était sanctionnée par un pc. Mr Leclef annulait le pc, le donneur ayant les deux pieds dans le cercle au moment de donner la pénalité. Sur la relance, Walter devait dégager une balle dangereuse : on ne trainait pas du côté de l’Orée. Le Dragons avait insensiblement pris le meilleur sur son adversaire, se montrant supérieur en interception. A la 30e minute, une balle trainait dans le cercle et Raes la récupérait pour la céder à O’Donoghue qui marquait de près (2-0). A la 32e, T. Luyten avait la balle de 3-0 au bout du stick mais Thieffry faisait le ménage. 33e minute, Mr Leclef trainait à son tour pour siffler un pc pour le Dragons : Duncan sortait impeccablement sur l’essai de Denayer. Fin d’une première mi-temps rapide et dominée par le Dragons.

Troisième quart-temps 3-1

La seconde mi-temps débutait par un pc pour l’Orée. La balle était dégagée facilement, mais sur la phase suivante, les locaux concédaient à nouveau un pc, évitable celui-là. Walter repoussait impeccablement. L’Orée poussait fort en ce début de période. Mais une contre-attaque éclair voyait Raes récupérer sur la ligne de fond et envoyait un revers tendu pour le jeune Putters qui déviait facilement dans le but vide (3-0). Après plusieurs situations chaudes devant le but oréen, l’Orée sortait et s’offrait deux tirs par Willems et Branicki, bien bloqués par Walter. A la 49e minute, tombait un but surprise, Willems envoyait un tir du bord de cercle et Masso mettait son stick juste devant le sabot du gardien (3-1).

Quatrième quart-temps 4-1

L’Orée devait se montrer pour refaire son retard alors que Van Hesteren prêchait la patience pour maîtriser la balle. A la 55e, trois attaquants du Dragons arrivaient face au but : l’envoi final de Charlier était dévié par le stick de Thieffry : superbe. Dans la foulée le Dragons obtenait un pc dévié en corner. A la 60e, après un débordement sur la droite, van Aubel envoyait une balle entre le montant et le bras du gardien : subtil et beau (4-1). La rencontre devenait un peu hachée, avec quelques solides contacts. Comme dernières occasions, on relèvera à la 66e un tir de O’Donoghue dévié en corner, deux attaques de l’Orée bien anihilées, un tir de Raes sur Thieffry et une belle série de duels au milieu du jeu. Une belle rencontre avec un Dragons trop fort pour une Orée en manque de réussite et en froid avec son jeu habituel.





Le Racing prend 6 points en un week-end

Racing – Herakles 4-2

Racing : Gucassoff, Delavignette, Ponthieu, Lambeau, Woods, Wegnez, Meurmans, Weyers, de Chaffoy, Truyens, Cayphas, puis Berton, Marquet, Malherbe et Vermylen.

Herakles : Timmermans, Haig, M. Donck, Prat, Puglisi, Sarikaya, De Kerpel, Van Stratum, Arana, Keusters, Jenness, puis Hottlet, Amorosini, Da Costa, V. Donck, Van Diest.

Les arbitres : MM. M. Bourg et S. Duterme.

Cartes vertes : 32e Wegnez, 59e Sarikaya.

Les buts : 7e de Chaffoy sur pc (1-0) ; 21e Wegnez sur stroke (2-0) ; 23e Truyens (3-0) ; 24e Arana (3-1).28e Malherbe (4-1) ; 45e Haig sur pc (4-2).

Contexte

Les deux équipes en sont à leur deuxième match en trois jours. L’Herakles s’est incliné vendredi à l’issue d’une bataille féroce contre le Watducks et le Racing a gagné au Beerschot en se trouvant un nouveau buteur, Alexis Cayphas.

Premier quart-temps (1-0)

L’Herakles s’adjuge les premiers échanges et obtient dès la 35e seconde un pc. De Kerpel le tire mais Gucassoff est à la bonne place. La première offensive sérieuse du Racing rapporte elle aussi un pc qui est tiré par Cayphas après une phase répétée à l’entraînement. Timmermans semble pouvoir intervenir mais quasi à bout portant, de Chaffoy surgit pour dévier la balle dans le but (1-0). Le Racing est lancé et à la 12e un dangereux centre en retrait de Cayphas ne trouve personne à la réception.

Deuxième quart-temps (4-1)

Le Racing continue à mener la vie dure aux Lierrois. A la 20e de Chaffoy tente sa chance mais Timmermans intervient. A la minute suivante, le Racing force un deuxième pc qui atterrit sur le pied de Haig. Stroke et Wegnez expédie la balle dans le coin à ras de terre (2-0). Et ce n’est pas fini : débordement de Weyers et reprise à bout portant de Truyens (3-0). L’Herakles reprend ses esprits et réduit l’écart sur une phase limpide : louche de De Kerpel déviée par Jenness vers Arana isolé, qui ne manque pas la cible (3-1). Ensuite, un pc est sifflé pour l’Herakles par M. Duterme mais annulé par M. Bourg pour faute de pied. Quelques instants plus tard, le match est brièvement interrompu après que l’arbitre international a pris une balle… sur la rotule. Il continue courageusement. Quatre minutes plus tard c’est 4-1 sur une déviation aérienne de Malherbe : première titularisation et premier but, la jeunesse du Racing montre les dents ! L’Herakles n’abdique pas et force une paire de pc, mais De Kerpel expédie le premier au rebond à côté et Gucassoff intervient autoritairement sur le deuxième, tiré par Prat.

Troisième quart-temps (4-2)

Le Racing remonte sur le terain en forçant un pc mais Woods l’expédie à côté. Un quatrième pc est tout aussi infructueux. A l’Herakles la cohésion entre les lignes n’est pas optimale et on peine à atteindre les attaquants. Les Lierrois obtiennent cependant un 4e pc à la 45e, qui en provoque un autre. Celui-ci est tiré par Haig et ne semble pas inarrêtable, mais Gucassoff a probablement la vue masquée et le tir rentre (4-2). A la 51e un revers de Keusters passe devant la ligne mais personne ne peut la toucher. Enfin, le Racing conclut par un cinquième pc, mais sans succès.

Quatrième quart-temps (4-2)

L’Herakles sent que le match n’est pas fini et met la pression. Les Lierrois peuvent tirer un 5e pc à la 57e. Le tir de Haig est dévié et finit sa course sur le haut de la transversale. Le jeu devient quelque peu brouillon et le Racing essaie au maximum de calmer le jeu. Un dernier essai de Keusters est repoussé par Gucassoff alors qu’il reste deux minutes. Le Racing est désormais bien parti avec 7 sur 9 tandis que l’Herakles reste dans les starting blocks avec seulement un point.





De Sloover s’offre un hat-trick et les 3 points au Beerschot





Antwerp - Beerschot 2-5

Antwerp : Gryspeerdt; Uher, Matchetlinx, Van Straaten, Van Minde; Ibarra, Van Der Putten, Van Wanrooij; Bijlaard, Imrie, Stockbroeckx puis Huyghe, Van Minde, Boschmann, De Winter, Haring

Beerschot: Vandenbroucke; De Sloover, Peeters M, O’Connor, Goudsmet; Rossi, Cabuy, Peeters H; Carson, Perez, Catlin puis Capelle, Verhoeven, Duvekot.

Les arbitres: MM M. Denis et S. Michielsen

Cartes vertes : 22e Van Wanrooij, 45e Stockbroeckx, 52e Van Straaten.

Les buts : 4e (1-0) Ibarra (PC), 6e (1-1) Duvekot, 8e (1-2) De Sloover (PC),25e (1-3) De Sloover, 28e (1-4) De Sloover (PC), 35e (1-5) Capelle. 36e (2-5) Stockbroeckx,

Contexte

Le sud d’Anvers recevait le nord d’Anvers avec ce duel entre l’Antwerp et le Beerschot. Les ours qui ne doivent pas perdre le nord dans ce match piège. La ligne offensive du Bee va-t-elle enfin trouver ses automatismes après seulement 2 buts en 2 matchs. Après un match d’ouverture contre le champion d’Europe le Watducks, les hommes de coach australien fraîchement arrivé, Glenn Simpson, doivent prouver qu’ils ont bien le niveau de cette division d’Honneur.

Premier quart temps (1-2)

Kick deVan Wanrooij, 1er PC sleep dangereux d’O’conor qui blesse Uher, on dégage. Van Straaten longue course, personne sur son chemin et une balle dangereuse synonyme de PC. Sleep d’Ibarra dévié par O’Conor entre les jambes de Vandenbroucke qui lance les hostilités. Réponse du Bee par un centre d’O’connor qui isole Duvekot et fusille Gryspeerd. Coup de stick hors du cercle de l’Antwerp, PC. Sleep de de Sloover et 2-0. PC antwerp pour balle dangereuse lors de l’intervention du gardien du Bee, De Sloover sauve sur la ligne le slep d’Uher.





Deuxième quart-temps (1-5)

Anwerp prend possession de la balle mais le Bee est bien regroupé. Le jeu de l’Antwerp est trop statique et trop lent pour inquièté le Beerschot, Carson chipe la balle à Ibarra et se trouve et trouve seul au 25 yards mais il troue tout seul. En 10 minutes , le Beerschot va tuer le suspense.24e Van Wanrooij voit vert, De Sloover s’offre un solo dans la défense anversoise et décoche un revers imparable. A 11contre 10, le Bee pousse. Perez rate son stopping devant Gryspeerd. PC, Desloover y va de son 3e but pour un coup du chapeau. Le Bee contrôlait la balle jusqu’ à la fin de la mi-temps et obtient un PC à la dernière seconde, Capelle concrétise sur le rebond. Inquiétant pour l’Antwep, aucune pénétration dans le cercle adverse lors de ce quart.

Troisième quart-temps (2-5)

D’entrée les rouges remontent avec de bonnes intensions, il remettent un peu de baume au mental avec Stoeckbroeckx qui termine un long débordement de Van Wanrooij. Jeu placé autour du cercle et le PC est évident pour kick. De nouveau jeu dangereux d’O’Conor sur son sleep. Cabuy envoie son revers dans les bâches. De Sloover à la relance, passe de 60 mètres qui aboutit à Duvekot et assiste pour Carson de volée et intervention de Gryspeedt. Shot de Catlin qui passe devant le goal. Rossi vers le cercle, déviation de Carson pour volée de Cabuy.

L’Antwerp malgré des changements de tactique n’y parvient toujours pas et est aux abonnées absent dans le cercle.

Quatrième quart-temps (2-5)

Débordement de Goudsmet et provoque un PC, suite de 2 PC et pour la 3ème fois, l’arbitre siffle un jeu dangereux sur le 1er sorteur. Le rythme a nettement baissé. Le Bee contrôle la vitesse de la balle et l’Antwerp court derrière celle-ci. L’Antwerp lance ses dernières forces dans la bataille lors de ces 8 dernières minutes avec peu d’effet. Les Ours restent sereins en faisant tourner la balle. Vandenbroucke contre le sleep d’Ibarra sur le 3ème PC. Ibarra flick au goal sans conclusion. Le dernier PC, mauvais stopping et la dernière chance de l’Antwerp est passée.